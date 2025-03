Il diritto allo smart working per i lavoratori con disabilità trova radici in una serie di norme, che sono il risultato di un ampio e articolato quadro normativo nazionale e sovranazionale. A livello europeo, la Direttiva 2000/78/CE stabilisce le basi per combattere le discriminazioni sul posto di lavoro, comprese quelle legate alla disabilità, imponendo ai datori di lavoro l’obbligo di adottare “soluzioni ragionevoli” per garantire pari opportunità ai lavoratori con disabilità. Inoltre, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità evidenzia il concetto di “accomodamenti ragionevoli” come misura necessaria per favorire l’inclusione lavorativa delle persone disabili.

In Italia, l’articolo 3, comma 3-bis, del D.Lgs. 216/2003 recepisce questa direttiva, estendendo l’obbligo di adottare soluzioni ragionevoli ai luoghi di lavoro italiani. La Legge 81/2017, che regola lo smart working in generale, include anche una norma specifica per i lavoratori con disabilità grave, prevedendo una priorità per le richieste di lavoro agile da parte di questi lavoratori (art. 3, comma 3, della Legge 104/1992). Inoltre, l’art. 2087 del Codice Civile impone al datore di lavoro l’obbligo di garantire condizioni di lavoro che rispettino l’integrità fisica e morale del lavoratore.

La Cassazione e lo smart working come “accomodamento ragionevole”

La Corte di Cassazione, nella sua giurisprudenza, ha interpretato queste disposizioni in modo da riconoscere il lavoro agile come una modalità di lavoro possibile e, in alcuni casi, necessaria per i lavoratori disabili. Nelle sue pronunce più recenti, come la sentenza n. 605/2025, la Corte ha affermato che lo smart working può essere considerato un “accomodamento ragionevole” anche quando non è previsto dagli accordi aziendali o quando le mansioni del lavoratore non sembrano immediatamente compatibili con il lavoro a distanza.

Il concetto di “accomodamento ragionevole” implica la modifica di alcune condizioni lavorative per permettere ai lavoratori con disabilità di svolgere il loro lavoro in modo paritario rispetto agli altri, senza gravare in maniera eccessiva sulle risorse dell’azienda. Tra le soluzioni che rientrano in questo concetto ci sono, ad esempio, la fornitura di tecnologie assistive, la modifica delle mansioni, la flessibilità oraria, e, appunto, il telelavoro o smart working.

I limiti del diritto allo smart working per disabili

Pur riconoscendo il diritto allo smart working come una misura di inclusione per i lavoratori con disabilità, è importante precisare che questo diritto non è assoluto. Il datore di lavoro ha la facoltà di rifiutare la richiesta o di concederla in forma limitata se riesce a dimostrare che l’adozione dello smart working comporta oneri sproporzionati per l’azienda o se risulta incompatibile con l’organizzazione aziendale. Ad esempio, se il datore di lavoro deve sostenere costi elevati per la fornitura di hardware o software necessari per implementare lo smart working, potrebbe negare la richiesta.

Inoltre, se la mansione del lavoratore richiede la presenza fisica (come nel caso di addetti alla reception o operai specializzati che utilizzano macchinari specifici), l’azienda può motivare il rifiuto sulla base dell’impossibilità di svolgere il lavoro da remoto. Il diritto allo smart working potrebbe essere anche rifiutato se la sua attivazione ha impatti negativi sulle condizioni di lavoro dei colleghi o se è incompatibile con gli obiettivi produttivi dell’impresa.







La giurisprudenza in materia di smart working per disabili

Un esempio significativo in materia proviene dalla sentenza n. 77/2025 del Tribunale di Mantova, che pur riconoscendo lo smart working come un “accomodamento ragionevole” per un lavoratore con disabilità grave, ha stabilito che gli accomodamenti devono essere contestualizzati alle esigenze aziendali. In questo caso, il Tribunale ha consentito il lavoro da remoto per tre giorni a settimana, ritenendo che questa soluzione fosse un giusto compromesso tra i diritti del lavoratore e le esigenze organizzative dell’azienda. Questa sentenza evidenzia che il diritto al lavoro agile non è un diritto incondizionato, ma deve essere adattato alle specifiche situazioni aziendali e alle necessità produttive.

Anche in presenza di una richiesta legittima, le modalità di svolgimento dello smart working possono essere modificate in futuro se cambiano le condizioni aziendali. Tuttavia, il lavoratore ha il diritto di contestare modifiche che potrebbero comportare un peggioramento delle sue condizioni lavorative.

Cosa fare in caso di controversie?

Se un datore di lavoro rifiuta la richiesta di smart working o la concede in modo insufficiente, il lavoratore ha a disposizione diverse opzioni per far valere i propri diritti. La prima opzione è quella di tentare una conciliazione, magari con l’aiuto di un sindacato o di un consulente del lavoro. Se questa non porta a un risultato positivo, il lavoratore può rivolgersi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per avviare un procedimento di conciliazione obbligatorio, soprattutto in caso di sospetto di discriminazione.

Nel caso in cui anche questa fase fallisca, il lavoratore ha la possibilità di adire il giudice del lavoro, chiedendo il riconoscimento del diritto allo smart working o a un altro tipo di accomodamento ragionevole.

Il tema dello smart working per i disabili si inserisce all’interno di un complesso sistema normativo e giurisprudenziale, dove si cerca di bilanciare le esigenze di inclusione e uguaglianza dei lavoratori con disabilità con le necessità organizzative delle aziende. Sebbene il diritto allo smart working possa essere un’importante misura di accomodamento ragionevole, esso non è privo di limiti. La giurisprudenza ha chiarito che le richieste dei lavoratori devono essere valutate caso per caso, tenendo conto sia dei diritti dei lavoratori disabili che delle esigenze aziendali. In definitiva, l’obiettivo è garantire pari opportunità senza compromettere la sostenibilità economica e organizzativa delle imprese.

Vincenzo Ciervo