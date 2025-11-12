A meno di cento giorni dalla cerimonia di apertura dei Giochi Invernali di Milano-Cortina, la febbre olimpica non riguarda solo lo sport. La corsa all’oro, questa volta, si gioca sul mercato immobiliare e in particolare su quello degli affitti brevi a Milano. Le città che ospiteranno le gare sono diventate terreno fertile per una speculazione senza precedenti: ville, appartamenti e perfino monolocali vengono messi in affitto a cifre che superano ogni logica. La promessa di un evento planetario si è trasformata in un’occasione d’oro per chi possiede una seconda casa, mentre per gli altri resta l’amara sensazione di essere spettatori di un mercato impazzito.

Cortina, la regina dei rincari degli affitti brevi a Milano e Cortina

Nella perla delle Dolomiti, i numeri parlano chiaro. Gli affitti brevi a Milano e a Cortina per due settimane durante il periodo olimpico hanno raggiunto livelli surreali: in particolare, a Cortina e nei suoi dintorni, oltre 700mila euro per una villa, più di 170mila per un appartamento medio a pochi passi dagli impianti, fino a 59mila euro per un monolocale di 35 metri quadrati. Le piattaforme online registrano un’esplosione di annunci, molti dei quali improvvisati, dove le cifre sembrano scritte con leggerezza ma riflettono una realtà di forte squilibrio.

La “bolla Cortina” è ormai un caso nazionale: intere abitazioni vengono promosse come “novità” su Booking o Airbnb, segno che numerosi proprietari stanno fiutando l’affare e riconvertendo le proprie case in strutture turistiche temporanee. Il risultato è un mercato drogato dall’evento olimpico, in cui anche un semplice soggiorno di pochi giorni diventa un lusso per pochi.

Milano, capitale del caro-affitti

Se Cortina rappresenta il volto più vistoso della speculazione, Milano ne è il laboratorio più strutturato. Secondo l’analisi della società Abitare Co., i canoni degli affitti brevi a Milano e in particolare nei quartieri centrali e nelle aree olimpiche sono cresciuti in media del 102% rispetto ai periodi normali.

Ad Assago, dove sorge la Ice Skating Arena, i prezzi sono schizzati a 1.900 euro a settimana (+153%), mentre a Santa Giulia – futura sede dell’hockey – si arriva a 2.100 euro (+147%). Anche San Siro e Rho seguono la stessa tendenza, con rincari che superano il 130%. Nel centro storico, un appartamento da quattro persone costa fino a 2.800 euro a settimana, quasi il doppio rispetto al resto dell’anno.

La corsa agli affitti brevi a Milano, spinta da grandi eventi come le Olimpiadi, la moda o il Salone del Mobile, ha ormai trasformato il capoluogo lombardo in un enorme hotel a cielo aperto. E per chi cerca una casa stabile, la situazione si fa ogni giorno più insostenibile.

Il mercato degli affitti tradizionali in crisi

Dietro le cifre astronomiche si nasconde una realtà più amara: la riduzione progressiva dell’offerta di abitazioni a lungo termine. Molti proprietari ritirano i loro immobili dal mercato residenziale per puntare sugli affitti turistici, più redditizi e immediati. Negli ultimi due anni, gli annunci di locazioni tradizionali a Milano sono diminuiti di oltre il 20%.

Nel frattempo, i prezzi dei contratti a lungo termine hanno toccato nuovi record: 24 euro al metro quadrato in media, con punte di 40 euro nelle zone più richieste come CityLife e Porta Nuova. Un bilocale di 60 metri quadrati supera spesso i 1.400 euro al mese, mentre nel 2018 la stessa casa ne costava appena 1.000.

Chi non può permettersi un appartamento intero si rivolge alle stanze singole, ma anche qui i prezzi sono proibitivi: 730 euro in media, con picchi oltre gli 850 nelle zone universitarie. L’effetto domino è chiaro: studenti, giovani lavoratori e famiglie a reddito medio vengono progressivamente spinti fuori dalla città, sostituiti da turisti e investitori.







La città vetrina e il diritto negato alla casa

Il caso degli affitti brevi a Milano e della loro parabola in occasione delle Olimpiadi mette a nudo una tendenza ormai consolidata: la trasformazione delle città italiane in “vetrine globali” dove la rendita prevale sulla vita quotidiana. Gli eventi internazionali diventano catalizzatori di una logica che privilegia il profitto a breve termine, alimentando disuguaglianze sempre più marcate.

Milano, Firenze, Venezia e Roma rappresentano il volto più evidente di questa trasformazione. Il turismo di massa, potenziato dagli eventi internazionali, ha generato una nuova forma di gentrificazione che espelle i residenti a favore dei flussi di breve durata. Nei quartieri un tempo popolari si moltiplicano i bed and breakfast e gli appartamenti “instagrammabili”, mentre le botteghe, le scuole e i servizi pubblici faticano a sopravvivere. Le piattaforme digitali, in assenza di regole chiare, stanno ridisegnando la mappa sociale delle città, creando spazi dove il profitto è l’unico criterio di convivenza possibile.

L’abitare, che dovrebbe essere un diritto, viene reinterpretato come investimento, mentre la pianificazione urbana sembra subordinata agli interessi del mercato. Migliaia di appartamenti vengono ritirati dal mercato residenziale per essere trasformati in alloggi turistici, con rendite più alte e meno vincoli. Il risultato è un mercato sempre più compresso, dove studenti, giovani lavoratori e famiglie non trovano più spazi accessibili, e dove i centri storici si svuotano dei propri abitanti per riempirsi di visitatori temporanei.

Le Olimpiadi, da simbolo di unità e condivisione, rischiano di diventare la rappresentazione più evidente di una città che espelle i propri abitanti per accogliere visitatori di passaggio.

Inchieste e ombre sul futuro

A peggiorare il quadro, l’indagine aperta dalla Procura di Milano sull’urbanistica cittadina. L’inchiesta ipotizza una rete di relazioni opache tra costruttori, intermediari e funzionari pubblici, con particolare attenzione proprio alle aree di trasformazione olimpica. Le accuse parlano di pressioni e agevolazioni concesse per accelerare progetti immobiliari di lusso, favorendo ancora una volta la logica della speculazione.

Mentre il Comune tenta di approvare un regolamento sugli affitti brevi a Milano e il governo discute nuove norme sugli sfratti, la macchina del profitto non si ferma. L’Olimpiade, invece di essere un’occasione di crescita collettiva, sembra destinata a rafforzare un sistema che fa dell’abitare un privilegio e non un diritto.

La corsa al mattone che accompagna le Olimpiadi di Milano-Cortina è il riflesso di un Paese in cui la casa è diventata strumento di rendita e non di vita. Dietro la facciata del grande evento sportivo, si nasconde una sfida sociale e culturale ben più profonda che viene riassunta nella crisi abitativa: restituire all’abitare il suo valore umano, contro una logica di profitto che trasforma tutto – anche un sogno olimpico – in occasione di speculazione.

Lucrezia Agliani