Soldati israeliani uccidono giovani palestinesi senza alcuna conseguenza

Rimanendo impuniti, i soldati israeliani uccidono giovani palestinesi evidenziando il drammatico destino dei giovani palestinesi nelle mani delle forze di sicurezza israeliane.

L’esercito israeliano prosegue la sua politica di incursioni nelle città della Cisgiordania e di occupazione delle terre palestinesi, dando luogo a scontri sempre più intensi. Nelle ultime incursioni a Jenin e Nablus, le truppe israeliane sono state coinvolte in duri scontri con giovani palestinesi che hanno lanciato pietre e molotov contro i veicoli corazzati dei soldati. Questi episodi si sono conclusi con l’arresto di almeno 20 giovani, secondo fonti palestinesi.

Un rapporto recente di Human Rights Watch (HRW) ha denunciato un’escalation dell’approccio israeliano nei confronti dei giovani palestinesi, in particolare dei minori. Il 2022 ha registrato il numero più alto di vittime minori degli ultimi 15 anni, e nei primi mesi del 2023, il numero di minori uccisi è già superiore a tutto l’anno precedente: ben 34 giovani palestinesi sono stati colpiti a morte dalle pallottole israeliane. La preoccupante circostanza è che molti di loro sono stati colpiti alla testa e al torace, suggerendo un intento letale da parte dei soldati che hanno sparato. Importante sottolineare che tutti questi episodi si sono verificati durante la repressione di manifestazioni pacifiche, non durante conflitti armati.

A partire dal 2021, l’esercito israeliano ha ottenuto l’autorizzazione dal governo di Tel Aviv per aprire il fuoco contro i manifestanti in fuga, una decisione che ha sollevato critiche e denunce a livello internazionale. Questa pratica ha creato un clima di impunità, consentendo l’uso eccessivo della forza nei confronti dei manifestanti, spesso giovani e minorenni, che cercano di esprimere il loro dissenso in modo pacifico.

L’uso indiscriminato della forza e la perdurante occupazione delle terre palestinesi non solo alimentano tensioni sempre più gravi, ma minano anche ogni possibilità di soluzione pacifica e negoziata al conflitto israelo-palestinese. L’attenzione internazionale è fondamentale per porre fine a questa spirale di violenza e garantire il rispetto dei diritti umani dei giovani palestinesi, che hanno il diritto di manifestare il loro disagio senza rischiare la propria vita.