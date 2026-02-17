Attualmente, in Spagna, si sta parlando dell’eventuale introduzione di un divieto nazionale sull’uso del niqab e burqa negli spazi pubblici. L’iniziativa, promossa da forze collocate nell’area della destra e dell’estrema destra, ha riportato al centro dell’agenda una questione che ciclicamente riemerge nel confronto europeo su identità, sicurezza e integrazione. Eppure, al di là della carica retorica che accompagna la proposta, i dati disponibili raccontano una realtà ben diversa da quella evocata nel dibattito politico.

Una presenza statisticamente irrilevante

Secondo le stime più accreditate, in Spagna risiedono circa 2,5 milioni di persone di religione musulmana, una componente ormai strutturale della società iberica. All’interno di questa comunità, tuttavia, le donne che scelgono di indossare il burqa o il niqab rappresentano una quota estremamente ridotta: si parla di poche centinaia di casi sull’intero territorio nazionale. Si tratta dunque di una percentuale minima, priva di un impatto significativo sulla vita pubblica, sulle istituzioni o sulla sicurezza.

Il burqa e il niqab sono due tipologie di velo integrale utilizzate in alcuni contesti culturali e religiosi per coprire il corpo e il volto. Il primo cela completamente la figura femminile, lasciando solo una griglia all’altezza degli occhi; il secondo copre il viso ma lascia scoperti gli occhi. In Spagna, il loro utilizzo è sporadico e non costituisce un fenomeno diffuso né visibile nelle principali città o nei centri istituzionali. Non si registrano, inoltre, dati che indichino problematiche di ordine pubblico direttamente connesse a questa pratica.

L’iniziativa legislativa e i suoi promotori

A sostenere il progetto di legge sono in particolare esponenti di Vox, formazione che negli ultimi anni ha consolidato la propria presenza parlamentare facendo leva su temi legati alla sovranità nazionale, al controllo dell’immigrazione e alla difesa dell’identità culturale. Accanto a Vox, settori del Partito Popolare hanno mostrato apertura verso misure restrittive, pur con accenti e motivazioni differenti.

I promotori della proposta sostengono che il divieto rappresenterebbe uno strumento di tutela dei valori costituzionali e dell’uguaglianza di genere. L’argomento principale ruota attorno all’idea che il velo integrale sia simbolo di sottomissione e incompatibile con i principi di una società democratica e laica. Tuttavia, la correlazione tra l’uso del burqa o del niqab e una minaccia concreta all’ordine pubblico non trova riscontro nei dati ufficiali né nelle statistiche sulle criticità sociali.

L’assenza di un’emergenza misurabile rende il provvedimento fortemente simbolico. Non risultano episodi di rilievo che abbiano coinvolto donne velate in modo integrale in contesti di rischio per la sicurezza nazionale. Le forze dell’ordine non hanno segnalato un aumento di reati connessi a questa pratica, né esistono studi che dimostrino un impatto negativo diretto sulla coesione sociale.

Il quadro costituzionale e i diritti fondamentali

La Spagna è uno Stato laico che riconosce la libertà religiosa come diritto fondamentale. La Costituzione tutela la libertà di culto e di espressione, purché non si traducano in violazioni dell’ordine pubblico o dei diritti altrui. L’introduzione di un divieto generalizzato sul vestiario religioso solleverebbe inevitabilmente interrogativi di natura costituzionale.

Eventuali restrizioni dovrebbero superare il vaglio di proporzionalità: dimostrare cioè che la limitazione è necessaria, adeguata e proporzionata rispetto a un obiettivo legittimo. In assenza di un’emergenza documentata o di un rischio concreto, il percorso legislativo potrebbe incontrare ostacoli significativi sia sul piano giuridico sia su quello politico.







Il confronto europeo

Il tema non è nuovo nel contesto europeo. Alcuni Paesi hanno già adottato normative che vietano o limitano l’uso del velo integrale negli spazi pubblici. In Francia, ad esempio, il divieto è stato introdotto nel 2010 sotto la presidenza di Nicolas Sarkozy, suscitando un ampio dibattito e ricorsi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Analoghe misure sono state adottate in Belgio e in altri Stati membri dell’Unione europea, con motivazioni spesso legate alla sicurezza.

In Spagna, tuttavia, la situazione appare differente per dimensioni e intensità del fenomeno. La presenza di donne che indossano il velo integrale è numericamente assai più contenuta rispetto ad altri contesti europei, rendendo il paragone solo parzialmente pertinente.

La dimensione politica del consenso

Non va trascurato il contesto elettorale in cui la proposta prende forma. Le forze che la sostengono hanno costruito parte del proprio successo su temi identitari e su una narrativa che contrappone valori tradizionali a presunte minacce esterne. In questo quadro, il burqa e il niqab diventano simboli potenti, capaci di sintetizzare paure e rivendicazioni in uno slogan facilmente comunicabile.

Il rischio, tuttavia, è quello di alimentare una polarizzazione che non trova riscontro nella quotidianità della maggioranza dei cittadini. L’assenza di dati che attestino un problema concreto potrebbe trasformare la legge in un atto prevalentemente ideologico, con effetti limitati sul piano pratico ma significativi sul clima sociale.

Uno degli argomenti più frequentemente evocati riguarda la sicurezza. Il volto coperto renderebbe più difficile l’identificazione delle persone e potrebbe, secondo i sostenitori del divieto, favorire comportamenti illeciti.

Legiferare, quindi, su una pratica che coinvolge poche centinaia di persone su milioni di residenti musulmani potrebbe apparire come una risposta sproporzionata rispetto alla dimensione del fenomeno.