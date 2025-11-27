L’avvio della stagione influenzale attuale sta suscitando un’attenzione superiore rispetto agli anni precedenti, non solo per il numero di cittadini costretti a letto da sindromi respiratorie acute, ma anche per la precocità con cui i virus invernali hanno cominciato a diffondersi. Il quadro epidemiologico emerso nelle ultime settimane descrive un incremento netto della circolazione dei patogeni respiratori, accompagnato da dati preliminari che indicano un impatto significativo sulla popolazione fin dall’inizio dell’autunno.

Sebbene il ventaglio di virus invernali sia ampio e includa agenti responsabili di quadri clinici molto variabili, l’attenzione della comunità scientifica si è concentrata in particolare sui virus influenzali. Questi ultimi, infatti, mostrano un pattern di diffusione che quest’anno sembra aver anticipato di diverse settimane i consueti tempi stagionali, modificando in parte le previsioni elaborate finora dai principali enti di sorveglianza epidemiologica europei.

Un bilancio provvisorio già significativo

Secondo i dati raccolti dalla rete di monitoraggio RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità, dall’inizio dell’autunno oltre due milioni di cittadini sono stati colpiti da infezioni delle vie respiratorie. Si tratta di un numero elevato per questo periodo dell’anno, che conferma un’intensificazione della circolazione virale anomala rispetto alle annate più recenti.

Le infezioni registrate comprendono un ampio spettro di sindromi, dai raffreddori comuni alle manifestazioni febbrili più acute. I primi responsabili risultano essere i Rhinovirus, tradizionalmente diffusi nei mesi autunnali e capaci di generare sintomi particolarmente fastidiosi. Tuttavia, accanto a essi continuano a circolare agenti patogeni noti come il virus respiratorio sinciziale (RSV), i Metapneumovirus umani e naturalmente il Sars-CoV-2, che, pur non rappresentando più la principale emergenza sanitaria, continua a contribuire all’onere complessivo delle infezioni respiratorie.

Il ruolo dei virus influenzali nel nuovo scenario stagionale

Se l’autunno è spesso dominato da agenti respiratori diversi dall’influenza vera e propria, quest’anno il quadro è cambiato rapidamente. Nelle ultime settimane, diversi laboratori sentinella hanno infatti registrato un’impennata della presenza dei virus influenzali, in particolare del sottotipo A/H3N2.

Questo incremento è stato definito “marcato” dagli esperti dell’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), che in una recente comunicazione ha segnalato un anticipo significativo dell’inizio della stagione influenzale: fino a tre o quattro settimane prima rispetto ai modelli epidemiologici abituali. Un’anticipazione così netta non si verificava da diversi anni e suggerisce la presenza di fattori favorenti, tra cui una maggiore suscettibilità della popolazione e la comparsa di una nuova variante virale.







La nuova variante A/H3N2 (subclade K)

L’elemento più rilevante che sta catturando l’interesse dei virologi riguarda la diffusione di una variante appartenente al virus influenzale A/H3N2, identificata come subclade K. Questa variante presenta alcune mutazioni che, secondo le analisi preliminari, potrebbero conferire al virus una maggiore capacità di trasmissione o un parziale vantaggio nel superare le difese immunitarie acquisite con le precedenti esposizioni o vaccinazioni.

Pur non essendo ancora disponibili conclusioni definitive sull’impatto clinico della variante, l’ECDC ha mostrato come la sua rapida diffusione in diversi Paesi europei suggerisca una potenziale maggiore fitness biologica. Ciò si traduce in una più alta probabilità che il virus riesca a circolare precocemente e a raggiungere fasce di popolazione ampie in un intervallo temporale ridotto.







Interazioni tra virus e possibili spiegazioni dell’andamento anticipato

Gli esperti ricordano che la simultanea circolazione di più virus respiratori può contribuire a un picco anticipato dell’influenza attraverso diversi meccanismi. Tra questi vi è l’elevata mobilità della popolazione, che favorisce l’esposizione ripetuta a diversi patogeni, e la possibile riduzione dell’immunità residua dovuta alla scorsa stagione influenzale relativamente mite.

Un altro elemento considerato riguarda le condizioni climatiche. Temperature più variabili del consueto, con passaggi bruschi tra periodi miti e ondate di freddo, possono alterare le normali dinamiche di circolazione virale, creando opportunità favorevoli per la diffusione simultanea di più agenti respiratori.

La presenza continua di Sars-CoV-2, benché oggi meno impattante sulla gravità complessiva dei casi, contribuisce inoltre a creare un contesto epidemiologico complesso. Le co-infezioni, così come la sovrapposizione di sintomi tra diversi virus, complicano la valutazione clinica e la gestione dei pazienti, aumentando la pressione sui medici di medicina generale e sui pronto soccorso.

Conseguenze per il sistema sanitario e prospettive per i mesi invernali

L’avvio precoce della stagione influenzale implica un possibile prolungamento del periodo di massima circolazione dei virus respiratori. Questo scenario può tradursi in un incremento dei carichi di lavoro per le strutture sanitarie territoriali, in particolare durante le festività invernali, quando il numero di accessi ai servizi cresce tradizionalmente.

La situazione sta spingendo le autorità sanitarie a intensificare la comunicazione sul valore della vaccinazione antinfluenzale, soprattutto per le categorie fragili e per il personale sanitario. Sebbene la composizione vaccinale di quest’anno includa già i ceppi attesi, resta da valutare l’efficacia protettiva nei confronti della variante A/H3N2 subclade K, ancora oggetto di monitoraggio.

Patricia Iori