La smartphone addiction provoca uno squilibrio nel cervello dei giovani

La smartphone addiction è la nuova dipendenza che sta letteralmente danneggiano il cervello degli adolescenti. Secondo uno studio pubblicato su Repubblica da Tina Simoniello sembrerebbe che il problema stia diventando sempre più serio. A condurre per primo le ricerche è il professore di neuroradiologia Hyung Suk Seo dell’Università di Seul.









Smartphone addiction, il problema

Specifichiamo innanzi tutto cos’è la smartphone addiction. Avete mai conosciuto qualcuno che soffre di ansia o malessere a causa della lontananza dal proprio smartphone? Se sì, siete sul Pianeta giusto. Stiamo parlando proprio di smartphone addiction, quella forte dipendenza che non permette di stare tranquilli se il telefono si sta scaricando, se non abbiamo una connessione wi-fi o se abbiamo finito i giga. Purtroppo sempre più adolescenti soffrono di questo grave disturbo che, a quanto pare, danneggerebbe anche il cervello.

Le dimensioni

Il Pew Research Center, organo adibito allo studio dei disturbi sociali sia negli Usa che nel mondo, ha pubblicato una stima che raccoglie i dati sulla problematica della nostra epoca. Per quanto riguarda l’America il 46% degli individui non è in grado di vivere normalmente in assenza del proprio smartphone. Il target di età più colpito, attenendoci ad un risultato emerso dall’Università di Granada, è quello compreso tra i 18 e i 25 anni.









Uno sguardo all’Italia

Grazie alle ricerche effettuate da Telefono Azzurro e Doxakids nel 2016 è emerso che 1 ragazzo su 4, di età compresa tra i 12 e i 18 anni, è sempre online. Mentre 17 ragazzi su 100 non hanno la forza ne la volontà di abbandonare temporaneamente sia il telefono che i social. Questi ultimi, a quanto pare, sono collegati ininterrottamente. Il 45% invece si collega più volte durante la giornata mentre il 78% utilizza whatsapp in modo ossessivo e continuativo. Infine, la cosa probabilmente più preoccupante di tutte, il 21% dei ragazzi si sveglia durante la notte per controllare l’arrivo di eventuali messaggi, commenti e altro.

La smartphone addiction è quindi sbarcata indisturbata anche in Italia. Ma in generale, chi sono quelli che vengono colpiti da questa terribile dipendenza? Sicuramente coloro che sono privi, o posseggono, bassa autostima e chi ha difficoltà a relazionarsi con gli altri. I sintomi forse possono sembrare banali o insignificanti ma se osservati nel modo giusto possono far comprendere la gravità della situazione in cui si trova il ragazzo o l’adolescente. Coloro che sono affetti dalla cosiddetta smartphone addiction infatti soffrono di ansia, agitazione, tachicardia, tremori e vertigini.









Il comportamento del cervello

Per capire cosa succede all’interno del cervello sono intervenuti i ricercatori dell’Università di Seul. Questi hanno adoperato una tecnica piuttosto recente che si chiama spettroscopia con risonanza magnetica. Lo scopo di questo esame, effettuato su un campione di 19 ragazzi, è quello di misurare i metaboliti cerebrali Gaba e Glx. Il Gaba è un neurotrasmettitore che ha il compito di rallentare i segnali cerebrali il Glx invece, al contrario, rende i neuroni molto più eccitati.

Questi due neurotrasmettitori hanno riscontrato che sono in una quantità piuttosto elevata nei soggetti affetti da dipendenza. Più la dipendenza era grave più il Gaba era elevato. Il fatto che il Gaba sia alto dimostra la presenza di ansia. Per fortuna però a tutto questo esiste una soluzione. Gli stessi ricercatori hanno testato e provato che una terapia cognitivo-comportamentale è in grado di ridurre significativamente il rapporto di Gaba e Glx, quindi nessuna paura per questa dipendenza ma affrettatevi a curarvi nel caso in cui ne foste affetti.

Rebecca Romano