Sonnolenza diurna e morbo di Alzheimer: una possibile correlazione

I ricercatori della Johns Hopkins University hanno fatto una nuova scoperta riguardo il morbo di Alzheimer. Coloro che si sentono assonnati durante il giorno hanno tre volte più probabilità di sviluppare la malattia rispetto a quelli che dormono bene la notte. Infatti, un’analisi dei dati acquisiti durante uno studio a lungo termine sugli adulti in età avanzata ha mostrato che coloro che avevano dormito poco possedevano quantità maggiori di proteina beta amiloide.

La scoperta, riportata sulla rivista SLEEP, aggiunge una prova ulteriore che il sonno di scarsa qualità potrebbe incoraggiare questa forma di demenza a svilupparsi. Suggerendo quindi che ottenere un sonno notturno adeguato potrebbe essere un modo per aiutare a prevenire la malattia di Alzheimer.









Ha dichiarato Adam P. Spira, professore associato presso la “Bloomberg School of Public Health” della Johns Hopkins:

“Fattori come la dieta, l’esercizio fisico e l’attività cognitiva sono stati ampiamente riconosciuti come importanti obiettivi potenziali per la prevenzione della malattia di Alzheimer. Il sonno non è ancora salito a tale status, ma le cose ora potrebbero cambiare. Se il sonno disturbato contribuisce alla malattia di Alzheimer, potremmo essere in grado di trattare i pazienti con problemi di sonno per evitare questi esiti negativi.”