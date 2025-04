Nel 2025 le spiagge italiane risultano più sporche rispetto al 2024. Legambiente ha lanciato l’allarme con la pubblicazione della nuova indagine Beach Litter 2025. Il quadro tracciato dal monitoraggio condotto da Legambiente racconta una realtà in peggioramento, nonostante gli sforzi degli attivisti e l’entrata in vigore della Direttiva europea sulla plastica monouso. Questo è lo scenario delineato dall’indagine Beach Litter 2025, presentata da Legambiente in occasione della 35esima edizione di “Spiagge e Fondali Puliti”.

Un lavoro capillare, svolto grazie all’impegno dei volontari dei circoli locali di Legambiente nell’ambito di una grande operazione di citizen science, ha permesso di monitorare 63 spiagge in 13 regioni italiane, quasi il doppio rispetto all’edizione del 2024. Su una superficie di 196.890 metri quadrati, i volontari hanno censito ben 56.168 rifiuti, catalogandoli con metodo e rigore scientifico. Il protocollo utilizzato è sviluppato nell’ambito dell’iniziativa Marine Litter Watch dell’Agenzia Europea dell’Ambiente.

Il grado di pulizia delle coste peggiora vistosamente. Per il secondo anno consecutivo, l’indagine si è avvalsa del Clean Coast Index (CCI), indicatore internazionale che valuta la densità di rifiuti su tratti di marina standardizzati. I risultati non lasciano spazio a interpretazioni ottimistiche: il 28% delle rive monitorate è risultato “sporca” o “molto sporca”, rispetto al solo 6,6% registrato nel 2024.

Di pari passo, diminuiscono consistentemente le rive classificate come “molto pulite” – dal 42% al 27% – e “pulite” – dal 24,2% al 14%-. Per farla breve , meno di una spiaggia su due può essere considerata accettabilmente pulita. Il degrado delle condizioni delle coste italiane è quindi evidente, e solleva interrogativi sulla reale efficacia delle normative vigenti e sull’impegno collettivo nella lotta contro l’inquinamento da rifiuti.

I dati raccolti sono tutt’altro che rassicuranti. Sono stati ritrovati in media 892 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia . La quantità supera abbondantemente il valore soglia stabilito a livello europeo per considerare una spiaggia in buone condizioni ambientali: meno di 20 oggetti abbandonati ogni 100 metri lineari di costa.

I rifiuti raccolti più diffusi

Tra i materiali raccolti, la plastica continua a dominare, rappresentando il 77,9% del totale dei rifiuti rinvenuti (43.776 su 56.168). Seguono oggetti in vetro e ceramica (8,3%), carta e cartone (4,3%), metalli (3,6%) e legno (2,4%). Una percentuale particolarmente preoccupante riguarda i cosiddetti “osservati speciali”. Sarebbero i dieci prodotti in plastica monouso più comuni, oltre a reti e attrezzi da pesca e acquacoltura, che da anni dovrebbero essere fuori mercato. Nonostante il bando introdotto dalla Direttiva europea SUP (Single Use Plastics), questi articoli rappresentano ancora il 40,5% di tutti i rifiuti monitorati, segno evidente di una normativa che stenta a trovare piena applicazione.

Questa direttiva è stata implementata dall’Europa per ridurre il consumo di plastica monouso biodegradabile e non compostabile. L’Italia ha adottato questa direttiva nel 2022 con la speranza di mitigare gli effetti dannosi causati dai rifiuti di plastica lungo le sue coste.

Anche i mozziconi di sigaretta rappresentano una quota significativa dell’inquinamento. Sono il 7,5% del totale, con una media di 7 mozziconi ogni 10 metri di spiaggia. Rappresenta un rifiuto particolarmente pericoloso, in grado di rilasciare sostanze tossiche in mare e impiegare anni per degradarsi. Altro oggetto segno dell’incuria sono i cotton fiocc in plastica, nonostante sia vietato in Italia dal 2019: rappresenta il 5,6% dei rifiuti trovati. La sua presenza è un chiaro indicatore del persistere di comportamenti scorretti da parte dei cittadini, oltre che della necessità di intensificare i controlli e le campagne di informazione.









È preoccupante constatare quanta spazzatura stia inquinando le litoranee, e la plastica ne è la causa principale. La direttiva sulla plastica monouso è stata introdotta come primo passo per affrontare questa sfida. È importante sensibilizzare l’opinione pubblica sui tipi di rifiuti comunemente presenti sulle spiagge, al fine di promuovere comportamenti virtuosi e preservare la bellezza dell’Italia.

A livello globale, oltre l’80% dei rifiuti marini è costituito da prodotti in plastica di scarto, rappresentando un pericolo reale non solo per l’ecosistema, ma anche per la pesca e il turismo. Nel corso degli anni, governi e organizzazioni hanno promosso campagne a favore dell’economia circolare e del consumo responsabile .

A riguardo, Legambiente chiede politiche più severe, un’applicazione più rigorosa dei divieti esistenti e un impegno pubblico costante per proteggere le coste italiane da un ulteriore degrado. Nell’ambito della campagna Spiagge e Fondali puliti sono oltre 90 le iniziative in tutta Italia, di cui 76 aperte al pubblico. Vengono organizzate in 17 regioni – non solo costiere ma dell’entroterra, per la presenza di fiumi e laghi – da Legambiente e 78 dei suoi Circoli e Regionali, che rientrano tra le azioni che contribuiscono alla missione dell’Ue ‘Restore our Ocean and Waters’ per il 2030.

I dati dell’indagine Beach Litter 2025 non lasciano spazio all’ottimismo, ma indicano con chiarezza la direzione da seguire. Serve un maggiore impegno da parte di tutti: cittadini, aziende, enti pubblici. Fondamentale sarà rafforzare le normative esistenti, chiarire le ambiguità legislative (in particolare sulla plastica “riutilizzabile”) e intensificare i controlli.

Felicia Bruscino