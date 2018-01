Soros: “Google e Facebook hanno i giorni contati”. Ecco perché

Secondo un recente intervento di George Soros al World Economic Forum, che si è svolto pochi giorni fa in Svizzera, i big digitali Facebook e Google starebbero sfruttando la loro posizione di Monopolio per raggiungere personali scopi. Secondo Soros si tratterebbe di una vera e propria manipolazione a danno delle persone.

Soros, magnate ungherese e investitore di fama mondiale, con un patrimonio alle spalle, a detta di Forbes di circa 8 miliardi di dollari, ha abbastanza esperienza per poter parlare di temi così importanti. Lui stesso conosce gli ambienti economici che circondano i due colossi del web, indi per cui le accuse a Facebook e Google sarebbero ampiamente fondate.









Il pensiero di Soros sul problema del monopolio digitale di pochi players

Nelle parole di Soros è emersa la riflessione sul potere economico e sociale che questi due enormi players utilizzano per governare. Probabilmente servirebbe che le istituzioni in primis controllassero maggiormente la situazione.

Quella di Google e Facebook sarebbe una grande manipolazione commerciale intorno agli argomenti e i temi più importanti che ogni giorno si manifestano tra i social e nel mondo dei mass media. I propri canali privilegiati di informazione consentirebbero di far prevalere alcuni contenuti su altri, un caso specifico risiede anche nelle Fake News, ma forse non è il problema per eccellenza.









Temi caldissimi come la complessità della situazione in Corea, gli sviluppi della Brexit in Europa, la riforma economica in Cina e le elezioni di medio termine negli Stati Uniti, in questo 2018 faranno molto discutere il web a suon di news varie. Google e Facebook saranno i maggiori canali di espansione di tutte le informazioni, reali o inverosimili che siano. Ciò sconvolgerà le decisioni dei vari politici mondiali che, imprevedibilmente dovranno attuare delle manovre per controllare la massa con i mass media, insomma una manovra di “TechLash” come definita da Daniel Franklin, redattore dell’Economist ed editore di The World in 2018.









Allora si materializzerà una sorta di guerra mediatica tra colossi che per i propri fini veicolerà la massa verso molteplici informazioni disparate a seconda dei fini che si vorranno ottenere. Secondo Soros si tratterebbe di azioni mirate a minare la democrazia e la libertà di ogni utente del web e di ogni cittadino, un vero pericolo per il mondo, se non si dovesse trovare una degna soluzione.

Jacopo Pellini