Ti sei mai trovato a “congelare” le tue emozioni? Questo fenomeno è una risposta al paradosso della società della performance, dove l’evoluzione rapida e le aspettative sociali ci spingono a reprimere l’espressività per apparire più conformi agli altri.

Ma cosa ci spinge a comportarci in questo modo? È la società della performance a richiederlo, e ci riguarda tutti perché viviamo in un contesto che esige un certo tipo di prestazione. La società della performance rappresenta il modo in cui ci esprimiamo, soprattutto attraverso i social media, dove mettiamo in atto una vera e propria rappresentazione che poi riproduciamo nella realtà per mantenere l’immagine che ci siamo costruiti. Qualsiasi cosa pubblichiamo sui social rientra nella performance, ma si corre il rischio, venendo fortemente influenzati dalle tecnologie digitali, di perdere il senso della realtà, poiché la nostra reputazione è diventata più importante dei valori che condividiamo.

A causa della società della performance, abbiamo anche iniziato a vivere in una continua alienazione, perdendo la sensazione di unicità della nostra essenza

Non sappiamo più porre dei confini tra spazio pubblico e spazio privato, e ciò genera in noi una sensazione di insoddisfazione, non riuscendo a far fronte alla pressione sociale di fronte alle aspettative irrealistiche che imponiamo a noi stessi. In questo modo, le emozioni sono diventate risorse che dobbiamo saper gestire strategicamente. Eva Illouz introduce nel suo libro “Cold Intimacies: The Making of Emotional Capitalism” la teoria del capitalismo emotivo: un sistema secondo cui le emozioni devono essere gestite seguendo l’andamento del mercato, venendo commercializzate e diventando merce a tutti gli effetti.

Quante volte ti è capitato di dover imparare ad apparire diversamente rispetto a come ti senti?

Il nostro sistema ci spinge a tenere sotto controllo le nostre emozioni, a nascondere lo stress e a dimostrarci necessariamente empatici verso il prossimo. Si tratta di competenze emotive che dovrebbero aiutarci a stare bene e sarebbero una questione privata, ma con il tempo hanno iniziato ad acquisire un valore ben diverso, diventando così qualità da mettere in mostra e da “vendere”. La società della performance ci ha spinto in una direzione spaventosa: se prima era normale vivere le proprie emozioni nella loro legittimità, adesso le emozioni non sono viste come puramente spontanee, c’è sempre qualcosa dietro e devono essere continuamente migliorate e tenute sotto controllo, un po’ come si fa con la dieta e le proprie finanze.







“Performare” è diventata una necessità sociale e, se non viviamo emozioni lineari, allora manchiamo del requisito imposto per raggiungere il famoso successo di cui tanto si parla.

Il paradosso della società della “performance” avviene quando è la società stessa che ci richiede fluidità, ma al contempo esige una chiarezza della nostra identità, dando vita solo a tanta rigidità. In proposito a questa incertezza che viviamo, Zygmunt Bauman elabora la metafora di “modernità liquida”, paragonando il concetto di modernità allo stato solido e quello di postmodernità allo stato liquido. La nostra società è allo stato liquido poiché mancano le certezze, e questo ci porta all’omologazione per paura di essere esclusi, mentre nella fase precedente, quella solida, ci si poteva avvicinare al controllo del futuro poiché appariva più chiaro, mentre adesso è tutto ignoto.

L’uomo è oggi in disperata ricerca di punti fermi in un contesto che vede l’incertezza come unica certezza. E se la soluzione risiedesse nell’accogliere questa liquidità invece che combatterla? Forse dovremmo iniziare ad accettare questa mancanza di certezze per superare il paradosso della società delle “performance”, e per accettarla bisogna prima riconoscerla come un’opportunità per riprenderci l’autenticità emotiva e non come un limite.

Siamo stati così impegnati nella ricerca di una perfezione emotiva che siamo finiti per perdere di vista ciò che conta realmente: riuscire a sentire le nostre emozioni in modo autentico.

Giulia Ortaggio