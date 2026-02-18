La fotografia più recente offerta dal sondaggio di Gallup restituisce un quadro articolato e in parte inatteso: il 9% degli adulti negli Stati Uniti si identifica come parte della comunità LGBTQ+. Il dato segna una lieve flessione rispetto al 9,3% registrato l’anno precedente, che aveva rappresentato il punto più elevato mai rilevato dall’istituto demoscopico.

L’apparente stabilizzazione del dato non indica necessariamente un’inversione di tendenza, bensì suggerisce un possibile assestamento dopo anni di crescita costante. Dal momento in cui Gallup ha iniziato a monitorare sistematicamente l’autoidentificazione LGBTQ+, la curva ha mostrato un incremento progressivo, sostenuto in larga parte dal ricambio generazionale e da un clima culturale più aperto rispetto al passato.

Un trend che viene da lontano

Per comprendere la portata del dato attuale è necessario collocarlo in una prospettiva storica. Poco più di un decennio fa, la percentuale di adulti che dichiaravano un’identità LGBTQ+ si attestava su livelli sensibilmente inferiori. Nel corso degli anni, la maggiore visibilità mediatica, l’evoluzione del linguaggio pubblico e l’ampliamento dei diritti civili hanno contribuito a creare uno spazio più inclusivo per l’autoaffermazione.

L’aumento progressivo registrato negli anni precedenti non è stato lineare, ma ha seguito un andamento costante, con incrementi più marcati nelle fasce d’età più giovani. L’ultimo rilevamento segnala un rallentamento di questa crescita, ma non un arretramento strutturale. Il 9% resta comunque un valore significativamente superiore rispetto ai primi anni di rilevazione.

La spinta dei più giovani

L’analisi per coorti generazionali rivela come la variabile anagrafica sia determinante. Tra i membri della Generazione Z, la quota di persone che si identifica come LGBTQ+ è nettamente superiore alla media nazionale.

Le generazioni più anziane, al contrario, mostrano percentuali sensibilmente inferiori. Tale divario non può essere letto esclusivamente come differenza di orientamento, ma va interpretato anche alla luce delle trasformazioni sociali intervenute negli ultimi decenni. Chi è cresciuto in epoche caratterizzate da maggiore stigmatizzazione potrebbe aver scelto, o potrebbe ancora scegliere, di non dichiarare pubblicamente la propria identità.

Di conseguenza, il dato aggregato nazionale è il risultato di una composizione demografica complessa, in cui la crescente incidenza delle generazioni più giovani tende a compensare la minore propensione all’autoidentificazione tra gli adulti più maturi.

Una lieve flessione che non segna una svolta, il sondaggio di Gallup

Il passaggio dal 9,3% al 9% può apparire marginale, ma in ambito statistico anche variazioni contenute vengono analizzate con attenzione. Gli esperti invitano tuttavia alla cautela nell’interpretare la flessione come segnale di cambiamento strutturale. Le oscillazioni annuali possono dipendere da molteplici fattori: metodologia del sondaggio, clima politico, sensibilità sociale al momento della rilevazione.

Inoltre, la percezione pubblica delle identità LGBTQ+ è influenzata dal contesto mediatico e legislativo. Negli ultimi anni, il tema è stato al centro di accesi confronti politici in diversi Stati dell’Unione. Questo clima può incidere sulla disponibilità delle persone a dichiarare apertamente la propria appartenenza in un’intervista demoscopica.

Identità e linguaggio

Un altro elemento da considerare riguarda l’ampliamento delle definizioni identitarie. La sigla LGBTQ+ include una pluralità di orientamenti sessuali e identità di genere: lesbiche, gay, bisessuali, transgender e altre categorie che nel tempo hanno acquisito maggiore riconoscimento pubblico.

Negli ultimi anni si è osservato un incremento significativo delle persone che si definiscono bisessuali, in particolare tra i più giovani. Questa componente ha contribuito in modo determinante all’aumento complessivo delle percentuali. Parallelamente, è cresciuta la visibilità delle identità non binarie e transgender, benché in misura numericamente più contenuta rispetto all’insieme.







La dimensione territoriale rappresenta un ulteriore fattore di differenziazione. Le aree urbane e gli Stati con legislazioni più inclusive tendono a registrare percentuali più elevate di autoidentificazione, mentre in contesti più conservatori i numeri risultano generalmente inferiori.

Metodologia e affidabilità delle rilevazioni

Come ogni indagine campionaria, anche quella condotta da Gallup si basa su interviste a un campione rappresentativo della popolazione adulta. L’affidabilità del dato dipende dalla qualità del campionamento, dalla formulazione delle domande e dal margine di errore statistico.

Le variazioni di pochi decimi di punto percentuale rientrano spesso nel margine di errore, il che invita a evitare interpretazioni affrettate. Tuttavia, la continuità delle rilevazioni nel tempo consente di individuare tendenze di medio-lungo periodo con maggiore solidità.

L’aspetto più rilevante non è tanto la singola oscillazione annuale, quanto il quadro complessivo che emerge da oltre un decennio di monitoraggio: una crescita sostanziale dell’autoidentificazione LGBTQ+ nella società americana contemporanea.

Una società in trasformazione

Il dato reso noto da Gallup, pur segnando una lieve contrazione rispetto al massimo storico precedente, conferma che la società statunitense sta attraversando una fase di profonda trasformazione culturale.

La lieve flessione rispetto al 9,3% dell’anno precedente non altera questa traiettoria di fondo. Piuttosto, invita a osservare con attenzione le dinamiche future, consapevoli che i numeri, per quanto indicativi, raccontano soltanto una parte della complessità sociale.