Sogniamo anche quando siamo sottoposti ad anestesia generale

I sogni, in questo stato, però, sono totalmente slegati dall’esperienza e dalle interazioni con l’ambiente, come se fossimo staccati da noi stessi

Nonostante sia diffusa e ampiamente usata l’anestesia generale, non si conoscono le conseguenze sulla coscienza di questa pratica.

L’ amnesia successiva all’anestesia rende complicato sapere le esperienze e i ricordi di chi si trovava in quello stato. In uno studio pubblicato sul British Journal of Anaesthesia, un team di scienziati ha simulato il processo in laboratorio, somministrando anestetici a gruppi di volontari e svegliandoli in momenti differenti dal sonno farmacologico.

Numerosi partecipanti hanno provato esperienze simili ai sogni anche se i sogni veri e propri si verificano nella fase REM del sonno. Inoltre, il loro cervello ha elaborato alcune parole mentre erano sedati, ma non ricordano nulla.

Da ciò si deduce che l’anestesia non necessita della completa perdita di coscienza per funzionare.









Katja Valli, neuroscienziata dell’Università di Skövde in Svezia, ha somministrato insieme ai colleghi due differenti medicinali (il sedativo Dexmedetomidina e l’anestetico propofol) a due gruppi di, rispettivamente, 23 e 24 studenti, in due fasi successive.

La prima dose ha provocato la perdita di sensibilità agli stimoli esterni. Gli scienziati hanno quindi svegliato i volontari dal torpore e gli hanno chiesto di raccontare la propria esperienza, rispondendo a diverse domande mentre si trovavano ancora sotto l’effetto delle sostanze. Nel secondo passaggio, la dose è stata incrementata del 50% (ma in ogni caso al di sotto di quella utilizzata per gli interventi chirurgici) per causare la perdita di coscienza.

Durante l’esperimento, l’86% dei volontari ha raccontato di aver fatto sogni originati internamente e staccati da esperienze “esterne”, collegate all’ambiente della sala operatoria. Il 42% di chi ha assunto il primo farmaco e il 15% di quelli che avevano in corpo anche il secondo ha affermato di ricordare vagamente un suono che i ricercatori avevano provocato intenzionalmente (anche se nessuno lo ha ricordato in maniera spontanea).

Probabilmente, questa disconnessione è alla base del funzionamento dell’anestesia, somigliante più a una graduale perdita del sé piuttosto che a un “buio” completo e momentaneo.

Jamie Sleigh, anestesiologo dell’Università di Auckland, Nuova Zelanda, chiarisce a tal proposito che:

La coscienza non è un fenomeno binario e ci sono sempre più prove del fatto che i farmaci per l’anestesia generale interrompono alcuni meccanismi cerebrali molto specifici coinvolti nella percezione, nella memoria e nella ricettività.

Contemporaneamente, lo scollamento da sé garantisce la completa assenza di percezione del proprio corpo e dell’ambiente circostante, della non esperienza del dolore.

Alessia Cesarano