La vicenda di Manahel al-Otaibi, attivista saudita per i diritti delle donne, si è trasformata in un caso emblematico delle violazioni dei diritti umani in Arabia Saudita. Da quando è stata arrestata e condannata ingiustamente, la sua sorte è stata avvolta nel mistero, alimentando preoccupazioni e crescente allarme. In particolare, la sua recente sparizione forzata, che dura ormai da più di due mesi, ha scatenato forti reazioni internazionali, con Amnesty International che ha esortato il governo saudita a fare chiarezza sulla sua situazione.

Una lunga battaglia per i diritti umani

La condanna di Manahel al-Otaibi è legata alla sua lotta per i diritti delle donne. Nel gennaio 2024, un tribunale saudita l’ha condannata a 11 anni di carcere con accuse che riguardano principalmente la sua attività sui social media. Tra le motivazioni alla base della sentenza, figurano la pubblicazione di video in cui si mostrava in abiti considerati “indecenti” e il suo rifiuto di indossare l’abaya, il tradizionale abito che copre completamente il corpo delle donne.

Inoltre, Manahel aveva espresso il suo dissenso contro il sistema del tutore maschile, una pratica che limita la libertà delle donne nel regno saudita. Queste accuse, che in molti considerano pretestuose, sono il risultato di una crescente repressione nei confronti degli attivisti per i diritti umani in Arabia Saudita.

La sparizione e il silenzio delle autorità

La situazione di Manahel al-Otaibi è diventata ancor più drammatica dal 15 dicembre 2024, quando l’attivista ha avuto l’ultima telefonata con la sua famiglia. Da quel momento, tutti i tentativi di contattare le autorità carcerarie o altre istituzioni per avere notizie sulla sua sorte sono stati vani.

Le autorità saudite si sono rifiutate di fornire informazioni sul luogo di detenzione, contribuendo a far crescere il timore che la donna sia vittima di una sparizione forzata. La sparizione forzata, una pratica vietata dal diritto internazionale, è un crimine che comporta la privazione della libertà senza giustificazione legale, e le autorità saudite non sono riuscite a spiegare il suo attuale stato.

Precedenti episodi di maltrattamenti

L’esperienza di Manahel al-Otaibi non è la prima volta che una persona viene vittima di una violazione dei diritti umani in Arabia Saudita. In passato, la stessa Manahel aveva già subito una sparizione forzata per cinque mesi, tra novembre 2023 e aprile 2024.

In quel periodo, le autorità saudite l’avevano sottoposta a torture e maltrattamenti, compreso l’isolamento per un mese, durante il quale era stata picchiata da altre detenute e dalle guardie carcerarie. Al suo ritorno, Manahel ha raccontato alla sua famiglia delle violenze subite e della mancanza di cure mediche durante il suo periodo di detenzione.







Il contesto familiare e la diagnosi di sclerosi multipla

Un aspetto particolarmente preoccupante riguarda la salute di Manahel al-Otaibi. La donna soffre di sclerosi multipla, una malattia neurologica cronica che compromette gravemente la sua condizione fisica. La sua famiglia ha dichiarato che la malattia si è aggravata a seguito dell’arresto di sua sorella, Mariam al-Otaibi, un’altra attivista per i diritti delle donne arrestata nel 2017.

Mariam, a sua volta, aveva denunciato le violenze e le torture subite durante la sua detenzione, e l’esperienza della sorella ha avuto un impatto devastante sulla salute di Manahel. L’assenza di cure adeguate durante la detenzione ha causato un ulteriore peggioramento delle sue condizioni fisiche, mettendo in pericolo la sua vita.

La protesta internazionale e la denuncia di Amnesty International

Le gravi violazioni dei diritti umani che Manahel ha subito sono state duramente condannate da Amnesty International. L’organizzazione ha chiesto alle autorità saudite di rilasciare immediatamente Manahel al-Otaibi, sottolineando che la sua detenzione è puramente politica e legata alla sua difesa dei diritti umani. Bissan Fakih, responsabile dell’ufficio Campagne di Amnesty International per il Medio Oriente, ha dichiarato che le autorità saudite devono garantire alla donna il diritto a una difesa legale equa, permettendo l’accesso alla famiglia e assicurando che la sua sicurezza e il suo benessere siano tutelati.

Fakih ha inoltre denunciato l’ipocrisia del governo saudita, che, pur proclamando di aver compiuto progressi sui diritti delle donne, continua a imprigionare attivisti come Manahel, che semplicemente rivendicano i loro diritti fondamentali. L’impegno del regno saudita verso le riforme appare contraddetto dalla continua repressione di chi chiede una maggiore libertà e pari diritti.

Il quadro repressivo in Arabia Saudita

Il caso di Manahel al-Otaibi si inserisce in un contesto più ampio di repressione delle libertà individuali in Arabia Saudita. Negli ultimi anni, il governo saudita ha intensificato il controllo sulla libertà di espressione, condannando a lunghe pene detentive decine di persone, tra cui attivisti, giornalisti e dissidenti, per aver espresso opinioni critiche sui social media.

Tra le persone incarcerate, figurano Abdulrahman al-Sadhan, condannato a 20 anni per tweet satirici, e Mohammed al-Ghamdi, che inizialmente era stato condannato a morte per aver criticato le autorità. Questi casi riflettono un pattern di persecuzione nei confronti di chi osa opporsi al regime saudita, in particolare nel contesto delle lotte per i diritti delle donne.

La richiesta di intervento e giustizia

Amnesty International ha continuato a fare appello alla comunità internazionale affinché non chiuda gli occhi di fronte a queste violazioni. Il governo saudita è chiamato a rispondere delle sparizioni forzate, delle torture e delle detenzioni arbitrarie. Manahel al-Otaibi deve essere liberata immediatamente, e le autorità devono fornire informazioni sulla sua posizione e garantire il suo accesso a cure mediche adeguate.

Solo in questo modo sarà possibile ristabilire un minimo di giustizia per una donna che ha lottato per i diritti delle donne, ma che oggi è vittima di una repressione brutale da parte dello stesso regime che dovrebbe proteggerla.

Vincenzo Ciervo