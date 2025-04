A partire dal prossimo 20 giugno, i consumatori dell’Unione Europea si troveranno di fronte a una novità: gli smartphone e tablet avranno una nuova etichetta introdotta dalla Commissione Europea. L’obiettivo di questa iniziativa è chiaro: rendere più trasparente l’acquisto di dispositivi elettronici, promuovendo scelte più consapevoli e sostenibili. Il provvedimento si inserisce in un quadro più ampio di politiche comunitarie volte a migliorare la circolarità dei prodotti e a ridurre l’impatto ambientale dell’elettronica di consumo.

Un’etichetta familiare, ma pensata per l’elettronica mobile

L’etichetta, che ricorda da vicino quelle già adottate da anni per altri apparecchi come frigoriferi, lavatrici e televisori, fornisce una serie di valutazioni fondamentali. In primo luogo, introduce una scala di efficienza energetica che va dalla classe A (massima efficienza) alla classe G (minima efficienza). Ma non si limita al solo consumo: a differenza degli elettrodomestici, per smartphone e tablet il focus si amplia a un insieme di parametri tecnici ed esperienziali che influenzano direttamente la durabilità, la manutenzione e l’impatto ambientale del dispositivo.

Non solo consumo: resistenza, batteria e riparabilità

Nel dettaglio, la nuova etichetta fornirà informazioni cruciali sulla durata della batteria, sulla resistenza a urti, graffi e infiltrazioni d’acqua, sulla disponibilità dei pezzi di ricambio e sulla facilità di riparazione. Questo sistema di valutazione vuole incoraggiare i produttori a progettare dispositivi più longevi, facilmente riparabili e meno soggetti a obsolescenza precoce. Si tratta di un passo significativo verso la realizzazione di un’economia più circolare, dove la durata dei prodotti e la possibilità di intervenire su di essi in caso di guasto diventino elementi centrali del design.







Un punteggio per ogni caratteristica

La scheda informativa sarà strutturata in modo da riportare, accanto alla lettera che indica l’efficienza energetica, un punteggio numerico o simbolico per ciascun parametro considerato. La durabilità della batteria, ad esempio, sarà indicata con una valutazione che tiene conto del numero di cicli di ricarica previsti prima che la capacità scenda sotto un certo livello di prestazione. La riparabilità sarà invece misurata sulla base della facilità con cui l’utente o un tecnico specializzato può smontare il dispositivo, della disponibilità degli strumenti e della documentazione tecnica, e della reperibilità dei componenti di ricambio per un periodo minimo stabilito.

Una risposta alle esigenze dei consumatori europei

Secondo numerosi studi condotti negli ultimi anni, i cittadini europei sono sempre più attenti alla sostenibilità ambientale e alla durata dei prodotti elettronici. Tuttavia, fino ad oggi, al momento dell’acquisto mancavano strumenti chiari e standardizzati per confrontare tra loro i dispositivi anche sotto il profilo della sostenibilità. La nuova etichetta risponde a questa esigenza, fornendo un quadro completo e facilmente comprensibile per orientare le scelte d’acquisto verso modelli più rispettosi dell’ambiente e del portafoglio.

Il contesto normativo europeo

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma del Green Deal Europeo, che prevede una transizione verso un’economia a basse emissioni, circolare e sostenibile. In particolare, la misura deriva dal Regolamento sull’ecodesign e dal piano d’azione per l’economia circolare approvato dalla Commissione Europea. Il regolamento prevede una serie di obblighi non solo per quanto riguarda l’etichettatura, ma anche per la progettazione dei dispositivi: i produttori dovranno garantire una maggiore durabilità e la disponibilità di pezzi di ricambio per almeno sette anni dopo l’immissione sul mercato del prodotto.

Impatti attesi sul mercato e sui produttori

L’introduzione della nuova etichetta potrebbe avere un impatto significativo anche sulle dinamiche di mercato. I produttori saranno incentivati a migliorare la qualità dei loro prodotti non solo per ragioni ambientali, ma anche per mantenere la competitività. Infatti, una classificazione sfavorevole potrebbe dissuadere i consumatori dall’acquisto, mentre un buon punteggio potrebbe diventare un potente strumento di marketing. Si prevede dunque che molti brand investiranno di più in design sostenibile, assistenza tecnica e facilità di aggiornamento software.

Un modello che potrebbe fare scuola

Il sistema di etichettatura, se si rivelerà efficace, potrebbe diventare un modello replicabile in altri mercati extraeuropei. L’Unione Europea ha spesso svolto un ruolo pionieristico in materia di regolamentazione ambientale e tutela dei consumatori, e non è escluso che altri Paesi o continenti possano adottare standard simili. Già in passato, normative europee sull’efficienza energetica o sul divieto di alcune sostanze tossiche nei prodotti elettronici sono state poi recepite anche altrove, contribuendo a definire standard globali.

Reazioni delle associazioni e degli esperti

Le associazioni ambientaliste hanno accolto con favore l’iniziativa, definendola un passo concreto nella lotta all’obsolescenza programmata e nella riduzione dei rifiuti elettronici, che rappresentano una delle categorie in più rapida crescita a livello mondiale. Anche molte organizzazioni dei consumatori hanno espresso entusiasmo, ricordando come una maggiore trasparenza possa solo rafforzare la fiducia nel mercato. Alcuni esperti, tuttavia, hanno invitato alla cautela, suggerendo che per ottenere risultati concreti sarà fondamentale assicurare controlli rigorosi e sanzioni per i produttori che non rispettano gli standard dichiarati.

Non mancano però le sfide. Una delle principali riguarda la comprensibilità dell’etichetta: affinché sia davvero utile, il sistema di classificazione dovrà essere facilmente interpretabile anche da chi non possiede competenze tecniche. In questo senso, la Commissione ha annunciato l’intenzione di affiancare alla diffusione dell’etichetta una campagna di informazione pubblica. Un altro aspetto delicato riguarda i criteri di valutazione: dovranno essere aggiornati regolarmente per stare al passo con l’evoluzione tecnologica e garantire che i punteggi riflettano accuratamente le prestazioni reali dei dispositivi.