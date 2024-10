In Corea del Nord, la realtà delle sparizioni forzate affligge migliaia di famiglie. Oltre 100 disertori nordcoreani sono scomparsi dopo essere stati catturati dalla polizia segreta mentre tentavano di disertare o contattare parenti in Corea del Sud, come rivelato in un recente rapporto del Transitional Justice Working Group (TJWG).

Oltre 100 nordcoreani sono scomparsi dopo essere stati catturati dalla polizia segreta mentre tentavano di disertare il Paese o contattare parenti in Corea del Sud, come evidenziato in un recente rapporto del Transitional Justice Working Group (TJWG) con sede a Seul. Il rapporto si basa su interviste condotte con 62 nordcoreani fuggitivi , mettendo in luce modelli inquietanti di sparizioni forzate che riflettono una crisi umanitaria allarmante.

Il contesto delle dissertazioni

Dalla fine della guerra di Corea nel 1953, decine di migliaia di nordcoreani hanno cercato di abbandonare il Paese per sfuggire a un regime oppressivo. Questo desiderio di libertà ha portato molti a intraprendere viaggi pericolosi attraverso la Cina e altri paesi, con la speranza di raggiungere la Corea del Sud. Tuttavia, per molti, il sogno di una vita migliore è diventato un incubo. Coloro che vengono catturati o rimpatriati non solo affrontano gravi pene detentive, ma anche torture e maltrattamenti in strutture di detenzione.

Il rapporto del TJWG ha identificato 113 nordcoreani in 66 casi di scomparsa, un dato che include casi documentati insieme a organizzazioni internazionali e mappe che illustrano i percorsi di trasferimento. Lo studio rappresenta uno sforzo significativo per portare alla luce le atrocità che avvengono nel silenzio e per sollecitare l’azione della comunità internazionale.

Percentuali inquietanti

Tra i 113 nordcoreani scomparsi, il 80% (circa 90 persone) è stato arrestato in Corea del Nord, mentre il resto è stato catturato in Cina o Russia. Interessante è notare che circa il 30% di questi casi è avvenuto dopo l’ascesa al potere di Kim Jong Un nel 2011. Quasi il 40% delle scomparse è avvenuto mentre le persone cercavano di fuggire, mentre il 26% ha assunto la responsabilità del crimine di un familiare, un atto che evidenzia la severità delle leggi nordcoreane e la cultura della paura che permea la società.

In aggiunta, quasi il 9% è stato accusato di mantenere contatti con cittadini sudcoreani o stranieri, un crimine molto serio secondo la legislazione nordcoreana. Questi dati illustrano un regime che non esita a punire in modo sproporzionato coloro che tentano di cercare aiuto al di fuori delle sue frontiere, creando un clima di terrore e sospetto tra le famiglie e le comunità.

Ruolo del Ministero della Sicurezza dello Stato

Il rapporto del TJWG ha rivelato che oltre l’ 81% delle scomparse è avvenuto dopo il trasferimento e la detenzione da parte del Ministero della Sicurezza dello Stato (MSS), noto in Nord Corea come “bowibu”. Questa polizia segreta è al centro delle violazioni dei diritti umani nel Paese e gioca un ruolo fondamentale nella repressione di qualsiasi forma di dissenso.

La natura dei metodi utilizzati dal MSS è devastante. Interrogatori violenti, torture fisiche e psicologiche sono pratiche comuni in queste strutture. Gli attivisti dei diritti umani hanno riferito di prigionieri costretti a vivere in condizioni inumane, privati ​​di cibo e cure mediche, esponendo le loro vite a rischi inaccettabili. Le testimonianze dei sopravvissuti rivelano un quadro agghiacciante di abusi sistematici che avvengono nel silenzio del regime.

La portata della domanda

Kang Jeong-hyun, direttore del progetto, ha sottolineato che le sparizioni forzate perpetrate dal regime di Kim sono crimini transnazionali , coinvolgendo anche Cina e Russia. Questo aspetto è cruciale, poiché la mancanza di cooperazione internazionale complica ulteriormente gli sforzi per aiutare le vittime e garantire giustizia.

Le Nazioni Unite stimano che fino a 200.000 persone siano attualmente detenute in una rete di gulag, molti per motivi politici. Questi prigionieri sono soggetti a tortura , stupri , lavori forzati e altri tipi di trattamenti disumani, come documentato in un rapporto della Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite nel 2014. La situazione in Corea del Nord è quindi un’emergenza umanitaria che richiede una risposta globale.

Le conseguenze sulle famiglie

Le sparizioni forzate di disertori nordcoreani non colpiscono solo le vittime, ma anche le loro famiglie. La perdita di un familiare crea un vuoto incolmabile, spesso portando a sofferenze prolungate ea una mancanza di supporto. Le famiglie delle persone scomparse vivono nel terrore e nell’incertezza, esposte a ritorsioni da parte del regime. La paura di perdere ulteriormente i propri cari può portare a un ciclo di silenzio e impotenza, rendendo difficile per le famiglie cercare giustizia o assistenza.

Il rapporto del TJWG rappresenta un importante passo avanti nella documentazione delle atrocità che avvengono in Corea del Nord. Le storie dei disertori nordcoreani che cercano di fuggire dal Paese e delle loro famiglie devono essere portate alla luce per affrontare le atrocità che avvengono in silenzio.