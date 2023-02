A più di duemila metri sul livello del mare, la capitale d’Etiopia Addis Abeba ha ospitato, in questi giorni, la 36esima Assemblea dell’Unione Africana. Il primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali ha accolto i presenti con un discorso che segna la rotta dell’Etiopia e dell’Africa.

Dalle prime battute si coglie lo scopo del discorso attraverso tre concetti cruciali: uguaglianza sovrana, unità panafricana e solidarietà economica. Per perseguire questi scopi è necessaria l’Unione Africana, sostiene il primo ministro. Un’unione che possa offrire ai problemi africani soluzioni africane.

Quelle stesse soluzioni africane che hanno portato l’Etiopia a risolvere un duro conflitto interno, fino ad arrivare il 2 novembre 2022 alla Pace di Pretoria, tra il Governo etiope e il TPLF (Fronte Popolare di Liberazione del Tigrè).

Le stesse soluzioni africane invocate da Haile Salessie, di cui il primo ministro ha citato il discorso del 1963:

Sua Maestà Imperiale riconobbe che le future dispute tra i paesi africani sarebbero state del tutto naturali. Ma, ha anche consigliato che, quando sorgono le controversie, lo sforzo per risolverle “deve essere confinato in questo continente e messo in quarantena dalla contaminazione di interferenze non africane.“