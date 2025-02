La Danimarca ha annunciato un significativo aumento del budget per la difesa, con un investimento di 50 miliardi di corone (circa 6,7 miliardi di euro) nei prossimi due anni. La decisione di aumentare la spesa militare della Danimarca è motivata dalla crescente minaccia russa e dalla necessità di potenziare le capacità militari del Paese. Il governo danese, guidato dalla premier Mette Frederiksen, ha dichiarato che l’obiettivo è rafforzare la sicurezza nazionale con acquisti immediati di armamenti.

Un nuovo piano per il riarmo

La Danimarca ha annunciato un significativo aumento della spesa per la difesa nei prossimi due anni, destinando ulteriori 50 miliardi di corone (circa 6,7 miliardi di euro) al settore militare. Questa decisione, resa nota dalla prima ministra Mette Frederiksen in una conferenza stampa tenutasi al Palazzo Christiansborg di Copenaghen, rappresenta una risposta diretta alla crescente tensione con la Russia. “È in gioco la sicurezza della Danimarca”, ha dichiarato la premier, sottolineando l’urgenza di potenziare le capacità difensive del Paese e questo porta inevitabilmente all’aumento della spesa militare della Danimarca.

La fine dei tagli alla difesa

Durante il suo intervento, Frederiksen ha riconosciuto che negli ultimi decenni il Paese ha ridotto significativamente gli investimenti nella difesa, un errore che ora deve essere corretto. “Non deve succedere mai più”, ha affermato con fermezza, evidenziando la necessità di un rapido rafforzamento delle forze armate danesi. La premier ha sottolineato che il nuovo budget dovrà essere utilizzato per colmare le lacune esistenti, in particolare nel settore dei sistemi di difesa missilistica terra-aria.

Acquisti senza gare d’appalto

Per accelerare il processo di riarmo, il governo danese ha deciso di bypassare le tradizionali procedure di gara per gli appalti militari. “È necessario agire subito”, ha spiegato Frederiksen, rivolgendosi direttamente ai responsabili della difesa con un messaggio chiaro: “Compra, compra, compra”.

L’obiettivo è quello di acquisire velocemente nuove attrezzature militari, senza le lungaggini burocratiche che potrebbero rallentare il potenziamento dell’esercito.

Un budget in crescita

L’incremento della spesa per la difesa non si limita ai prossimi due anni. Già nel 2023, le autorità danesi avevano annunciato un piano decennale che prevede investimenti per 190 miliardi di corone (circa 25,5 miliardi di euro) nel settore militare.

Con il nuovo stanziamento, il governo prevede di portare la spesa per la difesa oltre il 3% del Prodotto Interno Lordo, superando così la soglia del 2% richiesta dalla NATO. Questo dato si allinea con le richieste degli Stati Uniti, che da tempo sollecitano gli alleati ad aumentare il proprio impegno economico per la sicurezza collettiva.

L’ombra della minaccia russa

L’annuncio di Frederiksen è stato accompagnato da un chiaro riferimento alla situazione geopolitica attuale. “Non sappiamo cosa stia pianificando Putin, ma sappiamo che lui e la Russia si stanno riarmando”, ha dichiarato la premier danese, ribadendo la necessità di una risposta decisa e tempestiva. L’aumento delle tensioni in Europa orientale ha spinto la Danimarca, come molti altri Paesi occidentali, a rafforzare il proprio apparato difensivo per garantire una maggiore deterrenza contro possibili minacce.

Una nuova strategia per la sicurezza nazionale

La decisione di investire massicciamente nella difesa rappresenta un cambio di rotta per la Danimarca, tradizionalmente considerata un Paese con una spesa militare contenuta. Questo nuovo approccio mira a garantire una maggiore sicurezza non solo sul territorio nazionale, ma anche nell’ambito delle operazioni internazionali della NATO. “Ci stiamo armando per evitare la guerra”, ha sottolineato Frederiksen. Spiegando in un tanto ossimorico quanto agghiacciante intervento, la Premier ha ricordato che un esercito forte e un’importante spesa militare della Danimarca sono il miglior deterrente per prevenire conflitti futuri.

Con questo ambizioso piano, la spesa militare della Danimarca si posiziona tra i Paesi europei che stanno aumentando con decisione il proprio impegno nella difesa, rispondendo a un contesto internazionale sempre più incerto e instabile.

Lucrezia Agliani