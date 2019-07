Istantanee Somalia: la siccità mette a rischio la vita di 5,4 milioni di persone In Somalia, la siccità sta mettendo a rischio la vita di milioni di persone, danneggiando pascoli e raccolti, ma ben poco si sta facendo per evitarlo.

"FMSC Staff Trip 2011 - Somali Drought" by Feed My Starving Children (FMSC) is licensed under CC BY 2.0