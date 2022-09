Spesa per la cultura in Italia, come è cambiata nel tempo?

Nella tabella sottostante sono riportate, per il 2019 e il 2020, la spesa media mensile e la spesa media mensile per le attività culturali della persona di riferimento della famiglia in relazione al suo titolo di studio e al suo lavoro. Proprio per la particolarità del 2020, si considera il 2019 come maggiormente rappresentativo.

Rispetto al titolo di studio, la spesa media dedicata al capitolo Ricreazione, spettacoli e cultura nel 2019 è pari a 45 euro per le famiglie la cui persona di riferimento (Pr) ha al massimo la licenza elementare, 101 per quelle con Pr con titolo di secondaria inferiore, 158 per le famiglie con Pr con titolo di studio di secondaria superiore, e 222 euro per quelle con Pr almeno laureata.

Per quanto riguarda l’occupazione, sono gli imprenditori e i liberi professionisti a spendere di più per questi prodotti e servizi (236 euro mensili). Seguiti poi da dirigenti e impiegati (211 euro al mese). Tuttavia sono i secondi a destinare una quota maggiore della loro spesa totale (6,4 per cento rispetto a 6,0 per cento). Le famiglie la cui Pr è in cerca di occupazione o inattiva, ma non ritirata dal lavoro, destinano invece le quote minori.

Va però ricordato che molte attività culturali possono essere svolte senza alcuna spesa. Per esempio si può leggere un libro in biblioteca o si può assistere ad uno spettacolo gratuito. Quindi la spesa per libri, spettacoli, luoghi d’arte, per cultura in generale non è una misura esauriente del consumo culturale. Però può comunque essere considerata un indicatore delle preferenze espresse dalla popolazione in base ai propri gusti distintivi, influenzati dall’educazione e dagli stili di vita.