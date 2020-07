Squirmy&Grubs e gli altri: come i social aiutano i disabili ad accettarsi

Hannah Alyward e Shane Burcraw sono due giovani americani che vivono a Minneapolis. Sono fidanzati ufficialmente e hanno fondato il popolare canale Youtube Squirmy&Grubs. Niente di strano, no? Solo che Shane ha la SMA di tipo 2, il che rende la coppia un bersaglio di numerose illazioni, ma anche un esempio per le persone disabili di tutto il mondo.

Sul loro canale, infatti, cercano costantemente di smentire i maggiori luoghi comuni che vengono normalmente associati a chi ha qualche difficoltà. Ci dimostrano che l’intimità tra un disabile e un normodotato è possibile a prescindere da grossi limiti fisici e che l’attività di caregiving può tranquillamente inserirsi in una relazione romantica. Un grosso cambio di prospettiva per quelle persone che tendevano a sottovalutarsi, a pensare di non essere degni di amore a causa della loro disabilità. Se pensate che Shane abbia sempre avuto una particolare sicurezza in se stesso, non è così. Durante l’intervista al canale Youtube Special Books by Special Kids rilasciata nel dicembre 2018 il ragazzo si apre.

“Odiavo il mio corpo al punto che durante le vacanze di famiglia mi tenevo tutti i vestiti addosso perché non mi piaceva il modo in cui la gente mi guardava”.

Parlando del rapporto tra Hannah e Shane, alcune persone potrebbero pensare qualcosa tipo “beh, lui è un uomo e le donne hanno notoriamente l’istinto delle crocerossine”, ma l’amore è amore a prescindere da quale dei due partner sia fisicamente più abile. La storia di Alyssa e Jimmy Higgins lo dimostra.

Sono due 29enni, vivono a New York City e si sono sposati il 7 giuno 2019. Lui è un maratoneta, mentre a lei un dottore negligente ha parzialmente fratturato le prime due vertebre cervicali alla nascita. Risultato: Alyssa si sposta su una carrozzina ed una tracheotomia la supporta nella respirazione. Ma questo non le ha impedito di diventare indipendente e innamorarsi. A ventidue anni si iscrive ad una app per incontri. Non posta foto a figura intera per paura che gli uomini la scartino a priori. Le prime esperienze sono orribili. In un’intervista per Born Different, la donna dichiara:

“Ad un certo punto mi dicevano che non volevano stare con me a causa della mia disabilità”.

Ma poi incontra Jimmy. Passano l’estate insieme, prima che lui decida di prendersi una pausa a causa dei dubbi e timori instillatigli dagli amici. Si rende però conto di riuscire a pensare solo ad Alyssa, quindi torna da lei. Che nel 2018 apre l’account Instagram wheel.life.in the.wheel.world, dove condivide la sua vita da sposata e cerca di diffondere messaggi positivi .

“Avere una disabilità non dovrebbe farti sentire meno sexy”, scrive in uno dei suoi post più recenti.

Le persone disabili però dovrebbero sentirsi degne di attenzione anche se non trovano l’amore. È quello che cerca di far capire Alex Dacy . Anche lei ha la SMA di tipo 2 e lotta da anni perché il corpo disabile venga maggiormente rappresentato dai media. Le sue foto su Instagram, alcune delle quali seminuda, suscitano a volte reazioni contrastanti. Non è del tutto sbagliato però voler sessualizzare un corpo che, fino a poco tempo fa veniva visto solo come qualcosa da curare o nascondere e si spera che prima o poi tutto il mondo lo capisca.

Silvia Luisa