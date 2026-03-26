Lo studio di Nature conferma quello che molti già pensavano: i social network orientano le nostre scelte politiche. L’indagine dimostra come le piattaforme social possono incidere sul nostro pensiero, tramite distorsioni nell’algoritmo che, nel caso di X, supportavano contenuti “conservatori e tipicamente repubblicani”.

Feed cronologico e feed algoritmico

Lo studio di Nature, condotto da un team internazionale di accademici indipendenti, ha coinvolto 4965 utenti abituali di X, piattaforma social di Elon Musk, monitorandoli e sottoponendoli a questionari per un periodo complessivo di 7 mesi, durante l’estate del 2023.

L’indagine ha sfruttato la funzionalità, che ora la piattaforma non prevede più, di poter scegliere tra un feed cronologico, con contenuti dei soli account seguiti e presentati in ordine di pubblicazione, oppure un feed algoritmico, in cui i contenuti venivano scelti dalla macchina, così come l’ordine di comparizione. Ciò ha reso possibile realizzare lo studio in modo indipendente, rendendolo uno dei primi esperimenti sui social network senza la collaborazione della piattaforma.

“Questa funzionalità ci ha permesso di condurre due esperimenti simultaneamente: esaminare gli effetti dell’attivazione dell’algoritmo del feed per gli utenti che in precedenza utilizzavano il feed cronologico e della sua disattivazione per coloro che utilizzavano il feed algoritmico prima dell’esperimento”.

L’impostazione dello studio

Il primo passo è stato il reclutamento da parte della società di sondaggi YouGov, tramite un questionario preliminare che raccoglieva domande legate all’utilizzo di X, all’orientamento politico e alla affective polarization: fenomeno per il quale si rafforzano le opinioni positive verso il proprio gruppo o partito, e per converso cresce l’ostilità “emotiva” verso l’avversario politico.

In particolare, è stato chiesto agli intervistati di esprimere opinioni su eventi politici attuali, per esempio le indagini contro Donald Trump e la guerra in Ucraina. Al termine del periodo di trattamento è stato infine sottoposto lo stesso questionario per misurare i cambiamenti nelle variabili.









I dati: quali sono i temi di influenza?

Un dato preliminare: il 76% degli intervistati utilizzava già il feed algoritmico, preimpostato su X. Il restante 24%, che utilizzava l’impostazione cronologica e al quale è stato invece assegnato il passaggio alla selezione dell’algoritmo, è risultato più propenso a dare priorità a temi conservatori e tipicamente repubblicani.

“Avevano una probabilità maggiore del 4,7% di dare priorità alle questioni politiche […] come l’inflazione, l’immigrazione e la criminalità. Avevano inoltre una probabilità maggiore del 5,5% di ritenere inaccettabili le indagini su Trump. Avevano una probabilità minore del 7,4% di avere un’opinione positiva del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Infine, avevano una probabilità maggiore del 3,7% e del 2,3% di seguire rispettivamente un account conservatore e un account di attivista politico”.

L’esposizione ai social con la mediazione dell’algoritmo non modifica il sentimento di appartenenza partitica, ma cambia le opinioni su questioni specifiche. Al contrario, i dati dell’altro gruppo di partecipanti non registrano alcun tipo di influenza apprezzabile.

L’inversione dell’esperimento

L’elemento più innovativo, però, sta nell’inversione dell’esperimento: quando i ricercatori hanno rimesso il feed cronologico ai partecipanti che avevano adottato quello algoritmico, non è cambiato nulla. Le opinioni degli intervistati non sono tornate quelle precedenti al trattamento, neanche disattivando l’algoritmo.

“L’esposizione a contenuti algoritmici porta gli utenti a seguire account di attivisti politici conservatori, che continuano a seguire anche dopo aver disattivato l’algoritmo. Questi risultati suggeriscono che l’esposizione iniziale all’algoritmo di X ha effetti persistenti sugli atteggiamenti politici degli utenti”.

Come si influenza un’opinione politica?

Dopo aver escluso che l’asimmetria degli effetti sia dovuta alle caratteristiche socio-demografiche dei soggetti, lo studio indaga le differenze tra i due modelli di feed rispetto ai contenuti mostrati agli utenti e come questi adattano il loro comportamento online. Analizzando i primi cento post offerti in entrambe le impostazioni, emerge che il feed algoritmico promuove contenuti più coinvolgenti. Subito dopo, inserisce contenuti politici dando priorità a quelli conservatori.

“I risultati della regressione mostrano che i post annotati come conservatori hanno una probabilità maggiore del 2,9% di apparire nel feed algoritmico, mentre i post annotati come liberali hanno una probabilità maggiore dell’1,0%”.

Infine, l’algoritmo penalizza i media tradizionali e promuove gli attivisti politici. I post delle testate giornalistiche appaiono con una frequenza inferiore del 15,5% nel feed algoritmico, mentre i post degli attivisti politici appaiono con una frequenza superiore del 5,9%.

Un nuovo mondo dell’informazione

Questi ultimi dati appaiono coerenti con le politiche di stigmatizzazione nei confronti dei media tradizionali propugnate dalla destra più conservatrice, in cui si può includere l’attuale proprietario di X. Non sorprende, però, che studi precedenti (2016) su Twitter abbiano registrato la stessa tendenza anche prima della vendita della piattaforma a Elon Musk.

Come è chiaro da tempo, il nostro mondo sta progressivamente sostituendo i canali di informazione tradizionali con le piattaforme social, più immediate e accessibili. Lo studio dimostra però che, nonostante le loro potenzialità, risultano spesso esposte a distorsioni intenzionali che ne alterano il funzionamento interno e l’imparzialità.

Lorenzo Faranda