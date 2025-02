L’arte urbana incontra il pensiero femminista con il murales Sorellanze: da Virginia Woolf a Michela Murgia, inaugurato presso l’Istituto “Matteo Raeli”. L’iniziativa, parte del concorso nazionale “Sulle vie della parità”, coinvolge studenti e docenti in un percorso di riflessione sulla parità di genere, rendendo omaggio a due figure chiave del femminismo. L’evento rappresenta un’opportunità per unire memoria e attualità, utilizzando il linguaggio visivo per stimolare il dibattito su temi ancora centrali nella società contemporanea.

Un’iniziativa per la parità di genere

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Matteo Raeli” ha recentemente ospitato un evento significativo per la cittadinanza: l’inaugurazione del murale Sorellanze: da Virginia Woolf a Michela Murgia, genealogie femminili attraverso il tempo. Questo progetto, realizzato dagli studenti e patrocinato dall’Amministrazione comunale, rientra nel XII bando del concorso nazionale Toponomastica femminile – Sulle vie della parità, promosso dall’associazione APS-ETS Toponomastica Femminile.

Il valore simbolico del murales: il femminismo nell’arte

L’opera muraria si propone di rappresentare il legame tra due grandi figure del pensiero femminista: Virginia Woolf e Michela Murgia. Nonostante le differenze storiche e culturali, entrambe hanno condiviso la lotta per i diritti delle donne e la critica al sistema patriarcale. Woolf, con Una stanza tutta per sé, e Murgia, con il suo attivismo culturale e politico, hanno lasciato un’eredità che continua a ispirare le nuove generazioni.

Un messaggio di consapevolezza collettiva

Secondo il dirigente scolastico Concetto Veneziano, l’obiettivo di Sorellanze è stimolare una riflessione sociale attraverso l’arte urbana: “Attraverso il confronto tra queste due grandi pensatrici, vogliamo offrire alla cittadinanza un’opportunità di dialogo su tematiche attuali e cruciali”.

L’iniziativa si colloca nel contesto del progetto WooRgia, nato dalla collaborazione tra Toponomastica Femminile, il Virginia Woolf Project e il movimento Purple Square.

L’arte pubblica come strumento di cambiamento

Il progetto WooRgia mira a diffondere il pensiero femminista delle due autrici attraverso la creazione di murales in scuole, biblioteche e spazi pubblici. Ogni murales diventa un’opera d’arte accessibile a tutti, contribuendo a sensibilizzare sulla parità di genere e sull’importanza dell’inclusione.







L’iniziativa si inserisce nel concorso Sulle vie della parità, che invita scuole e atenei italiani a partecipare con elaborati interdisciplinari da presentare entro l’8 marzo 2025.

Una rete nazionale per il pensiero femminista

Non è la prima volta che il progetto WooRgia viene sviluppato. Già nel gennaio 2024, l’Università della Calabria aveva ospitato un approfondimento accademico dedicato alle opere di Woolf e Murgia, mettendo in evidenza i loro punti di contatto. Ora l’iniziativa si estende su scala nazionale, coinvolgendo scuole, università ed enti culturali per un grande esercizio di cittadinanza attiva.

Il progetto nasce dall’idea di coniugare il contributo femminista di Woolf e Murgia – da cui nasce anche il nome del progetto stesso, risultato della fusione dei due cognomi – e inserirlo pubblicamente in molti degli spazi attraversati dalla collettività, come biblioteche, scuole e luoghi in cui il valore politico e sociale deve essere riconosciuto e apprezzato.

Il progetto è stato riconosciuto per la sua originalità proprio nel caso della realizzazione dei murales, che sono ispirati alle opere delle due scrittrici e attiviste femministe.

Il ruolo dei social media

Oltre ai murales e agli approfondimenti accademici, il progetto WooRgia è supportato da una campagna multimediale che sfrutta i social media per raggiungere un pubblico più ampio. Attraverso piattaforme come Instagram e Telegram, gli organizzatori puntano a diffondere il pensiero delle due scrittrici e a stimolare la partecipazione attiva di studenti, docenti e cittadini.

Un’eredità culturale da tramandare

L’iniziativa non si limita a commemorare il passato, ma intende costruire un futuro più equo e consapevole. I murales realizzati in tutta Italia diventeranno un ponte tra generazioni, un invito a riflettere sulla parità e sui diritti delle donne. Il progetto WooRgia celebra non solo il contributo di Woolf e Murgia alla letteratura e al femminismo, ma anche la necessità di mantenere viva la loro eredità culturale nel tempo.

Lucrezia Agliani