Spreco alimentare, calo del 40%. Ma il cibo buttato costa 8 mld di euro l’anno

Italiani sempre più virtuosi a tavola. Quando si tratta di cibo, noi italiani riusciamo a fare piccoli passi avanti e raggiungere dei risultati positivi. È il caso del calo dello spreco alimentare, secondo quanto emerge da un’indagine condotta da Coldiretti/Ixé e dal progetto Reduce promosso dal Ministero dell’Ambiente, con l’Università di Bologna e la campagna “Spreco Zero”.

Stando ai dati diffusi nella giornata contro lo spreco alimentare, il 40% degli italiani ha diminuito lo spreco di cibo, il 31% lo ha annullato e il 22% lo ha mantenuto costante; il 7% ammette invece di sprecare addirittura di più.









Dati e luoghi dello spreco

Si tratta di un risultato importante e positivo, ma resta ancora molto lavoro da fare. Infatti, lo spreco alimentare ci costa 8,5 miliardi di euro all’anno che equivalgono a 84,9 chilogrammi di cibo buttato per famiglia. Numeri allarmanti che corrispondono allo 0,6% del Pil.

In pratica, le famiglie italiane sperperano circa 2,2 milioni di tonnellate di cibo all’anno, con evidenti ricadute di notevole impatto economico e sociale.

Ma a stupire ancor di più sono i luoghi in cui lo spreco di cibo è maggiore. Sempre secondo il progetto Reduce che monitora i dati dello spreco alimentare, il 29,5% dei pasti viene gettato dalle mense scolastiche. Proprio i luoghi deputati all’educazione e alla cultura, le scuole, sono i primi a sperperare il cibo, sintomo di una mancata sensibilizzazione in merito alle pratiche alimentari che deve ancora radicalizzarsi nell’ambiente scolastico per essere trasmessa agli studenti.

Un altro luogo dove viene sprecato più cibo sono i supermercati con 2,89 chilogrammi di cibo buttato all’anno. Ciò che sorprende di più è che il 35% di questo cibo potrebbe essere riciclato e a sprecare di più sono i piccoli supermercati (18,8 kg/anno) rispetto a quelli grandi (9,5 kg/anno).

La verdura è il cibo più sprecato sulle nostre tavole: ciascuno di noi sperpera quasi 20 grammi al giorno, ovvero il 25,6% dello spreco giornaliero. A seguire troviamo latte e latticini (17,6% dello spreco giornaliero), la frutta con 12 grammi al giorno e i prodotti da forno con 8,8 grammi al giorno.









La nuova tendenza al risparmio

Forse motivata dalla recente crisi economica oppure da un impegno spontaneo, l’attenzione che gli italiani riservano al cibo sembra in aumento. E se il 63% delle famiglie ha riscoperto il piacere di riciclare gli avanzi pur di non buttare via niente, anche la ristorazione e la grande distribuzione si sono organizzati.

Sempre più diffusa è la pratica della family bag, ovvero la possibilità di portarsi a casa gli avanzi dal ristorante. Analogamente, sono sempre di più i cittadini che optano per le donazioni di cibo ai più bisognosi. È proprio il Banco Alimentare a segnalare un più 20% delle donazioni, indotte forse anche dall’entrata in vigore della legge Gadda (166/16) sugli sprechi alimentari, che agevola la donazione pure per le aziende agricole e i supermercati.

Ma quello dello spreco alimentare si rivela essere un paradosso di difficile soluzione. Dobbiamo infatti pensare che nel mondo viene sperperato oltre un terzo del cibo, di cui l’80% ancora consumabile; ma con il futuro aumento della popolazione globale, che si stima arrivi a 10 miliardi nel 2050, la produzione di cibo dovrà salire al 60-70%.

Come detto più sopra, l’impegno e gli sforzi per diffondere una maggiore sensibilità sullo spreco alimentare sono ancora tanti e i risultati ottenuti sinora sono buoni, ma non sufficienti.

Nicolò Canazza