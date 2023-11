Sponsorizzazioni nello sport: i valori rappresentano il cuore delle partnership 

Posted on

Le sponsorizzazioni sportive sono diventate un vero e proprio pilastro del marketing moderno. Queste partnership, infatti, non si basano più sul semplice sostegno finanziario, ma incorporano anche elementi chiave come i valori e le passioni condivise. Le aziende, attraverso questa forma di collaborazione, cercano di creare una connessione emotiva con il pubblico di riferimento, usando lo sport come mezzo di comunicazione e di potenziamento del brand. Questa strategia consente di raggiungere un target più ampio, e di instaurare un legame più forte e duraturo con i clienti. I valori condivisi, quindi, rappresentano il cuore delle partnership nel mondo dello sport.

I valori al centro delle partnership nello sport

La sponsorizzazione sportiva ha subito una trasformazione radicale, evolvendosi da una semplice forma di investimento finanziario ad un rapporto di collaborazione che enfatizza la condivisione di valori e di passioni. Tale cambiamento nasce dalla consapevolezza che i valori condivisi possono costruire un legame più profondo e duraturo con il pubblico, creando un senso di appartenenza più autentico e genuino, che va oltre la mera awareness del brand.

Ci sono diversi esempi che lo provano, come nel caso di Betway e della sua storica collaborazione con il club inglese del West Ham United, che dura dal lontano 2015. Un rapporto che si espande anche sul blog di Betway, dove è possibile leggere un’intervista a David Moyes molto interessante, dove l’allenatore degli Hammers fa il punto della situazione sulla squadra.

Tornando al focus del discorso, le aziende stanno scoprendo che l’associazione con le passioni e i valori positivi promossi dallo sport può rafforzare la propria immagine, dando loro un vantaggio competitivo decisivo. E anche se i valori condivisi possono variare in base alle situazioni, spesso queste partnership fanno leva su fattori come l’integrità morale, lo spirito di squadra, il rispetto per le diversità, l’inclusività, uno stile di vita sano e l’impegno quotidiano. Valori che riflettono anche gli ideali che molte aziende desiderano inserire nella propria mission.

Esempi di sponsorizzazioni nel calcio basate sui valori

Un esempio che in pochi conoscono è la partnership tra il Manchester City e Nexen Tire. L’accordo, rinnovato proprio nel 2023, si concentra sulla promozione di valori condivisi come la sostenibilità ambientale e la sicurezza. Nexen Tire, infatti, è un’azienda leader nella produzione di pneumatici ecologici, e attraverso la sua collaborazione con il Manchester City ha potuto promuovere in modo ulteriore il proprio impegno verso un futuro sostenibile. La partnership ha inoltre permesso al Manchester City di rafforzare il proprio impegno nei confronti dell’ambiente, un valore condiviso da molti dei suoi tifosi.

Il sito di Betway Sports, già citato poco sopra, ha da sempre fatto propria una mission globale basata sulla sicurezza e su un approccio responsabile. Valori che si riflettono in quelli di molte squadre di calcio, sponsorizzate proprio da quest’azienda, oltre al West Ham: si parla ad esempio dell’Arsenal, dell’Atletico Madrid, dell’Eintracht Francoforte, dello Schalke 04, del Brighton di De Zerbi e del Tottenham. Infine, non potremmo non citare la partnership tra il Barcellona e l’UNICEF: un chiaro esempio di come una collaborazione possa essere basata su valori sociali tangibili.