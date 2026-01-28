Negli Stati Uniti si sta parlando di social network sotto processo. Al centro della vicenda vi è una questione che da anni attraversa il dibattito accademico, politico e sociale: i principali social network sono stati progettati consapevolmente per creare dipendenza, in particolare tra i minori? E, se così fosse, le aziende che li gestiscono possono essere ritenute responsabili dei danni psicologici e comportamentali associati al loro utilizzo intensivo?

La causa, che coinvolge alcune delle più grandi piattaforme digitali al mondo, rappresenta il primo tentativo sistematico di attribuire responsabilità legali dirette ai colossi dei social media per le conseguenze del loro modello di business. L’esito del processo potrebbe ridefinire i confini della responsabilità aziendale nell’era digitale e influenzare la regolamentazione futura dell’intero settore.

Le aziende sotto accusa

Tra i soggetti chiamati a rispondere in tribunale figurano società che controllano piattaforme utilizzate quotidianamente da miliardi di persone: Meta, proprietaria di Facebook e Instagram, YouTube, controllata da Google, e TikTok, di proprietà della società cinese ByteDance. Queste aziende rappresentano nodi centrali dell’ecosistema informativo globale e hanno costruito imperi economici fondati sull’attenzione degli utenti, monetizzata attraverso la pubblicità e l’analisi dei dati.

Secondo l’impianto accusatorio, proprio questo modello economico avrebbe incentivato lo sviluppo di funzionalità progettate per massimizzare il tempo trascorso sulle piattaforme, anche a costo di effetti negativi sulla salute mentale degli utenti. Il processo, dunque, non si limita a valutare singole condotte, ma mette in discussione l’architettura stessa dei social network contemporanei.







L’attenzione come risorsa e il design persuasivo

Uno degli elementi centrali del dibattimento riguarda il cosiddetto “design persuasivo”, un insieme di strategie di progettazione che sfruttano meccanismi psicologici noti per stimolare comportamenti ripetitivi. Notifiche costanti, scorrimento infinito dei contenuti, ricompense variabili sotto forma di like e commenti sono solo alcune delle caratteristiche citate come strumenti in grado di favorire un uso compulsivo delle piattaforme.

Minori e adolescenti

Particolare attenzione viene riservata all’impatto dei social network sui più giovani. Secondo l’accusa, bambini e adolescenti costituirebbero il gruppo maggiormente esposto ai rischi derivanti dall’uso intensivo delle piattaforme digitali. In una fase della vita caratterizzata da una forte plasticità emotiva e cognitiva, l’esposizione continua a contenuti selezionati algoritmicamente potrebbe amplificare insicurezze, ansia da prestazione e senso di inadeguatezza.

Nel corso del processo verranno presentate testimonianze di famiglie che attribuiscono ai social network un ruolo determinante nello sviluppo di disturbi come depressione, isolamento sociale e, nei casi più estremi, comportamenti autolesionistici. Queste storie personali, cariche di dolore e frustrazione, costituiscono uno degli aspetti più delicati e umanamente rilevanti del procedimento.

Le conoscenze interne e la presunta consapevolezza dei rischi

Un altro punto chiave dell’accusa riguarda la presunta consapevolezza, da parte dei vertici aziendali, degli effetti negativi associati all’uso delle piattaforme. Secondo i documenti presentati, le società avrebbero avuto accesso a ricerche interne che mostrano correlazioni tra l’uso dei social network e il peggioramento del benessere psicologico, soprattutto tra i giovani utenti.

Nonostante tali evidenze, sostengono i querelanti, le aziende non avrebbero adottato misure sufficienti per mitigare i rischi, preferendo mantenere modelli di crescita orientati al profitto. La questione centrale diventa quindi non solo ciò che le aziende sapevano, ma come hanno scelto di agire – o di non agire – di fronte a quelle informazioni.

La difesa delle società coinvolte si fonda, almeno in parte, sull’argomento della libertà di scelta degli utenti e sul valore dell’innovazione tecnologica. I social network, secondo questa prospettiva, offrirebbero strumenti di comunicazione e creatività, e non potrebbero essere ritenuti responsabili per ogni uso improprio o eccessivo dei loro servizi.

Un’eventuale condanna potrebbe inoltre spingere il legislatore a intervenire con normative più stringenti, imponendo limiti all’uso di determinati meccanismi di engagement o rafforzando le tutele per i minori. In questo senso, il processo non riguarda solo il passato, ma contribuisce a delineare il futuro della regolamentazione tecnologica.

Tecnologia, profitto e benessere

Il processo mostra anche una tensione fondamentale della società contemporanea: quella tra la logica del profitto e la tutela del benessere collettivo. I social network hanno trasformato radicalmente il modo in cui le persone comunicano e si informano, ma questa trasformazione ha un costo che solo recentemente ha iniziato a essere analizzato.

