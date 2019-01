Soli e insicuri, quanto sono vulnerabili i minori migranti?

Lunghi e violenti conflitti, eventi climatici devastanti, disuguaglianza economica trincerata, implacabile persecuzione. Crimine e altri problemi complessi, senza soluzioni facili, guidano milioni di persone ogni anno alla ricerca di una vita più sicura e più dignitosa. Tra loro ci sono minori, alcuni con le loro famiglie, ma molti senza. Affrontano viaggi strazianti e rischiano sofferenze indicibili.

I rischi che affrontano i minori migranti – non accompagnati e separati – continuano a crescere man mano che guerre, povertà e conflitti perseverano. L’abuso sessuale, la violenza e lo sfruttamento li colpiscono in modo sproporzionato. La protezione di questi minori è responsabilità di tutti noi, eppure la nostra risposta collettiva è cronicamente inadeguata. Ciò è particolarmente vero in luoghi fragili, difficili da raggiungere e pericolosi.

Sta di fatto che oggi sono una parte importante dei movimenti della popolazione su larga scala che coinvolgono milioni di persone. Probabilmente saranno sempre più colpiti nei prossimi decenni come risultato della globalizzazione, della trasformazione socioeconomica e dei cambiamenti climatici. Nonostante la crescente attenzione a le vulnerabilità di questi minori migranti, strumenti giuridici e politici esistenti, per proteggere i loro diritti fondamentali, non sono accuratamente esaminati.

La proposta di legge internazionale sui diritti umani – I diritti dei bambini in movimento – sono ampiamente sanciti in tre accordi. ONU: la Dichiarazione universale dei diritti umani (UDHR). Il Patto internazionale sull’economia, Diritti sociali e culturali (ICESCR) e il Patto internazionale su civile e politico Diritti (ICCPR).









Questi hanno definito una serie di diritti umani fondamentali che si applicano a tutti. A prescindere dalla nazionalità, dallo stato legale o dall’età. Principio fondamentale è quello di non discriminazione, che vieta ogni distinzione tra persone che sono di natura arbitraria, sproporzionata o ingiustificabile.

Il numero di minori in movimento, compresi quelli che viaggiano da soli, è cresciuto in modo sostanziale e allarmante negli ultimi dieci anni. Nel 2017, è stato stimato che almeno 300.000 bambini migranti non accompagnati e separati erano in transito in 80 paesi. Un aumento di cinque volte rispetto a cinque anni prima.

Nel 2017, il 60% dei bambini arrivati ​​in Grecia, Italia, Spagna e Bulgaria in seguito a viaggi pericolosi e in pericolo di vita erano soli o separati. Quasi il doppio della cifra riportata nel 2016 – un altro aumento impressionante, fornendo un suggerimento alla scala e alla portata del problema.

Soli e insicuri

“Soli e insicuri: minori, immigrazione e violenza sessuale di genere“, è l’ultimo rapporto della Federazione internazionale delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC). Esamina la violenza, l’abuso di genere e l’abuso sessuale su decine di migliaia di bambini che affrontano la migrazione e il reinsediamento senza i loro principali caregiver o completamente soli.

Questo studio mira a migliorare la comprensione dei rischi e dei tipi di violenza sessuale e di genere affrontati dai bambini che migrano da soli. Così come le sfortunate e diffuse lacune nella protezione e nell’assistenza agli stessi. Osserva da vicino la situazione in luoghi pericolosi o remoti – luoghi fragili, pieni di conflitti, sotto-serviti e difficili da raggiungere, dove i bambini possono essere particolarmente vulnerabili.

Oltretutto identifica anche le azioni necessarie, da parte dei governi e delle organizzazioni umanitarie, per proteggere e assistere meglio i bambini che migrano da soli. E ridurre così il rischio di violenza sessuale e di genere. Come richiesto nel Global Compact su Safe, Orderly e Migrazione regolare.

Lo studio si basa su interviste a specialisti di diverse agenzie umanitarie, un’ampia revisione della letteratura e missioni di ricerca in Afghanistan, Honduras, Niger e Turchia. È importante sottolineare che si basa anche sull’esperienza dei volontari e dello staff della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa in Benin, Ecuador, Etiopia, Guatemala, Indonesia e Zimbabwe.









Si spera che questo rapporto possa far luce sulle sfide a cui, i minori non accompagnati, sono sottoposti quotidianamente. Il rapporto offre anche alcune innovazioni e approcci efficaci alla prevenzione e alla risposta che vale la pena replicare. Inoltre può fornire ispirazione ai governi che adottano il concetto globale sulla migrazione, per garantire una buona integrazione delle loro politiche.

Alla fine, dobbiamo esigere da noi stessi e dai nostri governi che ogni persona non accompagnata e separata il bambino migrante riceva la stessa protezione e cura che ogni altro bambino nel mondo ha bisogno e ha diritto a. A questo proposito, i governi possono essere fiduciosi del sostegno della Federazione Internazionale dell’IFRC. Il rapporto definisce i minori di età inferiore ai 18 anni.

Abusi sessuali nei paesi di destinazione

Nel 2016 uno studio dell’UNICEF, intitolato “Neither Safe nor Sound” (“Né sano, né salvo”) sui minori migranti non accompagnati nei campi nel nord della in Francia, attraverso la Manica, in attesa di asilo nel Regno Unito, ha messo in evidenza violenze e sfruttamento economico che subiscono ogni giorno.

Lo studio ha esaminato i casi di 60 bambini di età compresa tra gli 11 e i 16 anni arrivati da Afghanistan, Egitto, Eritrea, Etiopia, Iran, Iraq, Kuwait, Siria e Vietnam. Che hanno vissuto da gennaio ad aprile 2016 in 7 accampamenti lungo la costa tra Francia e Inghilterra.

Dalle loro affermazioni emerge un quadro di abusi e tragedie, con casi di riduzione in schiavitù per debiti e attività criminali forzate. Come ad esempio l’assistenza ai trafficanti ai terminal dei traghetti.

Abusi e altre violenze a sfondo sessuale (anche nei confronti degli adolescenti maschi) e prostituzione forzata sono una intimidazione costante. Nelle interviste con i ricercatori le ragazze raccontano di prestazioni sessuali in cambio della promessa di un passaggio per il Regno Unito o per accelerare le operazioni di viaggio.

Gran parte di essi sono fuggiti dalla guerra e ora sono intrappolati nei campi, alcuni disperatamente vicini a raggiungere le loro famiglie che già vivono nel Regno Unito, dove un tetto sicuro li attende.









Il rapporto suggerisce che i bambini in fuga dalla violenza o quelli che la incontrano lungo il percorso non sono ancora al sicuro quando arrivano nel nuovo paese. In Grecia, ad esempio, la mancanza di spazio vitale costringe i bambini a vivere con gli adulti in ambienti affollati. La mancanza di sicurezza nelle strutture rende questi giovani migranti ancora più vulnerabili.

Ciò significa che l’attuale portata dei crimini contro i bambini rifugiati è quasi impossibile da riferire. Nel complesso, le condizioni nei campi profughi rimangono altamente inospitali, con i minori non accompagnati che rappresentano la fascia demografica più vulnerabile. Un numero considerevole di bambini rifugiati, a causa delle cattive condizioni di vita e della mancanza di comprensione del processo di asilo, lascia i campi.

C’è un gap di dati significativo sulla portata di tale violenza, nei confronti dei minori migranti. Ancor meno sono le informazioni su coloro che viaggiano da soli. Sta di fatto che, negli ultimi anni, un certo numero di relazioni, unite a gruppi umanitari a sostegno dei minori migranti, proiettano luce critica sul problema. Per molti bambini, la violenza sessuale e di genere è uno spettro che li perseguita in tutte le fasi del loro viaggio di migrazione.

Garantire che i servizi esistano attraverso interventi basati sulla comunità

Poiché il numero di bambini non sicuri e soli cresce, collegato a diverse crisi nei tempi attuali, le strutture necessarie per aiutare questi bambini non sono sufficienti. Come sottolinea il rapporto. Instabilità, scarsa sicurezza e strutture sanitarie inadeguate segnano rotte migratorie. Fattori che aumentano i rischi di violenza sessuale e di genere.

La maggior parte delle rotte migratorie manca di servizi di prevenzione e risposta, che possono aiutare a proteggere e riabilitare i bambini vulnerabili.

Interventi basati sulla comunità anche con partner non tradizionali come i conducenti di autobus locali e i tassisti. In Tailandia, PLAN International sta sperimentando lo screening e la formazione locale dei conducenti di tuk-tuk, ricevono voucher per portare le persone alle strutture sanitarie e poi vengono rimborsati dal PIANO. Questo tipo di approccio potrebbe essere replicato per i bambini migranti in luoghi pericolosi o remoti.

In Honduras, il governo, con il sostegno delle ONG locali, gestisce centri di attenzione per il rimpatrio dei migranti. Nel città di Belén il Centro di attenzione è designato per accogliere i bambini migranti che rientrano dal Messico, dal Guatemala, dal Messico e dagli Stati Uniti. All’arrivo, i minori sono supportati socialmente, con accesso legale, assistenza sanitaria e psicosociale. Dove psicologi preparai forniscono sostegno psicologico e supporto a casi specifici di violenza sessuale e di genere.

Colmare il divario informativo

Nel tentativo di colmare il gap di informazioni sopra delineato, un certo numero di organizzazioni sta utilizzando approcci diversi attraverso una gamma di tecnologie per raggiungere i bambini migranti con informazioni sui rischi che potrebbero affrontare. In India, la Childline India Foundation e il governo creano un servizio telefonico gratuito per i bambini migranti. Il servizio ha ricevuto 23 milioni di chiamate tra il 2010-2012, il 62% delle quali proveniva da bambini di età compresa tra 11-18, e due terzi dei quali erano ragazzi.

In Honduras, la Croce Rossa lavora con genitori, insegnanti e bambini attraverso le scuole per sviluppare linee guida educare i bambini alle pratiche migratorie sicure. Inoltre, l’uso dell’apprendimento automatico è stato utilizzato in alcuni paesi ad alto reddito per migliorare prevedere i bambini a rischio di aver bisogno del sostegno dei servizi sociali.

Dove sono in vigore standard etici rigorosi e i potenziali pregiudizi sono tenuti in considerazione, questo modello potrebbe essere promettente per aiutare a prevedere gruppi di bambini a rischio di separazione e dove è possibile implementare un ulteriore supporto protettivo come parte del disastro programmazione di preparazione

La cosa di cui più abbiamo bisogno è l’informazione. Informazioni sui pericoli, informazioni sull’assistenza disponibile, informazioni processi e questioni legali e come ottenere documentazione. Ogni dodicenne può usare un telefono cellulare. “Noi bisogno di un’app in tutte le lingue rilevanti che ha questa informazione“. Gerald del Camerun, ha viaggiato come un minore non accompagnato in Italia.

È necessario fare di più, con urgenza

L’IFRC raccomanda organizzazioni della società civile e istituzioni pubbliche:

Formare le persone che potrebbero incontrare bambini rifugiati alle frontiere come quelle che lavorano per la sicurezza o il trasporto (aeroporti, stazioni ferroviarie e persino conducenti di taxi) su come identificare e fornire l’assistenza necessaria a coloro che viaggiano non accompagnati.

Stabilire centri di supporto: psicologico, medico, alloggio e cibo.

Per comunicare con i bambini. Per scoprire da dove vengono, dove stanno andando e perché stanno fuggendo è essenziale, dice il rapporto. Potrebbe essere necessaria la conoscenza della lingua, della cultura e della religione.

Il rapporto afferma che i bambini che cercano rifugio non dovrebbero essere visti come criminali, ma sopravvissuti: “Aiutarli dovrebbe essere promosso, non criminalizzati “.

Felicia Bruscino