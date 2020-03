Spostarsi in città senza inquinare

Quante automobili ci sono nella vostra città? Se abitate a Roma o a Milano probabilmente sarete abituati a vedere fiumi chilometrici di veicoli percorrere il centro, la periferia e la tangenziale. Inutile dire che l’inquinamento prodotto raggiunge livelli davvero altissimi che risultano in un impatto sull’ambiente notevole. Inutili i tentativi di ridurre lo smog, il lavoro sempre più frenetico e la necessità di percorrere le estese distanze delle metropoli obbligano i cittadini a usare l’automobile, spesso anche malvolentieri.

Recentemente sono state fatte molte campagne per sensibilizzare i cittadini, mentre in altre città come Bologna sono stati imposti dei limiti alle famiglie del centro città con più di un’automobile con conseguente potenziamento dei mezzi pubblici. Il problema però accomuna molte città italiane: i mezzi pubblici scarseggiano e nelle grandi città le piste ciclabili sono quasi inesistenti.

A questo si aggiunge la difficoltà nel trovare appartamenti vicino al proprio luogo di lavoro, oltre al fatto che ormai bisogna spesso sacrificarsi e fare i pendolari per poter trovare un impiego. Nonostante tutto, i pochi fortunati che hanno la possibilità di muoversi senza prendere l’automobile possono optare per diversi mezzi di trasporto ‘alternativi’, alcuni dei quali si rivelano anche molto divertenti!

Bicicletta

In alcune città europee come Amsterdam le biciclette sono il mezzo di trasporto preferito, infatti bisogna stare più attenti ad attraversare le piste ciclabili che la strada! In Italia il ciclismo è uno sport davvero molto apprezzato, nel fine settimana si incrociano gruppi appassionati che percorrono le strade regionali. Per quanto riguarda le città però, siamo abbastanza indietro.

Nelle grandi metropoli le piste ciclabili scarseggiano, ma nelle città più a ‘misura d’uomo’ come Bologna o Firenze la bicicletta è assoluta protagonista. Se vivete in centro e siete ad una distanza ragionevole dal vostro luogo di lavoro, potete considerare l’utilizzo di una buona bicicletta. Sarà un ottimo modo per fare attività fisica, risparmiare sui costi del carburante dell’automobile e ridurre l’impatto ambientale. Sul mercato si trovano anche delle ottime biciclette elettriche, molto meno faticose da usare ma allo stesso tempo più costose.

Monopattino

Tornato di moda dopo anni ‘in sordina’ il monopattino non è più un semplice gioco per bambini, in quanto viene spesso utilizzato da molti giovani professionisti per spostarsi da casa allo studio. A differenza della bicicletta il monopattino si può portare in casa o in ufficio, quindi non c’è rischio che qualcuno lo rubi mentre state lavorando. Per poterlo usare correttamente bisogna praticare un po’, in quanto l’equilibrio è molto importante, specialmente se si vuole andare ad una velocità sostenuta.

Monociclo elettrico

Il monociclo fa subito pensare a episodi circensi di equilibristi, giocolieri e pagliacci intenti a stupire il pubblico con spettacolari coreografie ed evoluzioni. La sua controparte elettrica invece è stata creata proprio per diminuire l’utilizzo di automobili in città e per dare alle persone un mezzo di trasporto compatto, facile da usare e allo stesso tempo divertente. Probabilmente avrete visto qualcuno usarlo nella vostra città e siete rimasti incuriositi.

Fondamentalmente si tratta di un mezzo di trasporto a ruota singola, con due poggiapiedi, freno e acceleratore il tutto alimentato da un motore elettrico con un determinato wattaggio. I modelli più avanzati dispongono di sensori che aiutano l’utente a tenersi in equilibrio interpretando i movimenti del corpo, ma in generale per poter padroneggiare questo mezzo di trasporto è necessario fare un po’ di pratica. I monocicli elettrici sono abbastanza costosi, in quanto da poco sul mercato, quindi ve li possiamo consigliare solo se avete un budget molto alto a disposizione. Se vi riconoscete in questo identikit date un’occhiata ai modelli proposti sul sito adrenalinatotale.com.

Skateboard e rollerblade

Molto amati dai giovani e dagli appassionati, si possono utilizzare per percorrere brevi distanze. Non sono tra i più frequenti in quanto richiedono tantissima pratica per poter avere un controllo sicuro in accelerazione e in frenata, ma una volta padroneggiati possono diventare davvero divertenti. Oltre al mero spostamento casa\lavoro skateboard e rollerblade sono considerati dei veri e propri ‘sport’, sebbene rientrino nella categoria che negli States definiscono ‘estrema’.

A piedi

Sapete che mezz’ora di camminata al giorno fa benissimo al vostro fisico e alla mente? Certo, camminare può risultare faticoso specialmente in estate, inoltre nessuno vuole arrivare in ufficio fradicio di sudore. Se però abitate a quindici o venti minuti dal vostro luogo di lavoro, potete considerare l’idea di andarci a piedi un paio di volte a settimana.