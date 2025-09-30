Un danno silenzioso ma profondo, che pesa sul portafoglio delle famiglie e sull’ambiente: il costo dello spreco alimentare tra le mura domestiche si traduce in una vera e propria tassa nascosta, che ogni cittadino italiano finisce per pagare, spesso senza nemmeno accorgersene.

Una “tassa invisibile” da centinaia di euro

Nessuna voce ufficiale nei bilanci familiari, nessun prelievo diretto: eppure, ogni anno, ogni italiano arriva a “buttare via” in media 378 euro sotto forma di alimenti acquistati ma mai consumati. Si tratta di un costo sommerso, difficilmente percepibile nella quotidianità, ma che sommato su scala nazionale assume proporzioni allarmanti. A lanciare l’allarme è Too Good To Go, la nota azienda impegnata nella lotta contro lo spreco alimentare, attraverso un report che fotografa con precisione una delle contraddizioni più paradossali del nostro tempo.

Mentre milioni di persone nel mondo lottano per avere accesso a pasti adeguati, nei Paesi industrializzati – Italia compresa – tonnellate di cibo perfettamente commestibile finiscono quotidianamente tra i rifiuti. E ciò avviene non solo nella grande distribuzione o nella ristorazione, ma soprattutto in ambito domestico: le nostre case si rivelano, dati alla mano, i principali “luoghi di spreco”.

Cucine italiane: epicentro dello spreco

Secondo l’analisi condotta da Too Good To Go, la parte più significativa dello spreco alimentare si verifica proprio tra le mura domestiche. Nonostante la crescente sensibilità verso le tematiche ambientali e un’attenzione maggiore ai consumi consapevoli, molti italiani continuano a gettare cibo ancora buono, spesso per distrazione, cattiva organizzazione o per una scorretta interpretazione delle date di scadenza.

Pane raffermo, frutta ammaccata, latticini scaduti, avanzi dimenticati in frigorifero: sono solo alcune delle categorie alimentari più frequentemente oggetto di spreco. In termini quantitativi, si stima che ogni famiglia italiana butti via tra i 65 e i 75 kg di cibo ogni anno. Una mole impressionante che si traduce non solo in un danno economico, ma anche in un impatto ambientale considerevole.

Uno spreco che costa caro anche al pianeta

Oltre al danno economico individuale, lo spreco alimentare comporta conseguenze ambientali su vasta scala. Ogni prodotto gettato equivale a una serie di risorse naturali – acqua, energia, suolo – utilizzate per produrlo e trasportarlo, che vanno anch’esse perdute.

Secondo la FAO, se lo spreco alimentare fosse un paese, sarebbe il terzo maggior emettitore di gas serra al mondo, dopo Cina e Stati Uniti. In Italia, l’impronta ecologica del cibo sprecato si traduce in milioni di tonnellate di CO₂ immesse inutilmente nell’atmosfera. Inoltre, il cibo buttato contribuisce alla produzione di rifiuti organici, aumentando i costi per la raccolta e lo smaltimento a carico della collettività.

Perché sprechiamo così tanto? I fattori culturali e psicologici

A monte dello spreco domestico si celano abitudini radicate e convinzioni errate. Tra i principali fattori individuati dagli esperti figurano:







La cattiva gestione della dispensa : molte persone acquistano più del necessario, spinte da offerte promozionali o da una pianificazione approssimativa dei pasti.

La confusione tra “scadenza” e “termine minimo di conservazione” : molti alimenti riportano la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro”, che indica una data oltre la quale il prodotto può essere ancora consumato, purché correttamente conservato. Tuttavia, il consumatore medio tende a considerare questa data come una scadenza tassativa.

La mancata valorizzazione degli avanzi : in molte cucine italiane si è perso l’uso creativo di riutilizzare gli avanzi. Piatti tradizionali come la frittata di pasta, il pane cotto, la ribollita, un tempo erano esempi virtuosi di economia domestica.

Il mito dell’abbondanza: la cultura del “frigo pieno” come simbolo di benessere persiste, portando a eccedenze difficili da gestire.

Un problema noto, ma ancora sottovalutato

Secondo un sondaggio condotto da Ipsos, quasi il 70% degli italiani si dichiara preoccupato per lo spreco alimentare, ma solo il 40% adotta sistematicamente pratiche per ridurlo. La discrepanza tra consapevolezza e azione concreta rimane dunque uno degli ostacoli principali alla risoluzione del problema.

Le soluzioni esistono, e passano anche dalla tecnologia

Contro lo spreco domestico, sono numerose le strategie che possono essere adottate a livello individuale. Pianificare la spesa, conservare correttamente gli alimenti, cucinare porzioni adeguate, prestare attenzione alle date di scadenza, riutilizzare gli avanzi: tutti piccoli gesti che, se moltiplicati per milioni di famiglie, possono generare un impatto significativo.

In aiuto arrivano anche le tecnologie digitali. App come Too Good To Go, Olio, MyFoody e altre ancora consentono di acquistare prodotti in scadenza a prezzo ridotto o condividere eccedenze alimentari con la comunità locale. Inoltre, alcune soluzioni domotiche permettono di monitorare il contenuto del frigorifero o suggerire ricette per utilizzare ciò che si ha in casa.

Una strada ancora in salita

Sul fronte istituzionale, l’Italia ha fatto passi avanti con l’approvazione della Legge 166/2016, nota come “Legge Gadda”, che ha incentivato il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari. Tuttavia, molto resta ancora da fare per coinvolgere maggiormente i cittadini e supportare le buone pratiche contro lo spreco domestico.

In Francia, ad esempio, è vietato per i supermercati gettare cibo invenduto ancora consumabile, obbligandoli a donarlo a organizzazioni caritative. In Danimarca sono nati veri e propri supermercati anti-spreco. Anche in Italia si moltiplicano le iniziative virtuose, ma spesso mancano coordinamento e continuità.

Il cambiamento passa da ciascuno di noi, ma richiede anche il sostegno di una rete sociale e istituzionale che premi le buone pratiche e contrasti attivamente lo spreco.

La lotta allo spreco alimentare comincia dal frigorifero di casa. Ogni alimento salvato dalla pattumiera è una vittoria per il portafoglio, per il pianeta e per la coscienza. Smettere di sprecare non significa rinunciare al benessere, ma ridefinirlo in termini più sostenibili e responsabili.

Patricia Iori