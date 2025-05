Il pianeta si avvicina a una soglia critica del riscaldamento globale: tra il 2025 e il 2029, la temperatura media mondiale supererà con una probabilità del 70% i livelli preindustriali di oltre 1,5°C. È quanto emerge dal più recente rapporto dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), agenzia delle Nazioni Unite, che conferma una tendenza in costante aggravamento. L’annuncio, basato su analisi scientifiche condotte dal Met Office britannico e da altri dieci centri meteorologici internazionali, è una conferma dell’allarme climatico lanciato ormai da anni dalla comunità scientifica.

Superati i due anni più caldi della storia recente

A rafforzare la previsione vi è l’andamento climatico degli ultimi due anni, il 2023 e il 2024, che sono stati ufficialmente classificati come i più caldi mai registrati dall’inizio delle rilevazioni. Non si tratta, tuttavia, di eventi isolati o accidentali. Secondo gli scienziati, questi record rappresentano l’inizio di una nuova normalità climatica che potrebbe perdurare nei decenni a venire, alimentata dalla continua immissione di gas serra nell’atmosfera e dal mancato raggiungimento degli obiettivi di mitigazione fissati negli Accordi di Parigi del 2015.

Il significato della soglia di +1,5°C

Superare la soglia di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali rappresenta un limite scientificamente riconosciuto oltre il quale gli effetti dei cambiamenti climatici diventano significativamente più gravi e difficilmente reversibili. Eventi meteorologici estremi come ondate di calore, siccità, alluvioni e uragani risulteranno più frequenti e intensi. Inoltre, l’impatto sugli ecosistemi naturali e sulla sicurezza alimentare globale potrebbe diventare drammatico, minacciando la stabilità delle comunità umane più vulnerabili.

Un cambiamento climatico già in atto

La tendenza al surriscaldamento globale si è consolidata in maniera netta nell’ultimo decennio, con ogni anno che batte nuovi record termici. La temperatura media globale ha già toccato picchi di 1,4°C sopra i livelli preindustriali, sfiorando pericolosamente la soglia critica. A questo ritmo, il superamento stabile di +1,5°C appare inevitabile nel breve termine, a meno di interventi straordinari e coordinati a livello planetario.

Gli strumenti della previsione: il ruolo del Met Office

Il rapporto, considerato una delle più autorevoli pubblicazioni annuali in ambito climatologico, si basa su previsioni elaborate da dieci dei più avanzati centri di ricerca meteorologica al mondo, sotto il coordinamento del Met Office del Regno Unito. Le proiezioni sono costruite attraverso modelli climatici che combinano dati osservativi e simulazioni numeriche, capaci di fornire previsioni a medio termine con un’elevata affidabilità. Secondo queste analisi, non solo il superamento della soglia critica appare imminente, ma c’è una concreta possibilità che entro il 2029 alcuni anni superino addirittura i +1,6°C di riscaldamento.

Oltre alle evidenti ripercussioni ambientali, l’innalzamento della temperatura globale avrà effetti profondi anche sul piano geopolitico e sociale. Le migrazioni climatiche, già iniziate in diverse regioni del mondo colpite da desertificazione e innalzamento del livello dei mari, rischiano di intensificarsi. In parallelo, la competizione per risorse scarse come l’acqua dolce e i terreni coltivabili potrebbe innescare nuovi conflitti regionali.

L’insufficienza delle attuali politiche climatiche

Il quadro tracciato dall’OMM riflette l’inefficacia delle attuali strategie internazionali per il contrasto al cambiamento climatico. Nonostante i numerosi vertici climatici e gli impegni dichiarati da molti governi, le emissioni globali di gas serra continuano ad aumentare. Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, il 2024 ha registrato nuovi picchi nella produzione di CO₂, spinti soprattutto dal ricorso continuato a combustibili fossili in Asia e in altre economie emergenti. Le politiche di decarbonizzazione, laddove implementate, avanzano con lentezza e sono spesso ostacolate da interessi economici radicati.







Il rapporto dell’OMM rappresenta anche un appello alla responsabilità collettiva, e in particolare al ruolo dei media. La consapevolezza del rischio climatico, se diffusa in modo capillare e accessibile, può diventare una leva potente per il cambiamento. Allo stesso tempo, il mondo scientifico ha il compito di continuare a monitorare e comunicare con chiarezza l’evoluzione del clima, per guidare le decisioni politiche e aziendali con dati oggettivi e verificabili.