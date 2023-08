Sospensione del Reddito di Cittadinanza: un’aggressione ai più deboli e ai lavoratori sfruttati

Il governo Meloni ha scosso l’Italia con la recente sospensione del Reddito di Cittadinanza, comunicata tramite sms a oltre 169 mila famiglie venerdì scorso. Questa misura ha innescato una controversia diffusa riguardo alle sue implicazioni sociali ed economiche. Con la fine di un sostegno fondamentale per chi vive di lavoro precario e sottopagato, il governo sembra premere sull’acceleratore nella sua guerra ai più deboli, creando un’allarmante emergenza sociale. La decisione ha suscitato forti critiche da parte delle opposizioni e degli enti sociali, sollevando interrogativi sulla reale volontà di garantire un aiuto equo e responsabile ai cittadini più vulnerabili.

La recente decisione del governo Meloni sulla sospensione del Reddito di Cittadinanza è un atto senza scrupoli contro i più vulnerabili della società e coloro che faticano a trovare lavoro a causa di una disoccupazione strutturale e stipendi sottopagati. Questa mossa dimostra l’intransigenza e l’insensibilità di un governo che sembra disposto a sacrificare il benessere dei cittadini più bisognosi per perseguire una sua agenda ideologica.

La sospensione del Reddito di Cittadinanza, comunicata via sms a oltre 160000 famiglie, rischia di causare un’urgenza sociale senza precedenti, mettendo in pericolo non solo la stabilità economica delle famiglie coinvolte, ma anche il funzionamento dei comuni che dovranno far fronte alle nuove richieste di aiuto e assistenza.

Purtroppo, questa misura era stata annunciata anche durante la campagna elettorale, dimostrando l’incoerenza e l’ipocrisia del governo Meloni. Nonostante il secondo partito di governo avesse sostenuto il reddito di cittadinanza nel governo Conte 1, oggi si rimangia gli impegni presi e decide di colpire senza pietà i più deboli.

Il governo cerca di dipingere i percettori di reddito come scansafatiche, ma la verità è ben diversa. Il problema non è il Reddito di Cittadinanza, ma un mondo del lavoro precario e sottopagato, caratterizzato da contratti regolari che prevedono retribuzioni indegne. Ci troviamo di fronte a un’oppressione sistematica, una forma di sfruttamento che si è sviluppata grazie a politiche tanto di centrodestra quanto di centrosinistra.

Mentre il governo toglie 2 miliardi e mezzo di euro dal Reddito di Cittadinanza, continua a destinare ingenti fondi alle imprese e aumenta la spesa militare. La priorità sembra essere quella di proteggere gli interessi delle élite economiche e militari, a discapito della popolazione più bisognosa.

L’evasione fiscale continua ad essere un problema grave e ancora irrisolto. Ogni anno, si stima che circa 100 miliardi di euro sfuggano al fisco, impoverendo ulteriormente il paese e rendendo ancor più ingiusta la situazione per chi già si trova in difficoltà.

Il governo Meloni dimostra una completa mancanza di empatia e comprensione per coloro che si trovano in situazioni di difficoltà economica. L’attacco ai poveri e ai lavoratori sfruttati è palese e inaccettabile, tanto da non lasciare molte alternative alla mobilizzazione e all’opposizione a questo governo che sembra disposto a sacrificare il benessere dei cittadini in nome della sua agenda politica.

Inoltre, le controversie tra Inps e Anci nella verifica dei requisiti per il reddito di cittadinanza rischiano di far sprofondare chi ne ha davvero bisogno. La situazione è così grave che i servizi sociali chiedono un intervento della Regione per rafforzare il personale, temendo aggressioni verbali e fisiche verso gli assistenti sociali da parte di persone esasperate.

È tempo di porre fine a questa guerra contro i più deboli e di lavorare per politiche che promuovano la giustizia sociale e il benessere di tutti i cittadini. La dignità e il diritto alla sopravvivenza di coloro che si trovano in difficoltà non possono essere calpestati e ignorati per perseguire interessi egoistici e ideologici.

Andrea Umbrello