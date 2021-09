Sostenibilità in azienda: 7 consigli del team di Packhelp

Oggigiorno, l’impegno per la sostenibilità è un dovere per ogni individuo o azienda. Infatti, l’impatto ambientale è responsabilità di ognuno di noi e sta proprio a tutti noi fare il possibile per migliorare la situazione. Quali sono gli accorgimenti che possiamo avere per assicurarci che la nostra azienda sia sostenibile?

Ecco i punti che tratteremo:

1. Fare attenzione al proprio rilascio di anidride carbonica

Collaborare con una NGO in questo caso è la cosa migliore!

Le grandi aziende solitamente hanno fondi da investire, le NGO hanno accesso a, e conoscono, i progetti migliori nei quali poter investire quei fondi.

Investire in progetti che faranno la differenza è un passo importante, che la dice lunga sull’azienda stessa.

Ad esempio, Packhelp, leader europeo di fornitura di packaging personalizzato, collabora con One Tree Planted con l’obiettivo di piantare più alberi possibili e contribuire al rimboschimento della Terra.

Trova l’associazione ed il progetto che fa per te, ed avvia una collaborazione unica che sia rappresentativa del tuo brand.

2. Prestare attenzione all’origine dei materiali scelti

Affidarsi a produttori locali e materie prime di origine etica, meglio se prodotte in fattorie gestite responsabilmente, è molto importante.

Infatti, assicurarsi che ogni passaggio ed ogni materiale utilizzato sia prodotto eticamente e nel rispetto dell’ambiente sarà la chiave per un brand davvero sostenibile, uno che crede davvero in questo valore e lo rende parte essenziale del brand stesso.

3. Fare attenzione al tipo di energia utilizzata

Ciò è possibile in diversi modi.

Innanzitutto, è importante assicurarsi di usare delle opzioni di illuminazioni efficaci che siano eco-friendly. Infatti, ci sono ormai tantissime opzioni efficaci che permettono di ridurre drasticamente i costi dell’elettricità della propria azienda.

Inoltre, se si dispone di fonti sufficienti, optare per risorse di energia naturali è un’ottima idea. Fare uso di pannelli solari permette di ridurre i costi dell’energia utilizzata ed al contempo mantenere l’aria pulita.

Un’opzione da valutare assolutamente!

4. Ridurre l’impiego di plastica

Sappiamo ormai tutti che la plastica è uno dei mali peggiori per il nostro pianeta. Per questo motivo, lentamente e gradualmente, sono sempre di più gli accorgimenti che abbiamo in merito, come singoli e come comunità a livello mondiale.

Fare ciò in ambito aziendale è estremamente importante. Ridurre drasticamente, o ancor meglio, eliminare del tutto ove possibile l’impiego della plastica fa la differenza.

Questo è un accorgimento ugualmente importante se relativo al packaging.

5. Scegliere un packaging eco-friendly

Il packaging che scegliamo per spedire i nostri prodotti è una parte molto importante del nostro brand, una che dà anche un’impressione precisa ai nostri clienti.

Per questo motivo, è essenziale scegliere packaging che sia ecosostenibile, riciclabile, biodegradabile e composto da materiali riciclati.

Inoltre, è anche importante scegliere un packaging leggero, dalle dimensioni giuste. Infatti, utilizzare una scatola molto più grande rispetto all’articolo presuppone spazio maggiore per il trasporto, oltre all’utilizzo di materiali riempitivi aggiuntivi, entrambe cose che è importante evitare per ridurre il proprio impatto ambientale.

C’è infatti una grande differenza tra materiali riempitivi utili a fornire un’esperienza di unboxing unica, e materiali utilizzati per riempire un vuoto di una scatola notevolmente più grande dell’oggetto spedito.

6. Mostrare il proprio impegno sul sito, SM e packaging

È possibile aggiungere il badge eco di Packhelp al proprio sito, per mostrare l’impegno per la sostenibilità del proprio brand a qualsiasi persona lo visiti. Inserire badge eco e mostrare il proprio impegno online (su sito e social media) e offline (sul packaging) è importante.

È una scelta che rappresenta il brand ed al contempo informa i clienti sulle scelte prese e sull’azienda che stanno supportando con i loro acquisti.

7. Educare i propri clienti

Istruire i tuoi clienti sull’importanza di uno stile di vita sostenibile, mostrando come la tua azienda segue questi consigli utili è un passo importante per l’azienda, per i clienti stessi e per la comunità.

Mostra loro come utilizzare il tuo prodotto e rendi chiaro come riciclare e smaltire il tuo packaging. Inoltre, crea contenuti informativi che possano essere di loro interesse ed al contempo educativi. Darai un valore aggiunto al tuo brand, rendendolo ancora più esclusivo e competitivo nel settore.

Per concludere, la sostenibilità è davvero importante oggigiorno e seguire questi consigli, o alcuni di questi, ti permetterà di creare un business in linea con i valori morali ed etici dei tuoi clienti; aiutando al contempo il pianeta.

Non ci sono scuse quindi! Fare la svolta eco non è mai stato così facile.