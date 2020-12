Spaghetti al glifosato: i rischi che mettiamo a tavola

Già nel 2018 la stessa rivista aveva pubblicato un articolo sul tema, specificando che, negli spaghetti di due marchi, erano state trovate tracce di glifosato.

Prodotto nel 1974 dalla Monsanto, si è poi diffuso a macchia d’olio. Il problema sta nella pericolosità di questo elemento per il nostro organismo.

Ai tempi dell’articolo del 2018, iniziavano a circolare voci relative al fatto che il glifosato potesse essere cancerogeno. Per questo motivo le aziende produttrici di pasta si adeguarono, riducendo o eliminando questa sostanza, soprattutto limitando l’importazione del grano duro.









Quest’anno invece, secondo Il Salvagente, stiamo assistendo ad una nuova, massiccia crescita dell’importazione di grano duro canadese. Il problema principale sta nel fatto che, le norme sull’utilizzo degli erbicidi degli altri Paesi, sono differenti da quelle italiane, rendendo quindi molto più probabile la presenza di quelli dannosi nei prodotti finali.

La rivista ha così effettuato analisi di laboratorio su 20 marche di spaghetti, ed in 7 prodotti risultano essere presenti tracce di glifosato. Sei di queste sette marche (Divella, Esselunga, Garofalo, Eurospin, Lidl e Rummo) utilizzano anche grano proveniente da Paesi extraeuropei.

Gli spaghetti Agnesi infatti, prodotti con grano 100% italiano, contengono anch’essi tracce di glifosato. Bisogna specificare, in questo caso, che i livelli sono contenuti e al di sotto dei limiti di legge.

Dov’è la notizia? Se avete fatto tutto questo can can per aver trovato 7 confezioni di spaghetti in cui c’era glifosato ben sotto i limiti di legge, perché sollevare tanto polverone?