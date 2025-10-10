Con 178 voti a favore e 169 contrari, il Parlamento spagnolo ha approvato la conversione in legge del decreto governativo sull’embargo sulle armi a Israele; la decisione dunque vieta il commercio di armi con Israele e il transito nei porti spagnoli di navi che trasportano armamenti o combustibili destinati all’uso militare israeliano.

Si tratta di una misura dal forte valore politico e simbolico, che conferma la linea del premier socialista Pedro Sánchez, tra i leader europei più critici verso la guerra condotta da Israele nella Striscia di Gaza.

La decisione di porre l’embargo sulle armi a Israele giunge dopo settimane di tensioni interne alla coalizione di governo e forti pressioni internazionali. Israele aveva già ritirato il proprio ambasciatore da Madrid mesi fa, quando la Spagna aveva riconosciuto ufficialmente lo Stato di Palestina.

Le principali disposizioni della nuova legge di embargo sulle armi a Israele

Stop all’export e all’import di armamenti, con eccezioni legate alla sicurezza nazionale

La norma vieta qualsiasi forma di esportazione, importazione o transito di materiali bellici, tecnologie o prodotti con finalità militari tra Spagna e Israele. Sono incluse anche le forniture di carburanti e componenti che potrebbero essere impiegate in operazioni militari.

Tuttavia, il testo contempla alcune eccezioni. In particolare, consente deroghe qualora la sospensione delle forniture danneggi “l’interesse nazionale”, una clausola che concede al governo un margine di discrezionalità nel caso in cui determinate tecnologie israeliane siano considerate “insostituibili”.

Inoltre, la legge sull’embargo sulle armi a Israele estende il divieto anche alla pubblicità di beni provenienti dalle colonie israeliane nei territori occupati della Cisgiordania, in linea con le risoluzioni dell’Unione Europea che considerano tali insediamenti illegali.

Le critiche di Podemos e il difficile equilibrio della maggioranza

L’approvazione del decreto non è stata priva di ostacoli. Il partito di sinistra Podemos, pur parte della maggioranza, aveva inizialmente criticato duramente il testo, definendolo un “embargo finto” per la mancanza di strumenti concreti di controllo.

Secondo la segretaria del partito, Ione Belarra, la legge “lascia aperti troppi spiragli” e “non impedisce realmente che armi o equipaggiamenti militari transitino per i porti spagnoli diretti in Israele”. Ha ricordato, inoltre, che da quando il decreto è stato approvato dal Consiglio dei ministri, “almeno quattro navi militari hanno fatto scalo in Spagna dirette verso il Medio Oriente”.

Podemos denunciava anche l’assenza di un meccanismo di ispezione e la possibilità per gli Stati Uniti di continuare a utilizzare le basi di Rota (Cadice) e Morón de la Frontera (Siviglia) per trasferimenti logistici legati alla guerra. Tuttavia, di fronte alle pressioni delle associazioni filo-palestinesi e ai rischi di una bocciatura del decreto, il partito ha deciso infine di votare a favore, pur ribadendo l’intenzione di “continuare a chiedere un embargo totale e la rottura di ogni relazione militare, economica e culturale con Israele”.

Le posizioni degli altri partiti

Tra scetticismo, sostegno critico e opposizione netta

Il sostegno di Junts per Catalunya e di Esquerra Republicana de Catalunya è stato decisivo per il successo del voto. Il gruppo dell’ex presidente catalano Carles Puigdemont, pur esprimendo dubbi sulla tempistica dell’approvazione, ha scelto di sostenere la misura, sottolineando l’importanza della mossa politica in un momento così delicato.

Anche il partito Sumar, alleato della maggioranza, ha spinto per l’approvazione, definendo il decreto “un atto di rispetto verso il diritto internazionale e i principi umanitari”. Sull’altro fronte, il Partito Popolare e la formazione di estrema destra Vox hanno votato contro, accusando Sánchez di “strumentalizzare la tragedia di Gaza a fini elettorali” e di “rompere unilateralmente la tradizionale neutralità della politica estera spagnola”.

Una votazione tesa e simbolica

Il voto rinviato per evitare la coincidenza con il 7 ottobre

La votazione era inizialmente prevista per il 7 ottobre, anniversario dell’attacco di Hamas contro Israele nel 2023, ma è stata rinviata di un giorno dopo le proteste dell’ambasciata israeliana, che aveva definito la coincidenza “una provocazione disumana e aberrante”.

Il governo ha preferito evitare ulteriori tensioni diplomatiche, pur mantenendo ferma la linea di condanna dell’offensiva israeliana su Gaza.

Pedro Sánchez ha definito il risultato del voto “una vittoria morale per la Spagna e per l’Europa”.







Le reazioni internazionali e le prospettive future

Madrid si allinea al fronte dei Paesi più critici verso Israele

Con l’approvazione della legge sull’embargo sulle armi a Israele, la Spagna si colloca tra i Paesi europei più intransigenti nei confronti dello Stato sionista, insieme a Irlanda e Belgio.

La misura, tuttavia, non introduce un sistema di controllo sulle navi straniere e non impedisce formalmente ai partner della NATO di usare infrastrutture spagnole per operazioni logistiche. Questo aspetto, secondo gli osservatori, potrebbe limitarne l’efficacia concreta.

Il governo ha comunque promesso di pubblicare rapporti trimestrali sull’applicazione della norma e di avviare nuovi accordi di cooperazione industriale con altri fornitori nel settore della difesa.

Una vittoria politica dal valore simbolico

Sánchez rafforza la sua immagine sulla scena internazionale

Per il premier socialista, il via libera definitivo rappresenta tanto una vittoria parlamentare quanto una conferma della sua linea diplomatica. Dopo mesi di divisioni interne, Sánchez riesce così a consolidare la coesione della sua fragile maggioranza e a rilanciare l’immagine della Spagna come attore coerente in difesa dei diritti umani.

Resta però da capire se la legge, più che un gesto politico, produrrà effetti tangibili nei flussi commerciali e militari. Nel frattempo, Madrid si prepara al prossimo banco di prova: la mozione annunciata da Podemos per uno sciopero generale il 15 ottobre, con l’obiettivo di spingere il governo verso una rottura totale delle relazioni con Israele.

Lucrezia Agliani