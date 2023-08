Spedire i migranti su un’isola deserta, l’assurda proposta del governo britannico

Posted on

Spedire i migranti su un’isola deserta è la disumana proposta che sta scuotendo l’opinione pubblica e sollevando una serie di critiche nei confronti del governo britannico.

In un’evoluzione della strategia per affrontare l’afflusso di arrivi tramite piccole imbarcazioni nel Regno Unito, le autorità governative stanno valutando la possibilità di trasferire tali ingressi verso l’Isola di Ascensione, un territorio vulcanico nell’Atlantico Meridionale. Un ministro del governo ha confermato ufficialmente questo approccio, riaccendendo una proposta che era stata precedentemente scartata come impraticabile nel 2020.

La Ministra dell’Interno Sarah Dines ha rivelato lunedì che l’idea di inviare persone sull’Isola di Ascensione è sotto seria considerazione, offrendo potenzialmente una soluzione alternativa al piano precedentemente discusso di deportare le persone in Ruanda, nel caso in cui il piano ruandese dovesse fallire. Questa deliberazione è una risposta all’attuale scrutinio legale che il governo sta affrontando per la sua politica sulle deportazioni.

Nonostante la Corte Suprema avesse inizialmente considerato la politica di deportazione come legale, la Corte d’Appello ha poi annullato questa decisione. Con il governo che cerca un giudizio conclusivo dalla Corte Suprema, la proposta di utilizzare l’Isola di Ascensione sta venendo esplorata come precauzione aggiuntiva. La Ministra Dines ha ribadito la determinazione del governo nel affrontare il problema della migrazione illegale, che spesso coinvolge il traffico di esseri umani e reti criminali.

In mezzo alle preoccupazioni per i considerevoli costi associati al trasporto dei rifugiati su una distanza di 4.000 miglia per il trattamento, Dines ha sottolineato che il focus principale rimane nell’esecuzione dell’accordo con il Ruanda. Tuttavia, ha riconosciuto la responsabilità del governo nel considerare tutte le opzioni disponibili, riflettendo il loro impegno nel affrontare la crisi nella Manica.

Il concetto di utilizzare l’Isola di Ascensione fu inizialmente avanzato tre anni fa su richiesta della allora Segretaria dell’Interno, Priti Patel. Questa proposta emerse mentre si investigava sulle strategie adottate da altre nazioni per gestire le domande di asilo.

È importante notare che la politica originale implicava il potenziale rientro dei migranti il cui diritto a richiedere asilo fosse stato riconosciuto. Tuttavia, in base all’attuale Legge sulla Migrazione Illegale, gli individui che cercano un ingresso irregolare sono permanentemente esclusi dal rientro.

I critici hanno giudicato la proposta di spedire i migranti su un’isola deserta come disumana, non attuabile e finanziariamente eccessiva. La rivalutazione del governo di questo piano ha scatenato dibattiti, con la Ministra Dines che spiega come l’evolversi della situazione richieda una revisione approfondita delle opzioni.

Mentre le discussioni continuano sulla riformulazione delle politiche sull’immigrazione, organizzazioni umanitarie, insieme a esperti di rifugiati e asilo, hanno costantemente sostenuto l’istituzione di “vie sicure e legali” verso il Regno Unito per gestire le domande di asilo. Questo approccio è stato proposto come un modo efficace per contenere i attraversamenti illegali.

Intanto, i primi 50 migranti sono stati trasferiti sulla chiatta galleggiante Bibby Stockholm a Portland, e qui attenderanno che le loro richieste di asilo siano processate.