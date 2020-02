Solar Orbiter: alla scoperta del lato nascosto del Sole

La nostra stella piu famosa? Il sole, ovviamente. Ma ancora avvolta nel mistero. Ed è così che nasce dunque una delle missioni spaziali più ambiziose alla scoperta delle regioni polari della stella per eccellenza.

La missione Solar Orbiter, voluta dall’ESA, e che vede una forte partecipazione della NASA, non servirà solo a studiare quelle regioni di cui ancora sappiamo poco, ma sarà anche necessaria per investigare l’intensità delle radiazioni emesse dal Sole, che attraverso i venti solari impattano sul nostro pianeta.

Uno studio approfondito per proteggere i satelliti e i sistemi di comunicazione a rischio danneggiamento a causa delle tempeste solari, e che necessitano dunque di previsioni accurate che tutelino anche gli astronauti durante le loro missioni.

Sfruttando la gravità di Venere, uscirà dal piano eclittico del sistema solare, aumentando la propria inclinazione di orbita e fornendo nuove prospettive da cui analizzare la stella.

La sonda sarà protetta dalle radiazioni grazie a un grande scudo termico, creato da Thales Alenia Space, una delle maggiori produttrici europee, che sarà in grado di resistere a temperature di 500°. Scudo progettato però per poter compiere le misurazioni necessarie agli scienziati nonostante la schermatura.

Tanta Italia nel progetto: l’Istituto Nazionale di Astrofisica ha collaborato infatti progettando il cronografo METIS, uno strumento capace di rilevare immagini nella luce ultravioletta.

“In quanto esseri umani, siamo sempre stati consapevoli dell’importanza che il Sole riveste in termini di vita per il nostro pianeta, osservandolo e investigando come funziona, ma sappiamo da tempo che ha il potenziale per distruggere la vita sulla Terra, dovessimo mai trovarci in mezzo a una potente tempesta solare” ha dichiarato Günther Hasinger , ESA Director of Science.