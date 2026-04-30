Un recente rapporto dell’ONG francese Règles élémentaires ha messo in evidenza i danni che i prodotti mestruali causano alla salute delle donne e all’ambiente. Grazie alla raccolta di vent’anni di studi scientifici internazionali sull’argomento e a interviste con europarlamentari, produttori, ricercatori e organizzazioni della società civile, Règles élémentaires ha mosso una dura accusa all’UE e alle sue regolamentazioni. Infatti, i prodotti mestruali vengono ancora classificati come beni di consumo generici. E, quindi, non vengono sottoposti a stringenti controlli come avviene per i farmaci o i dispositivi medici. Questo fa sì che negli assorbenti e vari è ancora possibile trovare pesticidi, metalli pesanti, microplastiche. Cosa fare, allora, per preservare la salute delle donne?

Cosa è stato trovato negli assorbenti?

L’elemento più allarmante del rapporto sta nella constatazione che le sostanze nocive sono presenti in tutti i generi di prodotti mestruali in commercio. Quindi, in assorbenti esterni e interni, nelle coppette mestruali, nelle mutande mestruali e negli assorbenti lavabili.

E anche in quei prodotti che vengono commercializzati come 100% bio o in cotone. Infatti, è possibile trovare plastica nel velo protettivo superiore, che è lo strato a contatto diretto con la pelle, o nella cordicella del tampone. La certificazione bio riguarda la coltivazione del cotone e non la composizione finale del prodotto.

In particolare, Pan UK ha trovato tracce di glifosato, classificato come “potenzialmente cancerogeno” in tamponi interni di marche come Tampax, Lil Lets, Superdrug e Boots, in percentuali 40 volte superiori ai limiti stabiliti per l’acqua potabile.

Uno studio del 2024 di Environment International, invece, ha testato 30 tamponi, biologici e convenzionali, rintracciando la presenza di 16 metalli pesanti. In tutti i campioni sono stati trovati arsenico, cadmio, mercurio e piombo. Mentre, l’Istituto Idaea-Csic di Barcellona ha analizzato 41 prodotti mestruali monouso e riutilizzabili, trovando additivi plastici derivati dalla petrolchimica. Nelle mutande mestruali, sono stati invece trovati i cosiddetti Pfas, inquinanti eterni che non si degradano in natura e sono distruttori endocrini.

Qual è il reale pericolo per la salute?

Il rapporto Règles élémentaires sottolinea che il vero pericolo non è l’esposizione prolungata a una di queste sostanze ma è “l’effetto cocktail”. Quindi, l’interazione di più composti chimici che produce effetti additivi o sinergici non rilevati dai controlli di valutazione del rischio. Infatti, questi valutano solo i rischi dovuti all’esposizione alle singole sostanze.

Potenziali conseguenze sono dermatiti croniche e prurito vulvare cronico ma anche infezioni ricorrenti. Questo perché si va ad alterare il microbioma vaginale. Infatti, a differenza della pelle che agisce come una barriera rispetto agli agenti esterni, la mucosa vulvare e vaginale è progettata per assorbire. Ha, quindi, una permeabilità chimica decisamente superiore a quella dell’epidermide.

I limiti di sicurezza che vengono applicati ai prodotti mestruali non tengono conto di questa differenza e si basano su un uso cutaneo dei prodotti e non sull’esposizione delle mucose.

Cosa fare per preservare la salute femminile?

A fronte di quanto emerso dal rapporto, Règles élémentaires chiede all’UE un cambio drastico nei suoi parametri di valutazione del rischio.

Innanzitutto, viene richiesto che i prodotti mestruali non siano trattati come generici ma siano assimilabili alla categoria di prodotto sanitario. Vengono richieste regolamentazioni specifiche che fissino limiti di contaminazione per pesticidi, metalli, diossine e Pfas. Obbligo di etichettatura completa sulla confezione e non solo nel foglietto illustrativo interno. Considerare l’ “effetto cocktail” nei protocolli di valutazione del rischio, finora ignorato. E impegnarsi all’integrazione della politica ambientale, al finanziamento della ricerca e al riconoscimento della salute mestruale come diritto umano fondamentale.







Justine Okolodkoff, vicedirettrice di Règles élémentaires, ha affermato :

Nonostante il loro uso quotidiano da parte di metà della popolazione, si tratta di uno dei beni di uso intimo meno regolamentati. Ci si aspetta che i produttori garantiscano la sicurezza dei loro articoli, ma senza direttive chiare, senza soglie né obblighi di trasparenza. Le consumatrici restano prive di informazioni, incapaci di confrontare le protezioni, esposte a rischi che non possono valutare né evitare.

I rischi per la salute, inoltre, si legano strettamente a quelli per l’ambiente. Infatti, i prodotti mestruali sono tra i più inquinanti in assoluto; sono al quinto posto tra i rifiuti plastici più presenti sulle spiagge. E le microplastiche che rilasciano nell’ambiente entreranno poi nella filiera alimentare, contribuendo nuovamente ai rischi per la salute umana.

Cosa accade nei singoli paesi UE?

Nel rapporto Règles élémentaires, si fa riferimento ad alcuni paesi come Spagna e Francia che hanno provato a introdurre regolamentazioni nazionali sui prodotti mestruali. Ancora, però, considerate insufficienti. Infatti, come in Francia, i produttori sono obbligati a elencare solamente sostanze aggiuntive intenzionali e non i contaminanti né i residui derivanti dalla fabbricazione, quelli più attenzionati dagli studi.

In tanti Stati membri, invece, non si è ancora aperto un dibattito proficuo. Come in Italia, dove recentemente si è raggiunto il traguardo dell’abbassamento dell’iva sui prodotti mestruali dal 22 al 10%. Ma in diversi Paesi UE si è già arrivati all’abolizione completa della tassazione sugli assorbenti. Segno che nel nostro Paese una seria discussione sulla salute mestruale è ancora lontana.