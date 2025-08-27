Tra le tante forme di mobilità interna che interessano l’Italia, ve n’è una che raramente attira l’attenzione dell’opinione pubblica, pur essendo rilevante in termini numerici. Si tratta degli spostamenti interregionali degli studenti universitari, una dinamica che, pur non assumendo le dimensioni drammatiche di altre migrazioni, contribuisce a ridisegnare anno dopo anno la geografia dell’istruzione superiore del Paese.

Secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili relativi all’anno accademico 2023/2024, ben 401.720 studenti risultano iscritti in un ateneo situato al di fuori della loro regione di residenza. Di questi, 57.490 provengono dall’estero, un dato che testimonia l’attrattività internazionale di alcune università italiane. Tuttavia, la quota più consistente – oltre 344mila unità – è composta da studenti italiani che hanno deciso o sono stati costretti a lasciare la propria regione per motivi di studio. In percentuale, quasi uno studente su quattro (il 24% degli oltre 1,6 milioni di iscritti complessivi) è tecnicamente un “fuorisede”.

Una tendenza consolidata, ma asimmetrica

Ciò che emerge da un’analisi più approfondita del fenomeno è che la migrazione studentesca non è distribuita uniformemente sul territorio nazionale. Alcune regioni mostrano un saldo negativo molto accentuato, ovvero perdono più studenti di quanti ne accolgano, mentre altre, prevalentemente del Centro-Nord, registrano un saldo positivo, configurandosi come veri e propri poli di attrazione universitaria.

Il Mezzogiorno, in particolare, continua a essere una delle principali aree di partenza, con numeri che rivelano un vero e proprio esodo giovanile. L’emigrazione studentesca da regioni come la Calabria, la Sicilia, la Puglia e la Campania si conferma elevata. I giovani diplomati del Sud, spesso in cerca di migliori opportunità formative e prospettive occupazionali più promettenti, scelgono atenei del Centro-Nord per intraprendere il proprio percorso universitario. Al contrario, regioni come la Lombardia, l’Emilia-Romagna, il Veneto e il Lazio mostrano una forte capacità attrattiva, grazie alla presenza di università che godono di buona reputazione accademica, offrono servizi più strutturati e sono spesso ben integrate con il mercato del lavoro.

I motivi della scelta: qualità, opportunità, infrastrutture

Ma cosa spinge uno studente a lasciare la propria regione per iscriversi in un’università lontana da casa? Le motivazioni sono molteplici e spesso interconnesse. La qualità percepita dell’offerta formativa, intesa come varietà dei corsi di studio, prestigio dei docenti e opportunità di ricerca, gioca sicuramente un ruolo centrale. A questa si aggiunge la possibilità di accedere più facilmente a sbocchi professionali, grazie alla vicinanza con grandi città e poli industriali.

Non meno importante è la carenza di infrastrutture e servizi universitari in molte aree del Sud, dove l’offerta formativa può risultare limitata o poco aggiornata rispetto ai bisogni del mercato del lavoro. Anche le condizioni della vita universitaria – dai trasporti agli alloggi, dai servizi di orientamento alle strutture sportive e culturali – incidono notevolmente sulla decisione degli studenti. In alcuni casi, poi, si tratta semplicemente di un desiderio di autonomia e indipendenza, di una spinta giovanile verso il cambiamento e la scoperta di nuovi contesti.







Le regioni che perdono giovani studenti, infatti, si ritrovano spesso a fronteggiare una doppia perdita: quella immediata, in termini di capitale umano che si forma altrove, e quella potenziale, se gli studenti non fanno ritorno una volta completati gli studi.

Il rischio concreto è quello di un impoverimento progressivo del tessuto sociale, culturale ed economico di intere aree del Paese, che vedono allontanarsi le proprie energie migliori. A ciò si aggiunge un aggravio economico per le famiglie: mantenere un figlio in un’altra città, tra affitti, trasporti e spese quotidiane, rappresenta un investimento non indifferente, spesso sostenuto con sacrifici significativi.

Parallelamente, le città universitarie più attrattive devono confrontarsi con sfide opposte, come il sovraffollamento degli studentati, l’inflazione degli affitti, la pressione sui servizi pubblici locali e la necessità di potenziare il sistema dell’accoglienza studentesca. In molti casi, le università si trovano a dover gestire un afflusso crescente di iscritti senza poter disporre delle risorse adeguate per garantire standard di qualità adeguati.

Verso un riequilibrio possibile?

Per affrontare il fenomeno in modo strutturale, sono necessarie politiche di riequilibrio territoriale che coinvolgano sia il sistema universitario sia le amministrazioni locali e centrali. Investire nelle università meridionali, rafforzarne l’offerta formativa, attrarre docenti qualificati e migliorare le infrastrutture potrebbe ridurre l’esigenza di migrazione forzata da parte degli studenti.

Allo stesso tempo, andrebbe incentivata una mobilità “scelta” e non “subita”, in cui la decisione di studiare lontano da casa sia frutto di un progetto personale e professionale, e non di una carenza strutturale del territorio di origine.

Il fenomeno degli studenti fuorisede, insomma, rappresenta uno specchio fedele delle disuguaglianze che attraversano il Paese, ma anche una potenziale leva di trasformazione, se gestito con lungimiranza e attenzione.

Un fenomeno da osservare con attenzione

Il flusso migratorio degli studenti universitari rappresenta un indicatore prezioso dello stato di salute del sistema accademico italiano e, più in generale, delle dinamiche socioeconomiche del Paese. Monitorarlo con attenzione, comprenderne le cause profonde e intervenire sulle criticità più evidenti non è solo un dovere delle istituzioni, ma una necessità strategica per garantire coesione, equità e sviluppo.