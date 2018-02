Sparatoria a scuola: guardia armata non interviene

La sparatoria a scuola, avvenuta nel liceo di Parkland in Florida lo scorso 15 febbraio, poteva essere evitata: una guardia armata era, infatti, giunta sul luogo 90 secondi dopo che era stato sparato il primo colpo, ma ha deciso vigliaccamente di non affrontare lo studente-killer Nikolas Cruz, rimanendo nascosto dietro una colonna per oltre 4 minuti.









Scott Israel, sceriffo della contea di Broward, ha reso noto il nome dell’agente che non è intervenuto durante la strage che ha portato alla morte diciassette persone: la guardia si chiama Scott Peterson, lavora come agente nel liceo Stoneman Douglas High School dal 2009, è stato premiato come “ufficiale scolastico 2014” ed è vicesceriffo per la città di Parkland dal 2017.

Lo sceriffo ha dichiarato che Peterson non ha motivato la propria decisione di non intervenire durante la sparatoria a scuola ed ha affermato:

“Non è mai entrato; ciò che ho visto è un ufficiale arrivare sul lato occidentale dell’edificio 12, prendere una posizione e non entrare mai: sono devastato, ho la nausea. Doveva entrare, affrontare il killer e ucciderlo.”.

Lo sceriffo ha aggiunto che Peterson, dopo essere stato sospeso senza retribuzione, si è dimesso. Non è chiaro però se l’agente sarà accusato formalmente di qualche reato.









L’investigazione interna riguarda anche altri due vice sceriffi, Edward Eason e Guntis Treijs, che sono stati posti in servizio limitato poiché potrebbero aver sottovalutato le segnalazioni fatte negli anni precedenti sul diciannovenne Nikolas Cruz, autore della sparatoria a scuola.

La polizia avrebbe, infatti, ricevuto ben ventitré chiamate riguardanti Cruz, di cui una, effettuata nel 2017, particolarmente allarmante: l’ufficio della polizia di Parkland era stato avvisato del fatto che lo studente stava collezionando un arsenale di coltelli e pistole con lo scopo di compiere una strage.

Il presidente Trump ha dichiarato:

“Quando è arrivato il momento di agire, non ha avuto il coraggio oppure è accaduto qualcosa. E’ stato lì per 5 minuti. Per 5 minuti. Per l’intera durata della strage. Ma quello che è certo è che ha fatto un pessimo lavoro: non si discute.”.









Questa è la dimostrazione dell’inutilità delle armi e del paradosso che portano con sé: chi dovrebbe essere in grado di utilizzarle e di intervenire per salvare delle vite spesso si paralizza e non lo fa, chi invece non le dovrebbe nemmeno vedere da lontano, come i ragazzini, ne abusa e arriva a compiere stragi.

Secondo l’Educators School Safety Network dopo quest’ultima sparatoria a scuola, la diciannovesima negli Stati Uniti solo dall’inizio del 2018, sono drasticamente aumentate le minacce di violenza contro gli istituti americani.

Evidentemente anche quest’ennesima sparatoria a scuola poteva essere evitata ma, invece di usare il buon senso e comprendere che il modo più semplice e ovvio per far fronte a questi eventi spaventosi sarebbe quello di vietare le armi soprattutto nelle scuole, Trump reagisce con la proposta di armare gli insegnanti e anzi, rincara la dose scrivendo in un tweet:

“Una scuola senza armi è una calamita per le persone cattive.”.

Fadua Al Fagoush