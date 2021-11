Sta morendo una donna ogni tre giorni

Si perde il numero dei figli e delle donne uccise dai loro ex o compagni.

Nelle ultime ventiquattro ore quattro le donne donne uccise e una in fin di vita per mano di ex. per mano di ex.

Tra il primo gennaio e il sette novembre di quest’anno in Italia sono stati registrati 103 femminicidi. Muore una donna ogni tre giorni.

Uccisi per vendetta anche i figli.

Che dire? Se non ammazzo te uccido i tuoi figli.

Italiani non cresciuti, italiani del possesso, italiani che non amano, moglie e figli sono solo oggetti con cui trastullarsi, italiani lucidi che programmo l’omicidio e poi si suicidano.

Non scrivete che anche loro sono vittime, no sono il frutto di questa società corrotta, tutto tesa all’egoismo, al possesso, all’ego, all’io, tutto è mio, il bambino mai cresciuto che “tutto è mio” e non dà nulla.

Il padre che non ama i suoi figli, si li ho messi al mondo, ma se non posso crescerli, se devo lasciarli alla donna che mi ha abbandonato, devono morire, perché anche lei non deve averli, deve soffrire.

Si perché considera i figli un ricatto, non sangue del suo sangue, non figli a cui tanto amore e tanto bene bisogna donare, no solo un mezzo per distruggere la vita della donna che ti ha lasciato.

Uomini cresciuti incapaci di amare, uomini incapaci ad accettare l’abbandono, uomini cresciuti nell’egoismo totale, dove tutto ti è permesso, uccidere un’azione come tante.

Non importa, se quella donna ti ha dato tutto, non importa se insieme a lei hai deciso di donare la vita, frutto di Amore e non di un calcolo meschino, non importa se non ti posso avere più meglio distruggerti come si fa con un giocattolo.

Bambini viziati! No, non dite che sono ammalati, sono solo dei prepotenti, abituati fin da piccoli ad essere misogini, a non avere mai un diniego, il machista, il padre padrone a cui tutto è permesso.

No, non esseri ammalati, ma semplicemente dei bastardi, cresciuti in una cultura che sta regredendo al Medioevo, il padrone che sceglie la donna come la bestia da cavalcare e se non va bene si uccide insieme alla progenie, perché nessuna traccia, nessun seme deve rimanere di colei che ha osato ribellarsi.

Nelle ultime 24 ore:

Picchia a sangue fidanzata poi si uccide. Uccide la compagna in strada con tre colpi di pistola al torace. Donna uccisa a Bari, fermato compagno. Uccide ex a vigilia di udienza. Uccide moglie e si getta dalla finestra.

Santina Sconza

