Israele limita l’accesso alla Spianata delle Moschee agli arabi durante il Ramadan, scatenando la reazione critica di Hamas. Il movimento palestinese ha definito la decisione una “violazione della libertà di culto” e ha chiamato i palestinesi a mobilitarsi presso la moschea di al-Aqsa. La Spianata delle Moschee è un sito religioso di grande importanza, con la decisione di Israele che ha generato preoccupazioni per una possibile escalation di violenza nella regione. Il contesto politico complesso richiede un impegno internazionale per favorire il dialogo e cercare soluzioni pacifiche.

In un’ulteriore escalation delle tensioni tra Israele e i palestinesi, il governo israeliano ha recentemente annunciato restrizioni sull’accesso degli arabi alla Spianata delle Moschee durante il mese sacro del Ramadan. La decisione è stata fortemente criticata da Hamas, il movimento di resistenza palestinese, che l’ha definita “una violazione della libertà di culto”.

Hamas ha risposto con un appello ai palestinesi affinché si mobilitino e partecipino attivamente alle manifestazioni che si terranno presso la moschea di al-Aqsa, situata nel complesso religioso di Gerusalemme. Questo appello arriva in un momento già teso, con le tensioni che hanno caratterizzato la regione negli ultimi mesi.

Opinione del tutto differente è quella dell’ufficio del premier israeliano che ha definito “equilibrata” la scelta di Netanyahu. A causa di tale decisione, è stato limitato l’accesso agli arabi israeliani al Monte del Tempio o Spianata delle Moschee durante il Ramadan. L’ufficio del Primo ministro ha inoltre aggiunto che questa iniziativa invece permette la libertà di culto, ma entro i limiti delle esigenze di sicurezza volute dalle autorità.

La Spianata delle Moschee, nota anche come Haram al-Sharif in lingua araba, è un sito di grande importanza religiosa sia per l’Islam che per l’Ebraismo. È il luogo in cui si trova la moschea di al-Aqsa, considerata il terzo luogo più sacro dell’Islam, e il Monte del Tempio, uno dei luoghi più sacri per gli ebrei.

La decisione di Israele di limitare l’accesso alla Spianata delle Moschee durante il Ramadan ha scatenato una serie di proteste e critiche da parte della comunità internazionale, che ha espresso preoccupazione per il rischio di un’ulteriore escalation della violenza nella regione.

La mossa di Israele è stata giustificata dalle autorità come necessaria per garantire la sicurezza nella zona, ma Hamas e altri critici hanno respinto questa spiegazione, sostenendo che si tratta di una misura discriminatoria che limita il diritto fondamentale alla libertà di culto.

Il Ramadan è un mese sacro per i musulmani, durante il quale si osserva il digiuno diurno e si svolgono attività religiose speciali. La limitazione dell’accesso alla Spianata delle Moschee durante questo periodo è stata interpretata da Hamas come un tentativo di minare la libertà religiosa della comunità araba nella regione.







In risposta, Hamas ha invitato i palestinesi a “mobilitarsi, a marciare ed essere presenti nella moschea di al-Aqsa” come atto di resistenza e difesa dei propri diritti religiosi. Questo appello potrebbe intensificare le tensioni e portare a una maggiore instabilità nella regione, già segnata da conflitti storici e territoriali.

Il contesto politico e religioso complesso rende difficile trovare una soluzione pacifica a queste tensioni. La comunità internazionale è chiamata a intervenire e favorire il dialogo tra le parti coinvolte al fine di evitare una nuova escalation di violenza nella regione, che sarebbe veramente letale.

In conclusione, la decisione di Israele di limitare l’accesso degli arabi alla Spianata delle Moschee durante il Ramadan ha suscitato forte disapprovazione da parte di Hamas e della comunità internazionale. Le tensioni sono destinate a persistere, e la situazione richiede un impegno concreto per promuovere il dialogo e cercare soluzioni pacifiche a un conflitto che ha radici profonde e complesse.

Patricia Iori