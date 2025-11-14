Questa settimana è andato in onda, sulla rete televisiva privata britannica ITV, un documentario con le inedite testimonianze di diversi soldati israeliani. I militari confessano crimini di guerra e l’esistenza di un principio di sospensione di ogni diritto internazionale a Gaza. Diversi affermano di provare vergogna per la proprio condotta e accusano la propaganda genocidaria del governo Netanyahu di averli trasformati e aver tolto loro ogni umanità. Si fa riferimento sia all’uccisione indiscriminata di civili, sia all’utilizzo di quest’ultimi come “scudi umani”, attraverso il cosiddetto “protocollo zanzara”.

Breaking Ranks: Inside Israel’s War, le parole dei soldati

Il documentario Breaking Ranks: Inside Israel’s War, ovvero Rompere i ranghi: dentro la guerra di Israele, è andato in onda in seconda serata lunedì 10 su ITV. Diretto dal regista anglo-iraniano Ben Zand, riporta le testimonianze di diversi soldati israeliani in servizio, sia in forma anonima che con nome e cognome. Il quadro che ne risulta smentisce le parole e la propaganda finora portata avanti dal governo d’Israele. Dando sostanzialmente merito alle numerose organizzazioni internazionali che documentano da anni i crimini compiuti a Gaza e il genocidio in corso.

Infatti, nonostante il formale cessate il fuoco raggiunto e proclamato in maniera trionfale da Donald Trump e Netanyahu, gli attacchi su Gaza e Cisgiordania continuano, con gli aiuti umanitari fatti entrare dai valichi a singhiozzi.

Il documentario mandato in onda è un prezioso contributo in un momento di profondo oscurantismo, in cui molto viene ancora taciuto. Basti pensare allo slittamento continuo della messa in onda sui Rai 3 del documentario premio Oscar No Other Land, testimonianza delle violenze perpetrate dai coloni israeliani in Cisgiordania. Il documentario doveva andare in onda il 7 ottobre, poi il giorno prima si è deciso di farlo slittare al 21 ottobre e nuovamente al 15 novembre prossimo. Questa posticipazione è stata giustificata dal direttore della sezione Cinema e serie tv Rai, Adriano De Maio, non con poco imbarazzo, con la volontà di non turbare le trattative di pace che erano in essere in quei giorni di ottobre.

Le uccisioni indiscriminate

Tra le testimonianze dei soldati israeliani vi sono quelle sulle uccisioni arbitrarie di civili. “Durante l’addestramento di base per l’esercito, tutti noi cantavamo ‘mezzi, intenzioni e capacità‘”, afferma il Capitano Yotam Vilk, ufficiale del corpo corazzato, riferendosi alle linee guida ufficiali dell’addestramento delle IDF, che stabiliscono che un soldato può sparare solo se il bersaglio ha i mezzi, dimostra intenzioni e ha la capacità di causare danni.

Ma continua Vilk : “Non esiste il concetto di ‘mezzi, intenzioni e capacità’ a Gaza. Nessun soldato menziona mai ‘mezzi, intenzioni e capacità’. È solo: il sospetto di camminare dove non è permesso”.

Un altro soldato, identificato semplicemente come Eli, afferma: “Se camminano troppo velocemente, sono sospettosi. Se camminano troppo lentamente, sono sospettosi. Stanno tramando qualcosa. Se tre uomini camminano e uno di loro resta indietro, si tratta di una formazione di fanteria di due a uno: una formazione militare”.

Eli racconta un episodio in particolare in cui “Un uomo era in piedi sul tetto, stendeva il bucato, e l’ufficiale decise che fosse un osservatore. Non era un osservatore. Stava stendendo il bucato. Si vedeva che stava stendendo il bucato. […] come poteva essere un osservatore? E il carro armato sparò un proiettile. L’edificio crollò a metà. E il risultato fu un gran numero di morti e feriti“.

Il sergente di plotone Yaakov ha parlato anche dell’uccisione indiscriminata dei palestinesi che si recavano nei punti di distribuzione alimentare della Gaza Humanitarian Foundation (GHF), sostenuta da Israele e USA. I morti sono stati 944 in tutto.

Yaakov parla di distruzione di un’intera società: “Non devi ucciderli a uno a uno per distruggere ogni segno della società che un tempo esisteva lì”. Il sergente conclude con la speranza un giorno di trovare un modo per non provare vergogna per quello che ha fatto.

Palestinesi come scudi umani

Altre testimonianze importanti, e che danno ragione a diverse inchieste giornalistiche, riguardano l’utilizzo di civili palestinesi come “scudi umani”. Infatti, alcuni testimoni hanno parlato del “protocollo zanzara”, dove le ‘zanzare’ sarebbero i palestinesi, costretti a indossare gps e recarsi nei tunnel dove si pensa si nascondano i miliziani di Hamas. In questo modo, i soldati israeliani non corrono nessun rischio. Israele ha più volte smentito queste pratiche, illegali secondo diritto internazionale.







Come ha spesso negato di puntare i civili, nonostante ne siano morti ben 69.000 finora. Secondo un’analisi del Guardian, in base ai calcoli dei funzionari militari israeliani, l’83% delle vittime a Gaza sono stati civili. Un record per le guerre moderne.

La propaganda d’Israele sui militari

Altra denuncia interessante che emerge dalle testimonianze è quella riguardo la propaganda del governo sui soldati. Viene denunciato un inasprimento nel linguaggio da parte di ministri e vertici. Daniel, comandante dell’unità corazzata, afferma nel documentario che la retorica che dichiarava che non esisteva un innocente a Gaza si è infiltrata tra i ranghi dell’esercito. “Lo senti dire continuamente, quindi inizi a crederci”, ha affermato.

Ma ad unirsi alla violenta propaganda sono anche diversi rabbini. “Una volta, il rabbino della brigata si è seduto accanto a me e ha passato mezz’ora a spiegarmi perché dobbiamo comportarci come loro il 7 ottobre. Che dobbiamo vendicarci di tutti loro, civili compresi. Che non dovremmo discriminare e che questa è l’unica via”, racconta la soldata Maj Neta Caspin.

Tra i rabbini più estremisti e attivi vi è Avraham Zarbiv, che ha trascorso più di 500 giorni a Gaza. Il rabbino ha conferito legittimità religiosa alla demolizione di massa di quartieri palestinesi e guidato di persona bulldozer militari. Zarbiv si vanta di aver cambiato “il comportamento di un intero esercito”, facendo riferimento alla pratica, diventata all’ordine del giorno, di distruggere intere case. Nei suoi video, che a suo dire “sollevano il morale dei soldati”, il rabbino urla: “Fino alla fine, fino alla vittoria, fino alla soluzione. Non ci arrenderemo finché questo villaggio non sarà spazzato via”.

Le parole dei soldati israeliani raccontano di un’umanità spazzata via, di una intera società distrutta, di un non luogo, Gaza, in cui non esiste più niente se non macerie.

“Caldo terribile. Sabbia. Fetore. E cani che vagano in branco. Mangiano cadaveri… È orribile… È una specie di apocalisse zombie. Niente alberi. Niente cespugli. Niente strade. Non c’è niente“.

Martina Portello