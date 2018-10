Di Selvaggia Lucarelli

Da qualche giorno occupa spazio sui giornali l’ennesima polemica nata sul nulla. In una scuola di Peschiera Borromeo avrebbero sostituito la carne di maiale col cous cous.

Apriti cielo! Il menù islamico!

La Regione scende in campo contro il menù speciale scelto a Peschiera Borromeo. Intervengono assessori (uno leghista e uno di Fratelli d’Italia). Si coinvolge l’agenzia di TUTELA DELLA SALUTE. Alcuni genitori di Peschiera sono ALLARMATI.

La Meloni twitta “in una scuola di Peschiera Borromeo viene eliminato il maiale per fare posto al cous-cous, alimento tipico nordafricano. Ora sono i figli degli italiani a doversi adeguare alle esigenze alimentari di chi dovrebbe integrarsi? Questa è follia.”.



Sì questa è FOLLIA.

Primo perché il menù che vedete qui sotto prevede cous cous una volta al mese, capirai che menù islamico.

Secondo perché il cous cous è un piatto che si cucina da secoli in varie zone d’Italia, tant’è che a San Vito Lo Capo c’è il cous cous festival ogni anno. Sono più sovversive quelle carote alla julienne del Martedì, a dirla tutta.

Terzo perché ci sono imprese italiane che lo producono (la Bia per esempio) e come, Lega e Fdi non sostenevano le imprese italiane?