Sondaggi sulle europee, il listone di Calenda può valere il 24%

L’alleanza europeista di centrosinistra, proposta dall’ex ministro dem dello Sviluppo economico, può valere dal 20 al 24%, secondo i sondaggi sulle europee condotto da Swg. Carlo Calenda sembra aver fatto un buon lavoro con il suo manifesto “Siamo europei”.

Ricordiamo brevemente il discorso di Calenda quando annunciò il programma della lista unica da lui proposta.

“Per la prima volta dal dopoguerra esiste il rischio concreto di un’involuzione democratica nel cuore dell’Occidente. La battaglia per la democrazia è iniziata, si giocherà in Europa, e gli esiti non sono scontati. Serve una lista unitaria delle forze civiche e politiche che si riconoscono nelle grandi famiglie politiche europee. La sfida sarà vinta solo se i promotori di questo fronte sapranno coinvolgere la maggioranza relativa dei cittadini italiani, mobilitando la società civile, le associazioni, le liste civiche, il mondo del lavoro, della produzione, delle professioni, della cultura e della scienza e aprendo le liste elettorali anche a loro qualificati rappresentanti”.