Nella notte tra mercoledì e giovedì, a seguito di una sparatoria a Washington, due membri dell’ambasciata israeliana sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco nei pressi del Capital Jewish Museum. Le vittime, Yaron Lischinsky, 28 anni, e Sarah Milgrim, erano usciti da un evento dedicato ai diritti della comunità ebraica statunitense. Il tragico episodio ha scosso le relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Israele, scatenando una condanna unanime e l’inasprimento delle misure di sicurezza per le rappresentanze israeliane nel mondo.

Donald Trump ha preso immediatamente parola sulla sparatoria a Washington, pubblicando su Truth un post in cui punta il dito contro l’assassino dei due membri dell’ambasciata. “Questi orribili omicidi, basati sull’antisemitismo, devono finire ora”, ha commentato, esprimendo solidarietà nei confronti delle famiglie delle vittime.

Il profilo dell’attentatore e la dinamica dell’attacco

Secondo quanto riferito dalla capo della polizia metropolitana Pamela Smith, il presunto responsabile della sparatoria a Washington è Elias Rodriguez, 30 anni, originario di Chicago. L’uomo è stato visto aggirarsi fuori dal museo prima di estrarre un’arma e aprire il fuoco su un gruppo di quattro persone. Rodriguez avrebbe agito da solo e, una volta entrato nel museo, è stato fermato dalla sicurezza. Durante l’arresto ha gridato lo slogan politico «Palestina libera», suggerendo un movente ideologico legato all’odio antisemita.

Una coppia in procinto di fidanzarsi: lo sgomento internazionale

Le vittime, oltre ad essere colleghi nella medesima ambasciata israeliana di Washington, erano anche una coppia. L’ambasciatore israeliano Yechiel Leiter ha raccontato che Lischinsky aveva acquistato un anello per chiedere a Sarah di sposarlo durante un imminente viaggio a Gerusalemme. Questo dettaglio ha conferito ulteriore drammaticità all’episodio, accrescendo l’indignazione per un gesto ritenuto codardo e carico di odio ideologico.

La comunità internazionale ha reagito con sgomento e dure parole. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito l’attacco «un atto dettato dall’antisemitismo più vile», sottolineando che «odio e radicalismo non devono trovare spazio in America». Anche il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha condannato duramente l’attacco, ordinando l’immediato rafforzamento della sicurezza presso tutte le ambasciate e i consolati israeliani nel mondo.







La risposta diplomatica e la linea rossa superata

L’ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, Danny Danon, ha dichiarato che «colpire la comunità ebraica e i diplomatici equivale a oltrepassare una linea rossa». In un comunicato ha definito l’attacco «un atto di terrorismo antisemita depravato» e ha esortato le autorità statunitensi a rispondere con fermezza.

Anche da Gerusalemme è arrivato un messaggio forte: il presidente Isaac Herzog ha ribadito che «Israele e gli Stati Uniti sono uniti nella difesa dei valori comuni contro l’odio».

La polizia federale ha avviato un’indagine ad ampio raggio sulla sparatoria a Washington, sotto la supervisione diretta del procuratore generale Pam Bondi, che ha personalmente informato Netanyahu sull’andamento delle indagini. L’amministrazione statunitense ha promesso piena collaborazione e l’impegno per assicurare Rodriguez alla giustizia. Al momento, le autorità stanno vagliando eventuali legami dell’attentatore con gruppi estremisti o movimenti radicali.

Sicurezza diplomatica nel mirino

La sparatoria a Washington ha messo in discussione l’efficacia delle misure di sicurezza nei pressi delle sedi diplomatiche ebraiche, specialmente in un contesto politico internazionale sempre più polarizzato. La portavoce dell’ambasciata israeliana, Tal Naim Coen, ha sottolineato che i due dipendenti sono stati uccisi «a distanza ravvicinata», sollevando dubbi sull’efficacia della vigilanza durante l’evento.

L’ambasciatore Yechiel Leiter, sebbene non presente all’evento, ha espresso «profondo dolore e incredulità» per la perdita dei due giovani diplomatici. Il gesto ha colpito nel cuore l’istituzione diplomatica israeliana negli Stati Uniti, simbolo della storica alleanza tra i due paesi. Si temono ora ulteriori episodi di violenza, e cresce la pressione per una revisione globale della sicurezza nei luoghi frequentati dalle comunità ebraiche.

Tanti e duri sono stati i commenti che si sono scatenati sull’esito della sparatoria a Washington: oltre ad alimentare una sempre più permeante e quotidiana retorica in difesa dello Stato di Israele, le esternazioni dei diplomatici e del Presidente statunitense hanno etichettato immediatamente l’azione come antisemita, evitando ogni commento o analisi sull’occupazione e il piano genocidario a Gaza, in corso da ormai due anni.

Lucrezia Agliani