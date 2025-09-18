Il 16 settembre 2025, il Politecnico di Torino ha deciso di sospendere temporaneamente il docente israeliano Pini Zorea, docente affiliato all’Università di Braude (Israele), in seguito alla diffusione di un video che lo ritrae mentre esprime giudizi lusinghieri nei confronti dell’esercito israeliano durante una lezione universitaria. La decisione è stata resa pubblica dal rettore Stefano Corgnati, che ha parlato di “valutazioni urgenti e doverose a tutela dell’ambiente accademico”.

Le immagini che hanno scatenato il caso

Il nodo cruciale della vicenda è rappresentato da un filmato reso pubblico dal collettivo studentesco Cambiare Rotta, gruppo attivo in diverse università italiane e noto per le sue posizioni critiche nei confronti di Israele. Il video, registrato lunedì 15 settembre durante una lezione del corso di dottorato in “Principi e tecnologie di elaborazione di immagini digitali”, mostra il professore Zorea fare espliciti elogi all’Israel Defense Forces (IDF), ovvero l’esercito israeliano. Secondo quanto riportato da alcuni studenti presenti in aula, le affermazioni sarebbero avvenute nel contesto di una digressione apparentemente non collegata al contenuto scientifico della lezione.

Il collettivo ha diffuso il video attraverso i propri canali social, accompagnandolo con una dura critica alla presenza, a loro dire, “normalizzata”, di accademici vicini alle istituzioni militari israeliane all’interno delle università europee. Il filmato, rapidamente diventato virale, ha attirato l’attenzione di una parte dell’opinione pubblica, di diversi esponenti della società civile e di alcuni parlamentari, portando la questione a un livello di rilevanza nazionale.

La reazione dell’Ateneo

Il rettore Stefano Corgnati, nel comunicato ufficiale diramato il giorno successivo, ha ribadito la gravità della situazione.

Corgnati ha poi annunciato l’avvio di un’istruttoria interna, ricordando che la decisione non intende anticipare un giudizio di merito, ma rappresenta una misura temporanea per evitare l’ulteriore deterioramento del clima all’interno della comunità accademica. Il rettore ha inoltre espresso rammarico per la potenziale strumentalizzazione politica della vicenda e ha invitato tutte le parti al rispetto dei principi fondamentali del dibattito universitario.







Il profilo del docente e la sua replica

Pini Zorea è un professore ospite proveniente dall’Università di Braude, un istituto accademico situato in Galilea, nel nord di Israele. Il suo curriculum accademico è caratterizzato da ricerche nel campo dell’elaborazione digitale delle immagini e dell’intelligenza artificiale applicata all’ingegneria. La sua collaborazione con il Politecnico di Torino era iniziata nell’ambito di un progetto di cooperazione scientifica internazionale finanziato da fondi europei e da partnership con aziende del settore tecnologico.

Contattato dalla stampa israeliana, Zorea ha dichiarato di essere “sbalordito” dalla reazione dell’Ateneo torinese e ha difeso la propria condotta in aula, sostenendo di aver “citato l’esercito israeliano come esempio di innovazione tecnologica nel contesto delle applicazioni militari delle immagini digitali”. Il docente ha affermato che le sue parole sono state “estrapolate e decontestualizzate” e ha lamentato un clima che, a suo avviso, “non tutela la libertà accademica”.

Il dibattito sulla libertà accademica

La questione ha riaperto un più ampio dibattito sul ruolo dell’università nella società contemporanea, in particolare sul delicato equilibrio tra libertà accademica e responsabilità etica della ricerca.

Nel caso specifico, la presenza di un docente legato a un’istituzione israeliana è stata interpretata da alcuni come una legittima forma di cooperazione scientifica internazionale, mentre da altri è stata vista come una forma di normalizzazione dell’occupazione militare. Il dibattito si è intrecciato con il crescente movimento internazionale per il boicottaggio accademico di Israele, che negli ultimi anni ha guadagnato visibilità anche in Europa.

Precedenti e possibili sviluppi

Non è la prima volta che episodi simili coinvolgono il mondo accademico. In passato, altre università europee si sono trovate al centro di polemiche per la partecipazione a progetti congiunti con istituzioni israeliane, in particolare in ambito tecnologico e militare. Tuttavia, raramente si era arrivati alla sospensione formale di un docente per affermazioni pronunciate durante una lezione.

Nel caso del Politecnico di Torino, l’esito dell’istruttoria interna determinerà le eventuali sanzioni definitive o il reintegro del professore.

Patricia Iori