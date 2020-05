Come sarà la nostra società al termine dell’emergenza Coronavirus?

Se non «il» futuro, una novità futuribile, sì: come si dice spesso, le cose non saranno più come prima.

Nello specifico (entro i LIMITI che dopo bisognerà sottolineare), è un balzo in avanti che, SE compreso nella sua giusta misura, non può non essere gradito. Valutato positivamente.

La didattica online si è dimostrata di utile applicazione: (1) consente al docente una più sicura preparazione del lavoro espositivo, organizzato al meglio della concentrazione e della pratica di allestimento degli allegati di supporto (file, immagini, video); (2) riduce lo stress degli studenti, risparmiando loro cervellotiche migrazioni quotidiane, dettate – nei grandi Atenei – dalla limitatezza degli spazi, dalle sovrapposizioni orarie, da qualche fatiscenza architettonica; (3) consente anche, in questo senso, una migliore resa organizzativa dell’offerta didattica, rendendo – appunto – meno stringente il problema della disponibilità di aule, il problema delle capienze, il problema della messa a norma, il problema della sorveglianza e della sicurezza (tutte cose importanti ma a volte troppo burocratizzate); (4) favorisce una maggiore serenità di condivisione tra docente e discente, eliminando dall’esperienza conversazionale certi orpelli e disagi del «vis a vis», non sempre (non sempre…) apprezzabili.

L’importante – come si diceva – è non andare oltre certi LIMITI. Ci sono momenti di interazione «in presenza» ai quali non si può rinunciare: quando si tratta di esami (lì, bisogna guardarsi negli occhi), ma anche quando si discute un progetto di tesi o semplicemente si riflette su un oggetto scientifico didattico, su un tema che accomuna e che interessa. Analoga considerazione, per gli esami scritti (o «esoneri»). E poi, nella vita universitaria, ci sono molti altri momenti di concordanza e magari di divergente espressione – è ovvio – che richiedono di guardarsi in faccia.

È tutta una questione di equilibrio e complementarietà di buon senso, tra tradizione e innovazione.