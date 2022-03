Stagflazione: cos’è e quali conseguenze ha sull’economia

Sempre più esperti iniziano a parlare di stagflazione. Non c’è dubbio che l’invasione russa dell’Ucraina spingerà l’inflazione più in alto. Ciò che è meno chiaro è se questo periodo di peggioramento dell’inflazione si trasformerà in stagflazione.

Molti esperti vedono la possibilità che l’atteggiamento guerrafondaio di Putin porti l’economia mondiale in un processo di stagflazione , una situazione in cui non c’è quasi crescita mentre i prezzi continuano a salire. Con i prezzi del petrolio in aumento in risposta al crescente embargo occidentale sul petrolio russo e con la Federal Reserve che risponde tardivamente all’inflazione che da mesi è sopra il 7%, molti sono giustamente preoccupati che stiamo tornando a uno scenario vissuto negli anni Settanta.

“La stagflazione”, ha scherzato un investitore tra i tanti, “sta arrivando”. Altri hanno concluso che la torta è, come si suol dire, già cotta : “La stagflazione è qui. La recessione è la prossima?”

Titoli e commenti suggeriscono che la risposta è chiara e inquietante . Forse. Ma poiché gran parte del presente ha echi di ciò che si è svolto cinquant’anni fa, non dovremmo essere così veloci nel tracciare confini tra allora e oggi. Sì, le somiglianze tra petrolio più tassi in aumento più inflazione e rallentamento della crescita economica sono innegabili. Ma nessuna economia è composta da sole quattro variabili e il mondo di oggi è diverso dai primi anni ’70 come lo era l’inizio degli anni ’70 dai primi anni ’20. La storia può essere una guida, ma raramente è un modello.

La stagflazione è, per definizione, il concetto che definisce l’ accelerazione dell’inflazione mentre l’ economia ristagna . Questo concetto è stato coniato nel 1965 dal Cancelliere dello Scacchiere britannico, Ian McLeod , come fusione dei termini stagnazione economica e inflazione in un discorso alla Camera dei Comuni. L’economista all’epoca si riferiva alla stagflazione come “il peggiore dei due mondi”.









Fu alla fine degli anni ’60 che il termine divenne popolare e da allora gli esperti economici hanno avvertito del problema che poneva al governo dell’epoca. Di fronte a un tale fenomeno, devono scegliere tra le misure comunemente utilizzate per aumentare la crescita economica , con la conseguente crescita dell’inflazione; oppure, con politiche di contrasto all’inflazione che riducano negativamente l’attività in situazioni di disoccupazione.

Il dibattito si sposta sulle banche centrali , che solitamente sono responsabili della decisione. In altre parole, le banche centrali devono scegliere tra rilanciare l’economia o rallentarla adeguando il tasso di interesse monetario. Da un lato, abbassare il tasso di interesse aumenta la crescita economica, ma aumenta l’inflazione. D’altra parte, l’aumento del tasso di interesse consente di affrontare l’inflazione, ma riduce la crescita economica.

I consumatori subiranno gli effetti di questa situazione a causa dell’aumento dei prezzi , ma saranno le aziende a subire il peso maggiore della perdita di competitività a causa della scarsa domanda dei loro prodotti rispetto ad altri mercati emergenti. Le aziende di questi paesi non potranno trasferire tutto l’aumento dei costi sul prodotto finale.

Perché si verifica la stagflazione?

La stagflazione è considerata il momento in cui la recessione economica è accompagnata da un’elevata inflazione . Nel momento in cui questi due fenomeni convergono si potrebbe parlare di stagflazione, uno dei peggiori scenari economici possibili per la difficoltà di gestire la situazione, secondo gli esperti.

Al momento, gli economisti menzionano diverse cause che potrebbero sfociare in una situazione di stagflazione, e che già hanno dato i primi segnali prima della guerra in Ucraina :

Rimbalzo dell’inflazione . L’inflazione è in aumento da quasi un anno dopo aver superato i momenti peggiori della pandemia. L’ iniezione di denaro pubblico nelle economie nazionali, sia attraverso programmi per aumentare la spesa pubblica e allentare le regole di stabilità fiscale sia attraverso stimoli monetari, ha contribuito all’aumento dei prezzi.

Fine delle politiche espansive . Da mesi, proprio per l’impatto della pandemia, le banche centrali hanno ridotto i tassi di interesse e accelerato il ritmo degli acquisti di asset per limitare, per quanto possibile, i danni alle economie nazionali, sia negli Stati Uniti -attraverso la Federal Reserve – come nell’Unione Europea , attraverso la Banca Centrale Europea (BCE). Tuttavia, questa tendenza è giunta al termine, consapevoli dell’aumento dell’inflazione, e hanno già annunciato i primi piani per aumentare gradualmente i tassi di interesse e ridurre il ritmo degli acquisti di attività.

Politica energetica . Prezzi e politica energetica sono altri fattori di allarme, secondo gli esperti, poiché negli ultimi mesi si è registrato un forte aumento dei prezzi. Con lo scoppio della guerra in Ucraina, la situazione è peggiorata e questa settimana i paesi europei si incontrano per prendere una decisione per ridurre la dipendenza energetica dalla Russia e migliorare la gestione degli Stati membri.

Con questi fattori, gli esperti assicurano che la guerra in Ucraina ha peggiorato le prospettive e avvertono che aumenta la probabilità di raggiungere uno scenario di stagflazione. Anche AIReF ha lanciato il suo messaggio: “L’invasione dell’Ucraina aumenta il rischio di uno scenario di stagflazione nell’Unione Europea , dove l’inflazione elevata potrebbe diventare più persistente. Scatenando spirali al rialzo ed effetti di secondo impatto che complicherebbero il processo di normalizzazione della politica monetaria” .

Qual è la soluzione migliore?

Con il dibattito tra inflazione e crescita economica, trovare la soluzione migliore è un compito complicato per la classe politica che governa in quel momento. Politiche monetarie e fiscali espansive , usuali per rivitalizzare un’economia in recessione, peggiorano la componente corrispondente all’inflazione nel termine. Le politiche monetarie restrittive , quelle utilizzate per contrastare l’inflazione, incidono invece sulla componente recessiva della stagflazione.

Secondo gli esperti, la soluzione alla stagflazione va ricercata nell’ambito di una strategia integrata, con misure di politica economica in grado di contrastare l’inflazione e la stagnazione dell’economia, attraverso una politica mista fiscale e monetaria che agisca in maniera coordinata.

Allo stesso modo, la soluzione dovrebbe prendere in considerazione gli effetti collaterali, una politica dei redditi complementare se l’inflazione è adeguata ai salari reali, misure per ridurre i costi di aggiustamento o di informazione nel mercato del lavoro, riforme microeconomiche che migliorano l’efficienza dei mercati, politiche regionali che limitano il aumento della disoccupazione, cambiamenti strutturali e istituzionali o anche misure che ristabiliscano il ritmo di crescita della produttività.

La guerra in Ucraina non solo aggiunge una massiccia dose di incertezza; getta anche un drappo su molti presupposti di ciò che è il mondo.

Mentre la nuda aggressione russa non è incoerente con il suo comportamento passato, questa volta le nazioni occidentali si sono scrollate di dosso anni di stanchezza e hanno risposto con una rappresaglia economica contro la Russia, sostenuta da multinazionali , in gran parte senza precedenti nei tempi moderni.

È probabile che questa rappresaglia economica faccia precipitare la Russia in una grave depressione economica che potrebbe cancellare il 25% del suo PIL, ma l’economia russa non è una grande forza globale. Il suo PIL è l’ undicesimo più grande del mondo, con la maggior parte di quello concentrato nella produzione di petrolio, il che lo rende appena grande quanto il Texas con cinque volte la popolazione. Esporta circa 7 milioni di barili di petrolio al giorno (sebbene solo circa 600.000 negli Stati Uniti), ma quello e la produzione di grano più alcuni metalli speciali come il nichel sono le uniche aree in cui la Russia ha un peso economico globale.

L’Ucraina cambia l’umore dei mercati e colora gli atteggiamenti sul presente e sul futuro al di fuori dell’Ucraina, ma il doloroso dramma dell’Ucraina non si traduce in una crisi economica per il resto del mondo. Lo schiacciamento dell’economia russa è stata una sorpresa, ma la relativa irrilevanza della Russia come attore economico globale è in parte ciò che ha reso possibile alle nazioni e alle aziende occidentali di rispondere in modo così potente.

Le cose potrebbero effettivamente peggiorare economicamente, per non parlare della politica. I rischi ora sembrano più palpabili, da qui l’improvvisa sensazione viscerale che potremmo assistere a una riduzione degli anni Settanta. Ciononostante, abbiamo ancora molta strada da fare prima che la realtà degli anni Settanta diventi la nostra. E non importa quanto possa essere brutto, è probabile che tute da discoteca e per il tempo libero rimarranno al sicuro nel passato.

Felicia Bruscino

Stampa questo articolo