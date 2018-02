36 giorni, 2 ore, 38 minuti e 2 secondi. Ancora Soldini. Ancora un record.

Questa volta si è cimentato sulla “Rotta del tè”, considerata una delle traversate più lunghe dopo il giro del mondo e la New York-San Francisco.

Un equipaggio di cinque uomini

Suona strano che Giovanni Soldini, l’eroe delle traversate in solitaria abituato a essere un tutt’uno con quello che ora più che mai è il suo elemento naturale, abbia compiuto quest’impresa con quattro compagni di viaggio: Guido Broggi, Sébastien Audigane, Oliver Herrera Perez e Alex Pella.

E’ grazie a loro che il Maserati Multi 70, un trimarano di 21 metri, alle 13,20 del 23 febbraio ha attraccato al molo di St Catherine Dock, sotto il Tower Bridge, in piena Londra.









Fa freddo sul Tamigi, un freddo portato dal vento che tira da est. Quello stesso vento che appena usciti dal Golfo di Biscaglia si sono trovati contro nel canale della manica. Molte virate di bolina stretta gli hanno permesso di aggiungere un altro capitolo nella storia della vela.

36 giorni quindi, un terzo rispetto ai 99 che nel 1800 i primi Clipper impiegavano per portare il tè a Londra dall’Oriente. Cinque giorni in meno del precedente detentore del record, Lionel Lemonchois, che lo stabilì nel 2008 su un maxi catamarano di 32 metri con dieci uomini di equipaggio.

La rotta del tè

Una rotta non facile, quella che da Hong Kong porta a Londra. Partiti il 18 gennaio, hanno attraversato due oceani e due volte l’equatore, tediati dalle bonacce. Doppiato il Capo di Buona Speranza sono entrati nell’oceano Atlantico, sferzati da venti gelidi.

Non facile e ricca di ostacoli, non solo per il tempo avverso ma anche per il traffico navale.

Non solo: appena partiti uno dei timoni è stato distrutto da un oggetto alla deriva, vero incubo di queste traversate. Fortunatamente il trimarano fa fede al suo nome e raggiunge fino a 40 nodi, oltre 80 chilometri all’ora, che in mare non son pochi.

Basta guardare i visi dell’equipaggio per capire le durissime condizioni climatiche a cui sono stati sottoposti.

Certo, le traversate di Soldini sono sempre occasione per testare tecnologie e materiali all’avanguardia. Ma devi avere il mare dentro. E accidenti se questo milanese ce l’ha.

Alessandro Desogus