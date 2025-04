Nel periodo compreso tra il 2023 e il 2024, la spesa militare globale è aumentata del 9,4%, il più grande incremento dagli anni successivi alla fine della Guerra Fredda. Questo dato, emerso da una ricerca condotta dal prestigioso Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), mostra una tendenza costante verso l’aumento delle spese militari, iniziata circa un decennio fa. La cifra complessiva della spesa mondiale ha superato i 2.300 miliardi di euro, segnando un continuo incremento che da circa dieci anni non sembra arrestarsi.

Il SIPRI, noto centro di ricerca per la misurazione delle spese militari e del commercio di armi, ha ricordato che oltre cento paesi hanno aumentato i loro investimenti nel settore della difesa. Tale fenomeno non rappresenta un caso isolato, ma è parte di una serie di dinamiche globali che stanno alimentando una corsa agli armamenti su scala mondiale. La crescente instabilità geopolitica, le sfide poste da nuovi conflitti e il rafforzamento delle capacità militari di alcuni stati stanno alimentando questo trend.

L’incremento della spesa militare globale

L’aumento della spesa militare dal 2015, che ha visto un incremento del 37%, si inserisce in un quadro di mutamenti geopolitici e militari globali. La spesa, che sembrava stabilizzarsi nel periodo successivo alla fine della Guerra Fredda, ha ricominciato a crescere a partire dagli anni 2010, in particolare dopo l’annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014, un evento che ha avuto un impatto diretto sulla sicurezza europea e mondiale. Da allora, diversi paesi hanno cominciato ad alzare il livello delle loro spese per la difesa, non solo per rispondere a minacce dirette, ma anche per far fronte all’inasprimento delle competizioni geopolitiche a livello globale.

Il 2023-2024 rappresenta un picco in questa tendenza, con un aumento più significativo che mai, pari a un incremento del 9,4% rispetto all’anno precedente. Questo dato ha colto di sorpresa molti analisti, che avevano previsto un rallentamento della crescita a causa di possibili difficoltà economiche globali. Tuttavia, la realtà ha smentito queste previsioni, mostrando che la priorità per molti stati è il rafforzamento delle proprie capacità di difesa, spesso in risposta a una percepita minaccia o per adeguarsi alle nuove dinamiche geopolitiche in continuo cambiamento.

I motivi dietro l’aumento delle spese

Il contesto geopolitico globale è il fattore principale alla base dell’aumento delle spese militari. Le tensioni in Europa orientale, con l’occupazione della Crimea da parte della Russia e la guerra in Ucraina, hanno portato l’Occidente a rivedere le proprie politiche di difesa, intensificando gli investimenti in armamenti e in infrastrutture strategiche. Allo stesso modo, la crescente ascesa della Cina come potenza militare e l’ampliamento della sua influenza in Asia hanno spinto gli Stati Uniti e i suoi alleati a rispondere con una maggiore spesa per la difesa e a intensificare la cooperazione militare con altre nazioni, come India, Giappone e Australia.







Il conflitto in Ucraina, che ha avuto inizio nel 2022, ha avuto un impatto significativo sulle politiche di difesa di numerosi paesi. Non solo ha portato a un aumento delle spese da parte degli stati europei, ma ha anche influito sulla ripresa della corsa agli armamenti a livello globale. Le alleanze militari, come la NATO, hanno rafforzato i propri impegni finanziari e hanno aumentato il budget destinato alla difesa collettiva, anche in risposta a possibili minacce dalla Russia. Questo ha spinto anche i paesi non direttamente coinvolti nel conflitto a rivedere le proprie priorità in termini di sicurezza nazionale, aumentando le proprie capacità difensive.

Le conseguenze economiche di questa tendenza

L’incremento della spesa militare globale ha inevitabilmente delle ripercussioni anche sull’economia. Da un lato, questa tendenza stimola il settore industriale legato alla produzione di armamenti e tecnologie militari, creando posti di lavoro e generando investimenti in ricerca e sviluppo. Tuttavia, dall’altro lato, comporta anche un aumento delle spese pubbliche, con conseguenti possibili riduzioni degli investimenti in altri settori cruciali come l’istruzione, la sanità e le infrastrutture civili.

Molti analisti si interrogano sugli effetti a lungo termine di una continua escalation nelle spese per la difesa, soprattutto in un momento in cui il mondo è già alle prese con sfide economiche e sociali globali, come l’inflazione e le disuguaglianze economiche. Se da una parte l’aumento della spesa militare è visto come una necessità per garantire la sicurezza nazionale, dall’altra c’è il rischio che la crescente pressione fiscale per finanziare il settore della difesa possa gravare sulle economie dei paesi coinvolti.

La situazione in Europa e negli Stati Uniti

In Europa, diversi paesi hanno notevolmente aumentato le proprie spese militari nel corso dell’ultimo anno. La Germania, ad esempio, ha aumentato il suo budget per la difesa in risposta alla guerra in Ucraina e per rafforzare la propria posizione di alleato all’interno della NATO. Anche paesi come la Polonia e i Paesi Baltici, preoccupati per l’espansione della Russia, hanno deciso di incrementare gli investimenti nella difesa.

Anche negli Stati Uniti, il bilancio della difesa ha visto aumenti significativi, tanto da superare 800 miliardi di dollari all’anno. Questo incremento è legato non solo alla necessità di rispondere a minacce globali, ma anche al rafforzamento delle capacità di deterrenza nei confronti della Cina e della Russia, potenze che stanno modernizzando e ampliando le loro forze armate in modo rapido.

Le potenze emergenti, in particolare la Cina e l’India, stanno contribuendo in modo significativo all’aumento della spesa militare globale. La Cina, infatti, ha registrato un incremento continuo delle sue spese per la difesa, con l’obiettivo di diventare una superpotenza militare di primo piano. L’India, dal canto suo, ha dovuto far fronte a crescenti minacce regionali, in particolare dalla Cina, e ha aumentato considerevolmente i propri investimenti nella modernizzazione dell’esercito.

Anche in Africa e in Medio Oriente si osserva un trend simile, con diversi paesi che stanno cercando di rafforzare la propria sicurezza in un contesto di instabilità regionale. La competizione per il controllo delle risorse naturali, i conflitti interni e l’influenza di potenze esterne hanno portato molti stati a investire in armamenti e in capacità militari, con l’obiettivo di tutelare i propri interessi nazionali.

Un futuro incerto ma destinato a continuare

In sintesi, l’aumento della spesa militare globale dal 2023 al 2024 riflette una tendenza che sembra destinata a perdurare. Le ragioni dietro questa crescita sono molteplici e legate a fattori geopolitici, economici e strategici che non sembrano destinati a ridursi nel breve periodo. Mentre alcuni paesi continuano a investire massicciamente nelle proprie forze armate, il resto del mondo osserva con preoccupazione l’impatto che questa corsa agli armamenti potrà avere sul panorama economico e sociale globale.

Patricia Iori