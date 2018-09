Io Robot Inventata una tecnica di stampa che sfrutta le onde sonore Novità dall’Università di Harvard I ricercatori hanno sviluppato una nuova tecnologia di stampa che utilizza le onde sonore per controllare le dimensioni delle goccioline liquide indipendentemente dalla viscosità del fluido.

Copies of the Airlifter areprocessed through a printing press June 10, 2015, at Delaware Printing Company in Dover, Del. The printing press is able to print as many as 75,000 copies of a paper per hour. (U.S. Air Force photo/Airman 1st Class William Johnson)